Dünyada ve Ortadoğu'da kartlar yeniden karılıyor.***
Türkiye başta olmak üzere bölgemizin jeopolitik gerçekliğini uzun süredir görmezden gelen ABD'nin masada ve sahada güç kaybetmesi küresel dengelerin yeniden oluşmasına imkân sağladı.
Bu bağlamda yeni dönemin en karakteristik niteliği Amerikan ittifak sisteminin El Kaide ve DEAŞ bahanesiyle İslam dünyasını şiddet, ölüm ve kaos yurduna çeviren terörle savaş çağının sona ermesidir.
Daha doğrusu coğrafyamızı yeniden dizayna yönelik bu emperyal stratejinin çöküşüdür.
Afganistan ve Suriye'de beyaz bayrak çeken ABD'nin Irak'tan da çekilmesi yönündeki tepkiler giderek güçleniyor.
Sırada istikrar ve barışa hasret Filistin, Yemen, Libya ve diğer ülkeler var.
Özellikle Türkiye dışında Rusya'nın da Filistin konusunda ABD'yi eleştirmesi yeni bir sürecin habercisi olarak görülebilir.
Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Filistin-İsrail sorununda çözüme yönelik en büyük tehdidin ABD olduğunu söylemesi bu açıdan önemli.
Önümüzdeki dönemde Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye
örneğinde sergilediği pratik devreye girecektir. Astana ve Soçi
ile tanımlanan bu realitenin en önemli özelliği öncelikle çatışmaları bitirmek, eğer olmuyorsa krizleri yönetilebilir hale getirerek
anlaşmazlıkları sınırlandırmaktır.
Dolayısıyla bölgemizdeki varlığı giderek silikleşen ABD için 'Ne şeytanı gör ne salavat getir'
anlayışı daha fazla öne çıkacak.
Çünkü 'önce ben' diyen Amerikan yönetimi bırakın artık Ortadoğu'daki dönüşümün uzun vadeli sonuçları
üzerine düşünmeyi; bölgeye dair kısa vadeli politikalar
üzerine en küçük bir yorum yapmaya dahi üşeniyor.
Bütün enerjisini Rusya ve Çin ile jeopolitik rekabeti
nasıl yürüteceğine odaklamış bir
ABD var karşımızda.***
Burada küresel merkez
açısından
asıl kaygı verici faktör Türkiye'nin yükselişidir.
Türkiye'nin son yıllarda Rusya, Çin, İran ve Katar ile yakaladığı eşgüdüm
ABD'nin Ortadoğu'daki mezhebi, etnik ve siyasi çatışmaları körüklemeye dayalı kaotik siyasetini
akamete uğratıyor.
Zira Türkiye, Rusya ve İran'ın uyumu bölgemizdeki barış ve istikrarın sürdürülebilirliğini
artırırken Suriye örneğinde olduğu gibi şiddet riskini de azaltıyor.
Bu bağlamda Türkiye bir anda umutsuzluktan ve çaresizlikten çıkıp
Ortadoğu'nun denge unsuru
haline geldi.
Üstelik rakip aktörler üzerindeki ağırlığımız
da bize
ayrı bir avantaj sağlıyor.
Örneğin hem çok grift bir mesele
hem de vekâlet savaşlarının en yoğun şekilde yaşandığı bir saha
olan Suriye'de, Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi
"Kendiliğinden ABD ve Rusya ile
işbirliği yapabilen tek aktörüz."
Bu çerçevede Soçi kentinde bugün
Astana sürecinin
aktörleri olan Rusya ve İran ile Suriye konulu zirvelerin dördüncüsünde
yine bir araya
geliyoruz.
Aktörler, yoğun gündem ve çözüm bekleyen kritik konular kimseyi korkutmasın. Eğer Türkiye masada varsa
emin olun bu sadece
bizim değil bölgemizdeki herkesin
de hayrına vesile
olacaktır.
Bunu bugün Soçi'de bir kez daha göreceğiz.