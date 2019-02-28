Bugün 28 Şubat. 1997'de Refahyol hükümetini yıkıp milletin inancına karşı savaş açan Amerikan yapımı darbenin üzerinden 22 yıl geçti.

Darbenin mimarlarından ABD'nin o zamanki dışişleri bakanı Madeleine Albright bir yıl sonra Şubat 1998'de bir televizyon kanalına verdiği demeçte "Eğer güç kullanmak zorunda kalırsak, bu bizim Amerika olmamızdan dolayıdır. Biz vazgeçilemez bir milletiz.

Çünkü biz uzun dururuz.

Biz gelecekteki uzağı görürüz" diye böbürleniyordu.

Fakat bu ergen şımarıklığın yerinde şimdi yeller esiyor, uzağı o kadar da iyi göremedikleri ortaya çıktı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun 'bin yıl sürecek' dediği darbe kısa zamanda tarihe gömüldü.

'Gelecekteki uzağı gördüğünü' övünerek söyleyen Albright şimdi 81 yaşında.

Albright'tan kopya çekerek konuşan Kıvrıkoğlu ise 84'üne merdiven dayadı.

28 Şubat darbesinden sonra Genelkurmay Başkanı olan Kıvrıkoğlu şu an evinde köpeğiyle birlikte Fenerbahçe maçlarını seyrederken Albright'ın Türkiye sendromunun ise geçmediğini görüyoruz.

O ve arkadaşları hâlâ pusuda.

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12 Mart 1997'de ABD dışişleri bakanlığının yedinci katındagibi yeminli Türkiye düşmanlarını toplayıpkararını veren Albright önceki gün (26 Şubat 2019) ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda yine Türkiye'yi konuştu.Eski nobranlığını sürdüren Albright bu kezetti. 'Dünyada Otoriterliğin Yaygınlaşmasının Ulusal Güvenlik Açısından Sonuçları' adlı oturumda konuşan darbeci eski bakan, Türkiye'yi ABD'nin ulusal güvenliği açısından bir tehdit olarak niteledi. Özellikle ülkemizdeki siyasi gelişmelerden veçok endişe duyuyormuş.Yani 2028'e kadarnin hâlâ imkânsız görünmesi,Albright veEnerjilerinina verecekleri anlaşılanAlbright'ın oturum arkadaşlarından, "Eskiden darbeyle görevegeliyorlardı. Şimdi seçimle geliyorlar. Otoriterrejimlerin dinamiği ve şekli artık günümüzdedeğişti. Bu nedenle başka mücadele yöntemleriningeliştirilmesi lazım" demiş.MGK'nın 28 Şubat tarihli bildirisiyle başlayıpliderliğindeki hükümetin istifasıyla sonuçlanan darbe sürecini yöneten Albright, şimdi Türkiye'yi kaybetmenin acısını yaşıyor.O ve diğer darbeciler daha çok ağlayacak.İslam dünyasının çelik çekirdeği Türkiye'yi 'ile çökertmek isteyen Albright ve Amerikalı neo-conların asıl amacı siyasal sistemimiz yanında toplumsal yaşamımızı inşa eden düşünce, aidiyet ve kimliklerin beslendiğiAma fena çuvalladılar.Aslında Albright'ın darbeci yandaşlarından tarihçibu hezimetten dolayı2012'de Turkish Policy Quarterly (TPQ) dergisine konuşan Lewis, ABD'nin yenilgisini şöyle itiraf etmişti:Ne var ki Albright ve diğer darbeciler pes etmişe benzemiyor. HâlâEski Türkiye hasreti depreşen ABD'ye yol vermemek lazım.Bu yüzden her tür tedbiri ve temkini elden bırakmamalıyız. Atalarımız boşunadememiş.