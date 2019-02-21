Şunu en baştan söyleyelim ki Suriye'den askerlerini çekme hazırlığındaki Amerikan yönetiminin terör örgütü YPG ile ittifakını sürdürme 's-trajedisi' nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın kazanan Türkiye olacaktır.

Dünyanın yeniden yapılandığı bu kritik dönemde ABD'nin Türkiye'yi karşısına alması artık çok zor.

Üstelik ABD ve Rusya'nın 16 Temmuz 2018 Helsinki Zirvesi'nde üzerinde uzlaştıkları Suriye mutabakatının tepetaklak olduğu bir süreçte Türkiye'nin eli her geçen gün daha da güçleniyor.

Bu mutabakata göre Rusya'nın İran'ı ve Türkiye'yi frenlemesi karşılığında ABD ve İsrail de Esad'ın iktidarda kalmasına yeşil ışık yakacaktı.

Fakat gelişmeler bu kirli konsensüsün başarı şansı olmadığını ortaya koydu.

Geldiğimiz aşamada Kremlin ile Washington ve Tel Aviv arasındaki tansiyon giderek yükseliyor.

İsrail'in 19 Eylül 2018'de Suriye'de Rus uçağını düşürmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Bu trajik olaydan bir ay sonra Lazkiye'ye S-300 savunma füzelerini konuşlandıran Rusya, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırı kabiliyetini neredeyse sıfırladı.

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Ancak ABD ile Türkiye arasındaki asıl meselenin Rusya dosyası olduğunu biliyoruz.Suriye'deki eşgüdümden çok ABD'yi öfkelendiren ana faktörittifakıdır.ABD Başkan Yardımcısıişe yaramadı.Bunu gören Amerikan yönetimiyeniden devreye sokmaya başladı.Beyaz Saray yetkilileri hemen her gün Suriye'den çekilmeyle ilgili yeni bir açıklama yapıyor.DEAŞ'tan alınan bölgelerin kontrolü bahanesiyle Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü YPG/ PKK'ya desteğin süreceğini vurguluyorlar.Ne var ki buartık rafömrünü doldurdu.Çünkü ABD üzerindeki baskısını artıran Rusya,ve Fırat'ın doğusundakarşısında Türkiye ile koordinasyonunu daha da artırdı.Bu amaçlauygulamasına geçilmesinin yanında ABD'ninprojesini suiistimal etmesine karşıopsiyonu öne çıkarıldı.Dolayısıyla güvenli bölge seçeneği ABD için aslında bir son şanstır.Zira Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesinin her açıdanolduğunu unutmayalım.Neredeyse Türkiye'ninsona erdi.Bir bakıma Türk dış politikasıOrtadoğu'da mücadele ettiği o eski günlerine geri döndü.Dolayısıylakarşısındayapılanbundan sonra çok dahaağır sonuçlara yol açacaktır.Bu bağlamda ABD'ninbakalımbu sefer nasıl sonuçlanacak?Ancak şunu belirtelim ki ülkemizi yenidenABD liderliğindekiolacaktır.Çünkü Türkiye o eski Türkiye değil.Devran değişti.