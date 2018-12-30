ABD'nin askerlerini çekme kararı almasından sonra Suriye'deki dinamiklerin yeniden yapılandırılması için Ankara, Moskova ve Washington arasındaki diplomasi trafiği bütün hızıyla sürüyor. Suriye'nin geleceği bu üç aktörün projeksiyonlarına göre belirlenecek.

Her aktörün motivasyon, araç ve hedeflerinin farklı olduğu bu yeni aşamada bir yandan da olası bir kadastrofik çalkalanmaya mahal vermemek için ortak çabalar had safhaya ulaşmış görünüyor.

Bu manzaraya göre yapılan analizlerde savaşın artık bittiği havası hakim. Oysa Suriye'deki savaş bitmedi sadece biçim değiştiriyor.

Bunun ilk işaretini de 15 bin kişilik ÖSO güçlerinin Münbiç'e doğru hareketlendiği ve Türkiye'nin Suriye sınırına yaptığı askeri sevkıyatın son aşamaya ulaştığı bir dönemde gördük.

Türk heyeti Moskova'ya gitmeden önce terör örgütü YPG'nin Şam'a "Münbiç'i Türkiye'ye karşı koruyun" çağrısı üzerine rejim güçlerinin kente girdiği yönünde haberler geldi.

Kremlin'in memnuniyetle karşıladığı gelişmeyi Pentagon yalanlarken ihtiyatını koruyan Türkiye ise bunun Şam'ın psikolojik harekâtı olduğunun altını çizdi.

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Bu kapsamda dünSuriye'deki yeni durumungeleceği ve muhtemel risklerinnasıl önleneceği masayayatırıldı.Görüşmelerde özellikleyürütülecek çalışmalarla ilgili Rusya ile oluşturulacak koordinasyon üzerinde duruldu. Önemli başlıklardan biri deBu konuda ABD, Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin kaderiAnkara ve Moskova'da yapılacak yoğun görüşmelerde netleşecek.Ocak'ta göreve başlıyor.ABD'nin Ulusal Güvenlik DanışmanıOcak'ta Türkiye'ye gelirken Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisida Rusya, Türkiye ve İran arasında sonuncusuyapılan Suriye konulu üçlü zirvenin yenisinin ocak ayının ilk haftasında Moskova'da düzenleneceğini söyledi.iseSuriye'ye yönelikdikkat çekiyor.sekizyıl aradan sonra Şam'da yenidenbüyükelçilik açtı. BAE veBahreyn'in Şam ile diplomatikilişkileri geliştirme çabasınıolarak okumak gerekir.Ziravurguladığı gibiABD'nin birliklerini geri çekmesiyleoynamaya başlayacak.Dolayısıyla son bir buçuk yıldır Suriye'de hem sahada hem de siyasi arenadageride kalıyor.Artık ABD-Türkiye ilişkilerinin seyri ile Türkiye, Rusya ve İran'dan oluşan Astana üçlüsünün çalışmaları Suriye için önümüzdeki süreçteolacak. Bu yüzden bütün güçleryönelik pozisyonlarını belirleme çabası içindeler.Çünkü hemen her aktör,bu yeni aşamada Türkiye'nin alacağı kararların sadece bölgemizdeki güç dengelerini değil küresel dinamikleri de ciddi şekilde değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunun farkında.