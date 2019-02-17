Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın elindeki son köy de düştü.

Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD'nin bu 'Pirus zaferi'ni Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'dan şu sözlerle duyurdu: "DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçirildi."

Oysa hepimiz biliyoruz ki dün Suriye-Irak sınırındaki Bagoz köyünde saldırı operasyonundan çok bir 'kurtarma harekatı' yapıldı.

Çünkü Bagoz'da yakalanan yabancı DEAŞ militanları ABD'nin Deyre Zor'da karargah olarak kullandığı El Ömer Petrol sahası ile El Tanf'taki üssüne taşındı. Zira Irak ve Suriyeli yerli DEAŞ militanları bölgeyi aylar önce terk edip evlerine dönerek sivil hayata karışmıştı.

Geride sadece Batılı istihbarat örgütleri aracılığıyla Avrupa, Arap ülkeleri ve Kafkasya'dan getirilen yabancı savaşçılar kalmıştı.

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ABD Başkanı Trump'ın da işaret ettiği gibi Obama yönetiminin kurdurduğu bir örgüt olan DEAŞ'ın bitirilmesi, bir bakımade rafa kaldırılması anlamına geliyor. DEAŞ projesinin çöpe atılmasıyla Suriye başta olmak üzere Batılı ülkelerinyüzyıldır süregelende yıkılacak.Geldiğimiz aşamada ABD'nin bölgeye müdahil olmaktan korktuğunu ve burada esaslı birgirmekten kaçındığını da görüyoruz.Bu da ABD'nin önümüzdeki süreçtekarşı karşıya kalacağı riskleri daha da artıracaktır.Aslında sorumluluktan kaçan ABD daha Barack Obama dönemindeson bulanbütün inisiyatifiiçinde bulunduğu ülkelere havale etmişti.ele geçirerek ortayaçıkan DEAŞ, bu bağlamdaABD'nin bölgede ipleri elegeçirmek için başvurduğu sonhamleydi. Fakat henüz bir yıldolmadan bu projeninde başarısız olacağıortaya çıktı.DEAŞ'tan mecburi vazgeçiş ile birlikte sıra artık Ortadoğu'dasonrasında empoze edilengelecek.Dış müdahalelerin baskısından kurtulan İslam coğrafyası önümüzdeki süreçteiçeriden kaynaklanandalgasına sahne olabilir. Bölgemizdeki devletlerin her biri bugün zaten birden fazla savaş veriyor.İşgalci yabancı güçler dâhil hemen herkes şunu biliyor ki İslam coğrafyasındaki mücadeleyi kazanan aktörlereline geçirecek. Bu bölge dünyanın başlıca üç dininin doğduğu yer olmanın dışında yeryüzününda sahip.Hemhem deaynızamanda. İşte ABD'nin kabuslasonuçlanan DEAŞ senaryosubu topraklarda filme çekildi.Halbuki Amerikan filmleri genellikle mutlu sonla biterdi.AncakDEAŞ'ın bir istisnaolmasına yol açtı.Ne ABD'nin devasa askeri gücü ne debilinç altına seslenerek duyguları esir alan ohezimeti önleyebildi. Bu fiyaskodan sonra 'dünyanın jandarması rolü de tarihe karışacak.Çünküartık. Yeni bir çağ başlıyor.