Venezuela'da hükümeti devirmek için her tür beşinci kol faaliyetine başvuran ABD ve Avrupa ülkeleri Türkiye'yi rehin almak için Gezi'den 15 Temmuz darbe girişimine kadar devreye soktuklarına benzer manipülasyon ve asparagasa dayalı kirli bir stratejiyi uyguluyor.

Daha önce Türkiye hakkında en olmadık yalanları manşetlere çeken Batı medyası şimdi de Venezuela hakkında uydurulan mitlerin ana karargâhı konumunda.

Bu mitlerin ilki Venezuela'nın sosyalist rejimle yönetildiği iddiasıdır.

Türkiye'yi de şeriatçılık hatta DEAŞ'a yardımla suçluyorlardı. Oysa bu bir kuyruklu yalandı.

Venezuela'da Marksist- Leninist bir sosyalist yönetim yok. Sol tandanslı bir iktidar var. Ülkede iktisadi gücün yüzde 71'i özel sektörde.

Karma bir ekonomik yapı var.

İkinci mit, Venezuela'nın reel-sosyalizmin başarısızlık öyküsü olarak lanse edilmesidir.

Türkiye'yi de 'politik İslam'ın başarısız aktörü diye pazarlıyorlardı. Oysa bu iki ülkede de çöken şey emperyal kuşatmayla onların vesayetçi iktidarlarıydı.

Ekonomide kötü yönetimin payı sadece madalyonun bir yüzüdür. Aysbergin görünmeyen kısmında Amerikan emperyalizmi var.

Ancak sömürgeci kalemler, ABD ve Avrupa'nın saldırılarını göz ardı edip bütün suçu iktidardaki yönetime yıkıyor.

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muhaliflerin adalet arayan demokrasi havarileri olduğudur.Halbuki Türkiye'dekiler gibi Venezuela'dakide emperyal güçlerin taşeronu oldukları tescillenmiştir.Şiddet ile iç içe bir yapı arz eden bu muhalefet Nicolas Maduro'dan kurtulmak için ülkeyi ateşe atmaya razı.denilenVenezuela'daki ırkçı militanlarınülkemizdekihiçbir farkları yok. Birçok masumsiyahiyi sırfdiye sokak ortasındayaktılar. Batılı medyanındediği kesim ise bizimdaha vahşi.Üstelikgibi daha önceki bütün muhalif liderlerin deolduğunu unutmayalım.halkın çoğunluğunun hükümet karşıtı olduğudur. Türkiye'de de aynı manipülasyonları pompaladılar.Ancak Venezuela'daki son anketlerden halkın 76'sının dış müdahaleye karşı olduğu ve yüzde 87'sinin de askeri bir darbeyi desteklemeyeceği çıktı. Maduro'nun bazı icraatları eleştirilse dedenilen siyasi platform halkın büyük çoğunluğu tarafından destek görüyor. Zira Venezeula'daBu anlamda Türkiye'de hükümeti devirmek için Gezi'de ayaklananlar ile 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalkanlarla Venezuela'da Maduro'ya karşı çıkanlar aynı zihniyetin taşeronlarıdır.medyanın tamamen hükümetin tekelinde olduğudur. Oysa Türkiye'de olduğu gibi Venezuela'da da medya özgür. Muhalif medya hükümeti istediği gibi eleştiriyor.Özgürlük olmazsasabah akşam despot ve diktatördiyebilirler mi? Ancak sandıktançıkmayacaklarını bildikleriiçin darbe peşindeler.ise seçimlerin adil yapılmadığıdır.Türkiye'deki yalanların aynısını Venezuela'da tedavüle sokuyorlar. Oysa Maduro'nun yüzde 68 oy aldığımeşrudur. Uluslararası gözlemciler ve Latin Amerika Seçim Uzmanları Konseyisandıktan çıkan sonuçları tanımıştı.Chavez'inVenezuela'nın Anadolu'dakidir. Bununfarkında olan emperyalist güçlereğer Venezuela'da başarırlarsayönlerini yenidenTürkiye'ye çevirecekler.Dolayısıyla millet, din ve ülkeleri ile aidiyet sorunu olan Türkiye'dekiVenezuela'daki darbeci ve işgalci Amerikan emperyalizmini alkışlaması boşuna değil. Orada pişirilen şey belki gün gelir buraya da düşer diye umuyorlar.