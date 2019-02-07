ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de 'ulusa sesleniş' konuşmasında 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra 'ebedi savaş' adıyla devreye sokulan 'teröre karşı savaş' döneminin bittiğini şu sözlerle ilan etti... "Büyük milletler sonsuz savaşlar yapmazlar, artık kahraman savaşçılarımızın sıcak evlerine dönme vakti geldi."***
Suriye ve Afganistan'dan çekileceklerini yineleyen Trump "Ortadoğu'da 19 yıldır savaşıyoruz. 7 trilyondan fazla harcama yaptık" dedi.
Ancak bir yandan çekilmekten bahseden Trump öte yandan Venezuela ve İran'a karşı savaş baltasını sallamayı da ihmal etmedi. Zira süpersonik füze savunmasında Rusya ve Çin'in gerisine düşen ABD'nin asıl amacı füze teknolojisini modernize ettikten sonra yeniden mevzilenmek.
Bunun farkında olan silah lobisi bu yüzden Trump'a fazla tepki gösteremiyor. Ne var ki işini şansa bırakmayan lobiler ABD Başkanı'nı her yönden de kuşatmış halde.
Nitekim Savunma Bakanlığı'na vekâleten atanan Patrick M. Shanahan
, lobinin en kıdemli ve en güvenilir isimlerinden biri. Geçen yıl Pentagon ile 30 milyar dolarlık kontrat imzalayan Boeing'de
tam 30 yıl çalışmış. Sadece Boeing değil Trump'ın çevresi diğer silah şirketlerince de hiç olmadığı kadar sarılmış durumda. Dışişleri Bakanlığı yardımcılarından Charles Fulkner, Raytheon lobicisi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Heather Wilson, Lockheed Martin (LM)
lobicisi. Pentagon'un satın alma direktörü Ellen Lord
, bomba yapımında uzman Textron'un
eski çalışanı. Savunma politikaları yardımcısı John Rood
, LM'nin eski başkan yardımcısı. Shanahan yerine savunma bakanı olarak adı öne çıkan genelkurmay başkanı yardımcısı Mark Esper
da Raytheon lobicisi.***
Savaş lobisi Trump gibi diğer ABD başkanlarını da yakından kontrol etti. Örneğin Barack Obama'nın
Savunma Bakanı Ashton Carter ile yardımcısı William Lynn,
Raytheon'un danışmanıydı.
Terör ile savaşın mimarı George W. Bush'un
savunma bakan yardımcısı olan Gordon R. England, General Dynamics ile LM'nin başkanlığını
yapmıştı.
Savaş endüstrisinden şikâyet eden Dwight D. Eisenhower
bile bu markajdan kurtulamadı. Eisenhower, Pentagon'un başına General Motors'un CEO'su
Charles Edward Wilson'u atamak zorunda kaldı.
Vietnam'dan çekilmeyi savunduğu için öldürülen John F. Kennedy
ise Savunma Bakanlığı'na Ford'un başkanı Robert McNamara'yı
atamıştı.
Vietnam'daki kirli savaşın mimarı haline gelen McNamara, 1968-1981 arasında Dünya Bankası Başkanlığı ile ödüllendirildi.
Bu gerçekleri iyi bilen Donald Trump, Ortadoğu'daki 7 trilyon dolarlık savaş pazarını kaybeden silah lobisini 13 trilyon dolarlık yeni Uzay Gücü projesi ile 'teselli' etmeye
çalışıyor. Bütün silah şirketleri bu ganimetten paylarını fazlasıyla alacak. İşte bu yüzden Meksika Duvarı
için 5 milyar dolar bulmakta zorlanan Trump, iş 13 trilyon dolarlık Uzay Gücü projesine gelince hiçbir sorunla karşılaşmadı. Ve yine bu nedenle artık kâr marjı hayli düşen
teröre karşı savaşı bitirme kararını da rahatça alabildi.