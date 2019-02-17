Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın elindeki son köy de düştü.***
Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD'nin bu 'Pirus zaferi'ni Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'dan şu sözlerle duyurdu: "DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçirildi."
Oysa hepimiz biliyoruz ki dün Suriye-Irak sınırındaki Bagoz köyünde saldırı operasyonundan çok bir 'kurtarma harekatı' yapıldı.
Çünkü Bagoz'da yakalanan yabancı DEAŞ militanları ABD'nin Deyre Zor'da karargah olarak kullandığı El Ömer Petrol sahası ile El Tanf'taki üssüne taşındı. Zira Irak ve Suriyeli yerli DEAŞ militanları bölgeyi aylar önce terk edip evlerine dönerek sivil hayata karışmıştı.
Geride sadece Batılı istihbarat örgütleri aracılığıyla Avrupa, Arap ülkeleri ve Kafkasya'dan getirilen yabancı savaşçılar kalmıştı.
ABD Başkanı Trump'ın da işaret ettiği gibi Obama yönetiminin kurdurduğu bir örgüt olan DEAŞ'ın bitirilmesi, bir bakıma 18 yıllık terör ile savaş stratejisinin
de rafa kaldırılması anlamına geliyor. DEAŞ projesinin çöpe atılmasıyla Suriye başta olmak üzere Batılı ülkelerin Ortadoğu'da
yüzyıldır süregelen güvenlik düzeni
de yıkılacak.
Geldiğimiz aşamada ABD'nin bölgeye müdahil olmaktan korktuğunu ve burada esaslı bir hükümranlık çatışmasına
girmekten kaçındığını da görüyoruz.
Bu da ABD'nin önümüzdeki süreçte Avrupa, Afrika ve Asya'da
karşı karşıya kalacağı riskleri daha da artıracaktır.
Aslında sorumluluktan kaçan ABD daha Barack Obama döneminde 14 Kasım 2015'te Viyana'da
son bulan Suriye toplantılarında
bütün inisiyatifi Rusya, İran, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin
içinde bulunduğu ülkelere havale etmişti.
10 Haziran 2014'te Musul'u
ele geçirerek ortaya
çıkan DEAŞ, bu bağlamda
ABD'nin bölgede ipleri ele
geçirmek için başvurduğu son
hamleydi. Fakat henüz bir yıl
dolmadan bu projenin
de başarısız olacağı
ortaya çıktı.
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DEAŞ'tan mecburi vazgeçiş ile birlikte sıra artık Ortadoğu'da Birinci Dünya Savaşı
sonrasında empoze edilen eski sınırlar ve otoritelerin çözülmesine
gelecek.
Dış müdahalelerin baskısından kurtulan İslam coğrafyası önümüzdeki süreçte Arap Baharı benzeri
içeriden kaynaklanan ikinci bir değişim arzusu
dalgasına sahne olabilir. Bölgemizdeki devletlerin her biri bugün zaten birden fazla savaş veriyor.
İşgalci yabancı güçler dâhil hemen herkes şunu biliyor ki İslam coğrafyasındaki mücadeleyi kazanan aktörler Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesiştiği bölge ile Doğu Akdeniz havzasının kontrolünü de
eline geçirecek. Bu bölge dünyanın başlıca üç dininin doğduğu yer olmanın dışında yeryüzünün en değerli enerji kaynaklarına
da sahip.
Hem medeniyetlerin beşiği
hem de imparatorlukların mezarlığı
aynı
zamanda. İşte ABD'nin kabusla
sonuçlanan DEAŞ senaryosu
bu topraklarda filme çekildi.
Halbuki Amerikan filmleri genellikle mutlu sonla biterdi.
Ancak reel-politik zorunluluklar
DEAŞ'ın bir istisna
olmasına yol açtı.
Ne ABD'nin devasa askeri gücü ne de 'rüya fabrikası' Hollywood'un
bilinç altına seslenerek duyguları esir alan o arketip imajlara dayalı DEAŞ kareleri
hezimeti önleyebildi. Bu fiyaskodan sonra 'hasta adam' Sam Amca'nın
dünyanın jandarması rolü de tarihe karışacak.
Çünkü dünya ABD'nin kurduğu dünya değil
artık. Yeni bir çağ başlıyor.