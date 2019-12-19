Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle Akdeniz'deki jeo-politik iklimi kökten değiştiren Libya mutabakatı, Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan yeni Sevr'i her açıdan ters yüz etti.
Türkiye'nin denklemleri değiştirmesinden sonra küresel siyasetin ana gündemi haline gelen Doğu Akdeniz'de ABD, İtalya, Fransa, Rusya ve Almanya'dan peş peşe esnek açıklamalar gelmeye başladı.
Daha önce tehditler savuran Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, BAE, ABD ve AB'den oluşan koro şimdi siyasi çözüm sakızını ağzına almaya başladı.
Sadece dünkü açıklamaları kısaca hatırlatmak bile ufuk açıcı...
ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Rusya'nın Libya'daki çatışmalara dâhil olmasının ardından sivil can kayıplarının arttığını ve bölgesel gerilimi tırmandırdığını söylerken İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Libya krizine diplomatik bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Libya krizine ilişkin Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi yaparak yine siyasi çözüme vurgu yaptı.
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Burada gözler özellikle Rusya ve Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Suriye
'de tarihi adımlar atarak enerjiden nükleer santrale, güvenlikten teknolojiye
kadar birçok alanda stratejik ortaklıklar kuran iki aktörün Libya'da karşı karşıya gelmesi dikkat çekiyor.
Kaddafi rejimine karşı
17 Şubat 2011'de yapılan devrimin ardından istikrarın sağlanamadığı Libya'da, Mayıs 2014'te emekli General Halife Hafter'in
Zintan merkezli milis gruplarla başlattığı darbe girişimi devam ediyor. Hafter'in dış destekli saldırıları ülkeyi iç savaşa sürüklemişti.
Beşinci yılını geride bırakan iç savaşta
son olarak 12 Aralık'ta yine
Trablus'a saldırıp meşru hükümeti devirmeye
çalışan Hafter güçlerine Rus paralı askerleri
de yardım ediyor.
Ancak Libya'da Rusya ve Türkiye'nin esnek rekabeti
Suriye'dekine benzer bir uzlaşıyla
sonuçlanacak.
Nitekim Sayın Erdoğan Malezya'ya giderken
yaptığı
açıklamada, Türk heyetinin
Moskova'ya giderek Libya
konusunda görüşmeler yapacağını
söyledi.
Kremlin de önceki gün Libya konusunun iki ülke arasında sık sık gündeme geldiğini teyit etti. Dolayısıyla Putin'in 8 Ocak'taki Türkiye ziyareti
öncesi büyük ihtimalle bir çözüm bulunacak.
Siyasi çözümden yana olan Türkiye ve Rusya, Berlin'de yeni yılın ilk ayında yapılacak
olan devlet ve hükümet başkanları seviyesindeki Libya zirvesine Cezayir, Tunus ve Katar'ın
da katılmasını istiyor.
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En nihayetinde Libya ve Doğu Akdeniz'de de Rusya-Türkiye momentumu yeniden sağlanacak. Burada momentum ilk olarak bilardoda olduğu gibi iki topun/gücün çarpışmasını
akıllara getiriyor hemen.
Ne var ki jeo-politikada momentum
, çarpışma dışında çetrefil sorunlara rağmen iki güç arasındaki 'başarılı gidişat, istikrarlı ivme, manevra kabiliyeti ve esnek rekabet'
anlamlarına da geliyor.
Bu bağlamda Rusya'nın sıcak denizlerde 'aşil topuğu'
ndan vurulmamasını sağlayabilecek tek ülke hâlâ Türkiye. Ve Moskova da bunun farkında.
İşte bu yüzden büyük güçlerin mücadele satrancına dönüşen
Doğu Akdeniz'in
geleceğini tıpkı Suriye'de olduğu gibi yine Beştepe ve Kremlin arasındaki momentumlar
belirleyecek.
Büyük resim bunu gösteriyor.