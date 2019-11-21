Dünyanın dört bir yanı kaynıyor. Halklar ayakta. Cadde ve meydanlarla parlamento önlerini dolduran kalabalıklar 'eşitlik, özgürlük, adalet ve güvenlik' istiyor.

İran, Irak ve Lübnan'dan Bolivya, Şili, Fransa ve Hong Kong'a kadar birçok ülkedeki protestocular daha iyi bir hayat arayışında.

Bu isyan dalgasının bir benzeri de ABD'de yaşanıyor. 3 Kasım 2020 seçimleri öncesi Amerika'da da reform isteyenlerle statükocular arasındaki 'sistem ve devrim tartışmaları' giderek kızışıyor.

Özellikle radikal fikirleriyle öne çıkan Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından 70 yaşındaki Elizabeth Warren, müesses nizamın savunucusu Wall Street çetelerinin adeta kabusu haline geldi.

Etekleri tutuşan NYT gazetesi şimdiden Harvard'da hukuk dersleri vermiş Warren'ın dile getirdiği servet/varlık vergisinin ekonomik büyümeyi vuracağını iddia etti.

Tartışmalı bir raporun erken analiz sonuçlarına yer veren gazete farklı kesimde alay konusu oldu. Rapora göre zenginlerin sadece paralarından değil mal ve sanat eserlerinden de alınacak yüksek vergi daha az tasarruf ve yatırıma yol açarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecekmiş.

***

Warren'ın diğer rakiplerikarşısında daha güçlügörünmesi anladığımız kadarıyla BeyazSaray'dan ziyadekümelendiği çevrelerde depreme yol açmış.Warren'ın Demokrat Parti'nin Başkan adayı olma ihtimali karşısında paniğe kapılan Amerikalı milyarderler düşman ilan ettiklerisarılmaya başladı.Hatta Warren'ın Trump'ı seçimlerde alt etme imkanını engellemek içinDemokrat Parti'den adaylığını koydu. Bloomberg amacınıdiye açıklıyor.Milyarder yatırımcılardan Leon Cooperman, Warren'ısuçluyor.ise 'varoluşsal bir tehdit olarak niteliyor' Warren'ı., "10 milyar dolar vergi veriyorum. 20 milyar dolar da veririm. Ama 100 milyar vergi vereceğimi söylerseniz orada hesap yapmaya başlarım" derken Trump'ın azılı düşmanı ve dünyanın en zengin adamıbilenedeniyle rotasını değiştirdi.

***

Asıl mesele ise sol liberallerin foyalarının dökülmesidir. Steven Rattner, Wall Street yöneticiliğinin verdiği refleksle Warren'ın başkanlığınıdiye yaftaladı.Korku o kadar büyük ki topa bir önceki başkanda girdi. Warren tehlikesine işaret eden Obama, Demokrat Partililereuyarısında bulundu.Özel şirketlerin vahşi emek sömürüsüne dayalı Amerika'nın kapitalist piyasa sistemi yanındahakkında da ezber bozan görüşlere sahip Elizabeth Warren'ın kazanması ABD'de bütün dengeleri alt üst edecektir.Bu yüzden Warren'ı birolarak lanse eden küresel statükoculardemeye başladı. Ve öyle anlaşılıyor kiWarren'ı kaos kaynağı diye gösteripistedikleri kıvama getirdikleri Amerikan halkınıyine Trump'a razı edecekler.