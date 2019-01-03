Tarihsel bilinçten yoksun bazı kesimler arkaik bir zafer sarhoşluğuyla Suriye'de Beşar Esad'ın kazandığını söylüyor. Fakat bir galip varsa bunun Esad olamayacağı zaten çok açık.

Nitekim 13 Kasım 1970'te darbeyle iktidara gelen baba Hafız Esad, amacının 'bölge gerçekleriyle' uyumlu realist bir siyaset izlemek old uğunu vurgulamıştı.

Bölge gerçeklerine bağlılık demek emperyal vesayet sisteminin muhafızlığı demektir. Bu muhafızlığın hedefi ise ilk olarak İsrail'in güvenliğinin sağlanmasıdır.

İkinci hedef de Ortadoğu'daki emperyal vesayete karşı çıkan politik bilincin ve buna ilham veren aktörlerin daha filizlenmeden yok edilmesidir.

Nitekim Hafız Esad iktidara geldikten sonraki ilk sekiz yıl boyunca, emperyal güçlerin örtük rızasını da alarak 'Arapçılık' 'Arap birliği', 'laiklik' ve 'ıslah edilmiş sosyalizm' gibi sloganlarla yol aldı.

Hafız Esad, ilk sekiz yılda Lübnan'daki Filistin direniş hareketinin ortadan kaldırılması ve 1970'lerin türbülansında Lübnan'ın kontrol edilmesinde Henry Kissinger'in operatörü oldu.

Daha sonra 1982'de 27 günde 20 ila 40 bin arasında insanı doğradığı 'Hama Katlimanı'nı yaparken Batı gözlerini başka tarafa çevirdi.

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