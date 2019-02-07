ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de 'ulusa sesleniş' konuşmasında 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra 'ebedi savaş' adıyla devreye sokulan 'teröre karşı savaş' döneminin bittiğini şu sözlerle ilan etti... "Büyük milletler sonsuz savaşlar yapmazlar, artık kahraman savaşçılarımızın sıcak evlerine dönme vakti geldi."

Suriye ve Afganistan'dan çekileceklerini yineleyen Trump "Ortadoğu'da 19 yıldır savaşıyoruz. 7 trilyondan fazla harcama yaptık" dedi.

Ancak bir yandan çekilmekten bahseden Trump öte yandan Venezuela ve İran'a karşı savaş baltasını sallamayı da ihmal etmedi. Zira süpersonik füze savunmasında Rusya ve Çin'in gerisine düşen ABD'nin asıl amacı füze teknolojisini modernize ettikten sonra yeniden mevzilenmek.

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Bunun farkında olan silah lobisi bu yüzden Trump'a fazla tepki gösteremiyor. Ne var ki işini şansa bırakmayan lobiler ABD Başkanı'nı her yönden de kuşatmış halde.Nitekim Savunma Bakanlığı'na vekâleten atanan, lobinin en kıdemli ve en güvenilir isimlerinden biri. Geçen yıl Pentagon iletam 30 yıl çalışmış. Sadece Boeing değil Trump'ın çevresi diğer silah şirketlerince de hiç olmadığı kadar sarılmış durumda. Dışişleri Bakanlığı yardımcılarındanHava Kuvvetleri Komutanılobicisi. Pentagon'un satın alma direktörü, bomba yapımında uzman Textron'uneski çalışanı. Savunma politikaları yardımcısı, LM'nin eski başkan yardımcısı. Shanahan yerine savunma bakanı olarak adı öne çıkan genelkurmay başkanı yardımcısıda Raytheon lobicisi.Savaş lobisi Trump gibi diğer ABD başkanlarını da yakından kontrol etti. ÖrneğinSavunma BakanıRaytheon'un danışmanıydı.Terör ile savaşın mimarısavunma bakan yardımcısı olanyapmıştı.Savaş endüstrisinden şikâyet edenbile bu markajdan kurtulamadı. Eisenhower, Pentagon'un başınaCharles Edward Wilson'u atamak zorunda kaldı.Vietnam'dan çekilmeyi savunduğu için öldürülenise Savunma Bakanlığı'naatamıştı.Vietnam'daki kirli savaşın mimarı haline gelen McNamara, 1968-1981 arasında Dünya Bankası Başkanlığı ile ödüllendirildi.Bu gerçekleri iyi bilen Donald Trump, Ortadoğu'daki 7 trilyon dolarlık savaş pazarını kaybedençalışıyor. Bütün silah şirketleri bu ganimetten paylarını fazlasıyla alacak. İşte bu yüzdeniçin 5 milyar dolar bulmakta zorlanan Trump, iş 13 trilyon dolarlık Uzay Gücü projesine gelince hiçbir sorunla karşılaşmadı. Ve yine bu nedenle artıkteröre karşı savaşı bitirme kararını da rahatça alabildi.