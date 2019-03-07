Şurası açık ki ABD dünyanın dünya da ABD'nin gidişatından hiç memnun değil. Karşılıklı güven bunalımı her geçen gün derinleşiyor. ABD'nin kadim müttefikleri bile endişe içinde. Hatta en fazla kaygı duyan ülke bizzat ABD'nin kendisi.

Bu anlamda Türkiye'deki beka kaygısını hafife alıp Yunan basınına meze olan CHP liderliğindeki muhaliflerin hegemonik çöküşteki ABD'nin endişelerine göre hareket ettiğini görüyoruz.

Zira 'Önce Amerika' stratejisi başlı başına bir beka manifestosudur. Bu strateji, ABD'nin varlık kaygısına kapılması anlamına geliyor.

İşte bu yüzden hemen her gün ABD'nin ya bir ülkeyi hedef alan açıklamasına veya saldırısına şahit oluyoruz. Bir gün bakıyorsunuz İran'a bir gün Venezuela'ya bir gün Hindistan'a bir gün Türkiye'ye bir gün Avrupa ülkelerine bir gün Rusya veya Çin'e saldırıyor.

***

***

Son olarak Türkiye ve Hindistan'ı hedef aldı. Bu iki ülkeyiABD'nin bu kararı almasının temel nedeni ise bağımsız bir politika izleyen Yeni Delhi ile Ankara'nın hem Rusya'danhem de İran ve Venezuela'ya yönelik ambargolara karşı çıkmasıdır.Ne var ki ABD'nin Hindistan'ı Pakistan üzerinden köşeye sıkıştırması da işe yaramadı. Çünkü 2015'ten bu ayanaimza atan Hindistan Venezuela'dan aldığı günlük 340 bin varil ham petrol ithalatını ise iki katına çıkarma kararı aldı. Yeni Delhi daha önce de İran'a yönelik yaptırımları tanımayacağını ve petrol ödemeleriniyapacağını duyurmuştu. Türkiye'ye gelince...F-35 teslimatının erteleneceği tehdidi, BM çatısı altında FETÖ ve PKK'ya meşruiyet sağlama gayretleri, YPG üzerinden devreye sokulan hamleler ile ülkemizi Suriye ve Ortadoğu'da saf dışı bırakma gayretleri şimdiye kadar bir sonuç vermedi. Bundan sonra da vermeyecek.Dolayısıyla ABD'nin Donald Trump iktidarıyla birlikte pratiğe döktüğü yeni kaotik politikalarıifadesiyle söylersek "Sellemetüsselam herhangi birinin önüne diklipdiyen" bir sokak şakisinin hezeyanıyla karıştırmamak lazım.Envai çeşit manipülasyonlara imza atan Trump yönetiminin bir küresel stratejisinin olmadığını sanmak safdillik olur. Hele hele ABD'ninkesinlikle boş bir iddiadır.Dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi haline gelentamamen küresel enerji kaynaklarıyla arzının ne pahasına olursa olsun kontrol altına alınmasına dayanıyor. Bu yüzden Rusya ve Çin'e yaklaşan Arabistan gibi en yakın müttefiklerini bilesokuyor. İran ve Venezuela'ya destek olan ülkeleri istikrarsızlaştırıyor. Hindistan ve Pakistan'ı savaşla kontrol etmeye çalışıyor. Türkiye'yi iseyanında ekonomik saldırıyla tehdit ediyor.2015'te yaptığı araştırmada da vurgulandığı üzere temel hedef,ABD liderliğindekiküresel arza hükmetmesidir.Rapidan'a göredünya ABD'nin jeo-politik saldırılarınamaruz kalacak. Burada trajik olandurumTürkiyekarşıtı cephede yer almasıdır.