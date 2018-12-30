ABD'nin askerlerini çekme kararı almasından sonra Suriye'deki dinamiklerin yeniden yapılandırılması için Ankara, Moskova ve Washington arasındaki diplomasi trafiği bütün hızıyla sürüyor. Suriye'nin geleceği bu üç aktörün projeksiyonlarına göre belirlenecek.***
Her aktörün motivasyon, araç ve hedeflerinin farklı olduğu bu yeni aşamada bir yandan da olası bir kadastrofik çalkalanmaya mahal vermemek için ortak çabalar had safhaya ulaşmış görünüyor.
Bu manzaraya göre yapılan analizlerde savaşın artık bittiği havası hakim. Oysa Suriye'deki savaş bitmedi sadece biçim değiştiriyor.
Bunun ilk işaretini de 15 bin kişilik ÖSO güçlerinin Münbiç'e doğru hareketlendiği ve Türkiye'nin Suriye sınırına yaptığı askeri sevkıyatın son aşamaya ulaştığı bir dönemde gördük.
Türk heyeti Moskova'ya gitmeden önce terör örgütü YPG'nin Şam'a "Münbiç'i Türkiye'ye karşı koruyun" çağrısı üzerine rejim güçlerinin kente girdiği yönünde haberler geldi.
Kremlin'in memnuniyetle karşıladığı gelişmeyi Pentagon yalanlarken ihtiyatını koruyan Türkiye ise bunun Şam'ın psikolojik harekâtı olduğunun altını çizdi.
Bu kapsamda dün Rusya ve Türkiye arasındaki buluşmada
Suriye'deki yeni durumun
geleceği ve muhtemel risklerin
nasıl önleneceği masaya
yatırıldı.
Görüşmelerde özellikle Fırat'ın doğusunda
yürütülecek çalışmalarla ilgili Rusya ile oluşturulacak koordinasyon üzerinde duruldu. Önemli başlıklardan biri de Suriye hava sahasının kullanımıydı
.
Bu konuda ABD, Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin kaderi önümüzdeki hafta
Ankara ve Moskova'da yapılacak yoğun görüşmelerde netleşecek. BM'nin yeni Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen
7
Ocak'ta göreve başlıyor.
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
Ocak'ta Türkiye'ye gelirken Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov
da Rusya, Türkiye ve İran arasında sonuncusu 7 Eylül'de Tahran'da
yapılan Suriye konulu üçlü zirvenin yenisinin ocak ayının ilk haftasında Moskova'da düzenleneceğini söyledi. Arap dünyasında
ise
Suriye'ye yönelik yeni hareketlilik
dikkat çekiyor. BAE'nin ardından Bahreyn de
sekiz
yıl aradan sonra Şam'da yeniden
büyükelçilik açtı. BAE ve
Bahreyn'in Şam ile diplomatik
ilişkileri geliştirme çabasını İsrail güdümündeki Suudi cephesinin Türkiye'ye karşı yeniden konumlanma gayreti
olarak okumak gerekir.***
Zira Rus Kommersant gazetesinin
vurguladığı gibi
ABD'nin birliklerini geri çekmesiyle 2019 yılında Türkiye Suriye sahnesinde başrol
oynamaya başlayacak.
Dolayısıyla son bir buçuk yıldır Suriye'de hem sahada hem de siyasi arenada Rusya'nın başat oyuncu olduğu dönem
geride kalıyor.
Artık ABD-Türkiye ilişkilerinin seyri ile Türkiye, Rusya ve İran'dan oluşan Astana üçlüsünün çalışmaları Suriye için önümüzdeki süreçte belirleyici temel faktör
olacak. Bu yüzden bütün güçler ya Ankara ile çalışmaya ya da Ankara'yı frenlemeye
yönelik pozisyonlarını belirleme çabası içindeler.
Çünkü hemen her aktör, Suriye'deki savaşın farklı bir forma büründüğü
bu yeni aşamada Türkiye'nin alacağı kararların sadece bölgemizdeki güç dengelerini değil küresel dinamikleri de ciddi şekilde değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunun farkında.