Başlıktaki 'justicia' kelimesi İspanyolca 'adalet' demek. Amerikan emperyalizminin taşeronluğuna soyunan Venezuela'daki güdümlü muhaliflerin lokomotif sloganlarından biri.

ABD'nin devlet başkanı olarak atadığı kukla lider Juan Guaido'nun destekçileri hemen hemen bütün operasyonel gösterilerde ellerinde 'Justicia/Adalet' yazılı pankartlarla yürüyor.

Aslında Amerikan gizli servislerinin kirli müdahalesine işaret etmek için Nicolas Maduro karşıtlarının sancağı haline gelen 'justi-cia'yı tire ile ayırmaya bile gerek yok.

Zira ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla harekete geçen CIA ve Pentagon Venezula'daki darbe ve iç savaş senaryosunu herkesin gözü önünde açıktan yürütüyor.

İşgalciler ve taşeronlarının en etkili silahları hep kavramlar olmuştur.

Zira bütün emperyal tezgâhların başarısı hedef seçilen ülkelerde kitleleri 'demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve adalet' gibi kavramların manipülasyonuyla sokağa dökmeye bağlı.

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Halktan destek bulamayan dış güçler kirli emellerini gerçekleştirmek için her zamansarılır. Ülkemizde de buna benzer operasyonel gösterilere az maruz kalmadık.Sonuncusu2017 yılında Ankara'danİstanbul'a gerçekleştirdiğiidi.Oysa Başkan Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi adalet aramanın makamı da yeri de her zaman o ülkenin Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla yabancı ülkelerin başkentleriylemedet umanların sonu hep hüsran olmuştur.Bu bağlamdaMaduro karşıtlarınınakıbeti de hezimet olacaktır.Kullanılıp atılacaklardır çünkü ABD ve yandaşlarının seçenekleri çok kısıtlı. Son yirmi yıldır bütün kozlarını devreye soktular ama yine de Venezuela'yı ele geçiremediler.ABD ve yandaşları artık eskisi kadar güçlü de değiller.bunu bir kezdaha gördük.oğluna verdiğinasihati de işlevinikaybetti.besledikleriFettuşi robotaskerler başarıya ulaşamadı. Venezuela'da da ordu ABD'nin bütünülkesini işgalcilere peşkeş çekmeyi kabul etmedi.arkasında duranordu şimdi de Maduro'nunyanında yer alıyor. Halk desteğioldukça yüksek olanVenezuela liderine askerlerinde destek vermesi ABD'yikara kara düşündürüyor.Ellerindeki son koz Venezuela halkının petrol paralarına ve altınlarına el koymaktı, yaptılar.Bunun dışındaki nihai hamle bir askeri harekâttır.Ancak Venezuela öylebirdeğil.O yüzden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton "Kolombiya'ya 5 bin asker" notuyla psikolojik gözdağı vermeye kalktı.Çünkü 'liderliğindeki ABD'ninSuriye'de nasıl madara olduğunugördük.Beşar Esad yerine ABD'nin kendisi Suriye'den çıkıyor. Şimdiyüzde 68 oyla seçilmiş Maduro'ya mı gücü yetecek?Bakmayın siz emperyal ajansların asparagas haber ve analizlerine.Maduro'da bulan fakirçoğunluk işgalcilere sonunakadar direnmekte kararlı. Üstelik bu kezgibi ülkelerin detam desteği var arkalarında.