ABD ile ilişkilerdeki en önemli fay hattını oluşturan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için geri sayım başladı. Bu kritik süreçte ABD'nin Türkiye hakkındaki pozitif tutumu ve yaptığı tarihi açıklamalar dikkat çekiyor.

İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG'yi temizlemeyi hedefleyen harekâta yeşil ışık yaktı.

Türkiye'nin kararlılığını gören Pentagon'dan da artık eskisi gibi çatlak sesler duymaz olduk.

Hatta itirazlarını neredeyse sıfırladılar.

Ardından Rusya'dan alacağımız S-400 füzeleri nedeniyle ABD Kongresi'nin devreye soktuğu F-35 savaş uçaklarının teslimatı ile Patriot füze sistemlerinin satışına yönelik vetolar birer birer kaldırıldı.

ABD'nin Suriye temsilcisi James Jeffrey bile YPG ile ilişkilerinin geçici olduğunu vurgulamak zorunda kaldı.

Ve son olarak ABD Başkanı Trump dün Suriye'den askerlerini tamamen geri çekeceklerini açıkladı.

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Bütün bu gelişmeleri daha öncearasındadenilen dönemin sona ereceğinin işareti olarak da okumak mümkün.Öyle görünüyor ki yeni süreçte NATO üyesi iki müttefik arasındadiye tanımlananyerine reel-politik önceliklerden kaynaklısöz konusu olacak.ABD'nin Türkiye ilegibiiçinde çalıştığıdevirler artık mazi oldu.Yeni süreçtesağlanmasınaöncelik verilecek. Artık krizlere mahal vermeyenotonom bir siyaset tarzı öne çıkacak.Bu da ABD'nin Türkiye'nin özerk stratejilerini vekabul etmesi anlamına geliyor.Zatenbiraz da Türkiye gibi hayati önemdeki biraktörükaynaklanıyor.Nitekim Trump'ın sadece Rusya, Çin ve İran'a değilkarşı da Türkiye'yiolarak gördüğünü unutmamak lazım.Daha önce de söylediğimiz gibiyeni dönemde Türkiye'yi karşı cepheye itmekten çekinen daha özenli, esnek ve sorumlu bir siyaset izlemek dışında başka bir seçeneği de bulunmuyor.Zira diğer bütün tercihleryol açacaktı.Dolayısıyla ABD'nin Türkiye'yi karşısına alması,olasılığını artıracaktı.Bütün bu riskleri bertaraf etmenin tek yolugeçiyor.Bu bağlamda Fırat'ın doğusuna operasyon ile aynı döneme denk gelenTürk-ABD ilişkilerini farklı bir dinamikle şekillendirmek dışındademografik, siyasi ve ekonomik güç haritaları üzerinde deBu değişim ve dönüşümü en çok da terör koridoruna karşılıkalanda devreye girengöreceğiz.