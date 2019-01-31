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BERCAN TUTAR
31 Ocak 2019, Perşembe BERCAN TUTAR

JUSTI-CIA!

Başlıktaki 'justicia' kelimesi İspanyolca 'adalet' demek. Amerikan emperyalizminin taşeronluğuna soyunan Venezuela'daki güdümlü muhaliflerin lokomotif sloganlarından biri.
ABD'nin devlet başkanı olarak atadığı kukla lider Juan Guaido'nun destekçileri hemen hemen bütün operasyonel gösterilerde ellerinde 'Justicia/Adalet' yazılı pankartlarla yürüyor.
Aslında Amerikan gizli servislerinin kirli müdahalesine işaret etmek için Nicolas Maduro karşıtlarının sancağı haline gelen 'justi-cia'yı tire ile ayırmaya bile gerek yok.
Zira ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla harekete geçen CIA ve Pentagon Venezula'daki darbe ve iç savaş senaryosunu herkesin gözü önünde açıktan yürütüyor.
İşgalciler ve taşeronlarının en etkili silahları hep kavramlar olmuştur.
Zira bütün emperyal tezgâhların başarısı hedef seçilen ülkelerde kitleleri 'demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve adalet' gibi kavramların manipülasyonuyla sokağa dökmeye bağlı.

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Halktan destek bulamayan dış güçler kirli emellerini gerçekleştirmek için her zaman narkotik etkisi güçlü bu tür kavramlara sarılır. Ülkemizde de buna benzer operasyonel gösterilere az maruz kalmadık.
Sonuncusu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği 'adalet yürüyüşü' idi.
Oysa Başkan Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi adalet aramanın makamı da yeri de her zaman o ülkenin Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla yabancı ülkelerin başkentleriyle istihbarat servislerinin kozmik odalarından medet umanların sonu hep hüsran olmuştur.
Bu bağlamda ABD adına ülkelerini işgale kalkan Maduro karşıtlarının akıbeti de hezimet olacaktır.
Kullanılıp atılacaklardır çünkü ABD ve yandaşlarının seçenekleri çok kısıtlı. Son yirmi yıldır bütün kozlarını devreye soktular ama yine de Venezuela'yı ele geçiremediler.
ABD ve yandaşları artık eskisi kadar güçlü de değiller. Katar ve İran kuşatmalarında bunu bir kez daha gördük.
Roma İmparatoru Septimius Severus'un oğluna verdiği "Askerleri besle gerisi önemli değil" nasihati de işlevini kaybetti. 15 Temmuz'da besledikleri Fettuşi robot askerler başarıya ulaşamadı. Venezuela'da da ordu ABD'nin bütün açık çeklerine, para ve makam vaatlerine rağmen ülkesini işgalcilere peşkeş çekmeyi kabul etmedi.
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2002'de Hugo Chavez'in arkasında duran ordu şimdi de Maduro'nun yanında yer alıyor. Halk desteği oldukça yüksek olan Venezuela liderine askerlerin de destek vermesi ABD'yi kara kara düşündürüyor.
Ellerindeki son koz Venezuela halkının petrol paralarına ve altınlarına el koymaktı, yaptılar.
Bunun dışındaki nihai hamle bir askeri harekâttır.
Ancak Venezuela öyle ABD'nin kolayca işgal edeceği bir Panama, Haiti veya Grenada değil.
O yüzden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton "Kolombiya'ya 5 bin asker" notuyla psikolojik gözdağı vermeye kalktı.
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Çünkü 'Esad gitmeli' diyen Barack Obama liderliğindeki ABD'nin Suriye'de nasıl madara olduğunu gördük.
Beşar Esad yerine ABD'nin kendisi Suriye'den çıkıyor. Şimdi halkını katleden diktatör Esad'a gücü yetmeyen ABD'nin yüzde 68 oyla seçilmiş Maduro'ya mı gücü yetecek?
Bakmayın siz emperyal ajansların asparagas haber ve analizlerine.
Sosyal ve siyasal adaleti Maduro'da bulan fakir çoğunluk işgalcilere sonuna kadar direnmekte kararlı. Üstelik bu kez Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin de tam desteği var arkalarında.

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