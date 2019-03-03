Terör ile savaş adı altında İslam dünyasını hallaç pamuğu gibi atıp Müslümanların yaşadığı her ülkeyi neredeyse şiddet, kaos ve ölümün tema parkı haline çevirenler bir tek Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği Türkiye'ye diş geçiremedi.

Ülkemizi hedef tahtasına koyanların bütün planlarını Sayın Erdoğan tarihi duruşuyla akamete uğrattı.

Bu yüzden kuduruyorlar. Bu yüzden ölümüne kin kusuyorlar.

Sayın Erdoğan'ı teslim alamayanlar önce onu yok etmeye çalıştı. Bunu başaramayınca bu kez Erdoğan'da temsil edilen Yeni Türkiye'yi 15 Temmuz 2016'da topyekûn boğmaya kalktılar.

Bu anlamda Erdoğan karşıtlığının yerli ve milli olmayan bütün düşman kardeşleri nasıl da yan yana getirdiği gerçeğini asla gözden kaçırmamalıyız.

Sayın Erdoğan'ın da defalarca ifade ettiği gibi "Bakıyorsunuz PKK destekçileri, FETÖ üyeleri, CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, sol ve liberal kesimler yan yana. Ya da bugüne kadar birbiriyle kavga edenler kol kola. Bu süreç aynı zamanda maskelerin düşmesini, millete cephe açanların gerçek yüzünün görülmesini de sağladı. Bu açıdan hayırlı da olmuştur."

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arzı endam edenler kazanamayacaklarınıgördükçe daha da çirkefleşiyor.Bu milletin gönlüne dokunan bir siyaset üretemedikçe de kazanamayacaklar. Ancakbaşvurmaktan da geri durmuyorlar.Türkiye düşmanlarının devreye soktuğu' tutmayınca, aralarına aldıkları kimibirlikte bu sefersenaryosu için hazırlık yapıyorlar.Yeni taktik,pavlovcumuhafazakarları devreye sokmak.Buher tür aleyhte faaliyetin şu an lokomotifikonumundalar.Bunlar da tuzla buz olacak. Çünkü hemhem de dünyanın gidişatını yine yanlış okuyorlar.Düşmanlarımız da teslim ediyor ki, bu bölge ileilgili hesabı olan güçlerin bütün senaryolarınıalt üst etti.Fakat pes etmeyenşimdi harıl harıl kirli stratejilerini revize ediyor.Eskiden de böyleydiler.de aynı siyasi güdülerlemedeniyetimizin sembolü haline gelensistematik şekilde saldırdı.boşuna, "Batı, İslam dünyasını askeri ve coğrafi kodlarla algılar. Anadolu, Mezopotamya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya baktığında bir zamanlar Hıristiyan olan ülkelerini görür" itirafında bulunmamıştı.Bu nedenleşeytanlaştırmaya çalışırlar. Dolayısıyla ülkemize kimlerin neden saldırdığını iyi biliyoruz.Sayın Erdoğan'ınbir türlü hazmedemiyorlar. Siyasi irademizehiza ve istikamet verememenin çaresizliğiiçindeler.İşte bu yüzdenVe Sayın Erdoğan'ınveciz şekilde ifade ettiği gibikonumundakiTürkiye'nin tökezlemesi ise "Umudunu bizebağlamış yüz milyonların tökezlemesidir."Bir asrın daha kaybedilmesidir.