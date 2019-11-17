Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada büyük yankı uyandıran 13 Kasım ABD ziyaretini karalama yarışında Türkiye düşmanlıkları tescillenmiş Der Spiegel dergisi ile Bild gazetesi yine başı çekti.

Dünya medyası Başkan Erdoğan'ın performansı karşısında şapka çıkarırken Alman basını tıynetine uygun provokasyonlarına devam etti.

Gezi döneminde Türkçe 'Boyun eğme!' manşeti atan Der Spiegel, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Cumhurbaşkanı'nın büyük bir hayranıyım. Mükemmel ilişkilerimiz var" sözlerini öne çıkardı.

ABD ve İngiliz işgal idaresinin emriyle 1947'de kurulduğunu unutan Der Spiegel, ardından sömürgeci zihniyetini ele veren şu soruyu sordu.. "Sanki dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı Trump değil de Erdoğan. Patron kim?"

Türkiye düşmanlarının en militan aygıtı konumundaki Bild ise yine Bild'iğiniz gibiydi.

Daha önce Sayın Erdoğan hakkında küstahlıkta sınır tanımayan gazete bu kez derin bir hayal kırıklığı içindeydi... Gazete, "İki lider Oval Ofis'te uzlaşma içerisinde olduklarını sergilediler. Ortak düşmanları ise AB'ydi" ifadelerini kullandı.

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Almanya medyasının Gezi'den bu yana deşifre olan buaşinayız artık. Alman hükümetininönceki günFETÖ'cü iddialara yer veren bir karalamaya daha imza attı.Almanya devleti de yine dün aldığı bir kararlamilyonlarca euro para ayırdığını açıkladı.Haliyle akıllara 'Almanya neden kendi ulusal çıkarlarına göre bir strateji izlemiyor dayapıyor' sorusu geliyor.Türkiye düşmanı FETÖ ve PKK ile ABD'deki Siyonist- Evanjelik yapıların merkezi haline gelerek adetakimin devleti olduğuna dair kuşkular son zamanlarda daha da artmaya başladı.Şurası açık kibir devlet.ABD'nin hazırladığı"Japonya kara, deniz, hava güçlerine ya da diğer potansiyel savaş kaynaklarına asla sahip olmayacaktır. Devlete hiçbir zaman savaşma hakkı tanınmayacaktır" deniliyor. Japonya'da hala 38 bin Amerikan askeri var.ABD liderliğindekitarafından hazırlandı.Aslında 12 Mayıs'ta Almanya Anayasası olarak ilan edilen metin

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Bu yönetmelik her anlamda hala geçerliliğini koruyor. Son olarakile bu yönetmelikgüncellendi.Eğer Almanya işgal altında bir ülke olmasaydı şu anizin verir miydi? ABD dışında 8 NATO ülkesinin Almanya'da askeri merkezleri olabilir miydi? 1990'lara kadar 200 bini Amerikalı 400 bin yabancı güce ev sahipliği yapanABD'nin Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM). Buradankontrol ediliyor.Avrupa çapındaki yedi Amerikan garnizonundan ikisi Belçika'da beşi de Almanya'da. Amerikan garnizonlarının ana karargahı ise Wiesbaden/ Frankfurt'ta bulunuyor.Bavyera eyaletindeki garnizonun merkezikenti. ABD'nin dünyadakiolanGrafenwoehr, 97 bin dönümden(390 kilometre kare) oluşuyor.Amerikan Deniz Piyadeleri'nin. 9 bin 600 Amerikalı havacının merkezi iseyer alıyor. Ayrıca ABD'nindatutuluyor.ise Yemen ve Afrika'ya düzenlenenolarak kullanılıyor. Tablo net. Ancakbu kadar yabancı asker ve üs bulunabilir.Şimdi Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında her çizgiyi aşan Bild ve Der Spiegel'e sormak lazım...Almanya kimin devletidir?...