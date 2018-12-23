ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını her şeyden önce savaş lobisine karşı bir savaş ilanı olarak okumak lazım. Suriye'den çıkma planı işte bu nedenle sadece terör örgütü YPG'de paniğe yol açmadı.

Fransa, Almanya, İngiltere ve İsrail yanında Beltway denilen Washington'daki müesses nizam temsilcileri de çileden çıkmış durumda.

Askeri kompleksin kurşunsuz neferleri Trump'a adeta öfke kusuyor. Başını WP, NYT ve CNN'nin çektiği kartel medyası çekilmenin İran ve Rusya'yı güçlendireceği teranesini dillendirmekle meşgul.

Senatör Lindsey Graham liderliğindeki siyasiler de memnun değil. Çekilmeyi ABD'nin zayıflığı olarak görüyorlar. Ancak Trump'a destek verenlerin sesleri de çok güçlü. Örneğin Ronald Reagan'ın danışmanlarından Doug Bandow, National Interest'da çekilme kararını 'Önce Amerika' doktrininin ilk ve en önemli adımı olarak yorumluyor.

Suriye'de bulunmayı aptallık diye niteleyen Bandow, "Yemen ve Afganistan'dan da çekilmeliyiz" görüşünde. Trump yanlısı diğer bazı kalemler de çekilmeyi 'Körfez ülkeleri ile İsrail'in kirli işlerini yapmaktan kurtulduk' şeklinde görüyor.

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gibi Yahudi lobisi tekelindeki organlarınhedefinde ise ABD Başkanı ile birlikteda var.Bu tür medya kuruluşlarındaki bütün analizlerde "ve tıpkı Irak'ın İran'a verilmesinde olduğu gibitezi işleniyor.Charles Lister, "Suriye'den çıkmak Irak'tan çekilmekten daha kötü olacak" diyenlerden. Ortada bir pozisyon takınan WP yazarıda çaresizliğini, "Suriye'den çekilmek riskli bir hata ancak Trump bunu bir şekilde yaptı" ifadesiyle dile getirmiş.çevreler ise "diye ağlaşıyor.Fakat NATO üyesi bir ülke ile bir terör örgütünü aynı kategoride tutanları uyaran Suriye eski büyükelçisiüst perdeden atanlaraşu yakıcı dilemmayı hatırlatmış:Suriye'nin hayati önemde olduğunu belirterekABD'nin bu ülkedeki varlığını korumasından yana.Gelelim en büyük travmayı yaşayanlara...Trump'ın çekilme kararıyla afallayanJoseph Votel'indediğini duymayan kalmadı. Eğer Votelemin olun savaş lobisi ile İsrail yanlısı neo-conlar komaya girmiştir.Bu bağlamda savaş lobisinin kıdemli generallerindenSuriye'den dolayı istifa etmesi, önümüzdeki süreçtehabercisi. Her ne kadar "Donald Trump: Kimseye Benzemeyen Bir Başkan" kitabının yazarı, ABD Başkanı'nınneredeyse kazandığını ileri sürse de savaş lobisinin kolay kolay pes etmeyeceğini iyi biliyoruz.Trump'ıiçin her yolu deneyeceklerdir.ZiraCepheden çekilmek isteyenleride