Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle Akdeniz'deki jeo-politik iklimi kökten değiştiren Libya mutabakatı, Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan yeni Sevr'i her açıdan ters yüz etti.

Türkiye'nin denklemleri değiştirmesinden sonra küresel siyasetin ana gündemi haline gelen Doğu Akdeniz'de ABD, İtalya, Fransa, Rusya ve Almanya'dan peş peşe esnek açıklamalar gelmeye başladı.

Daha önce tehditler savuran Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, BAE, ABD ve AB'den oluşan koro şimdi siyasi çözüm sakızını ağzına almaya başladı.

Sadece dünkü açıklamaları kısaca hatırlatmak bile ufuk açıcı...

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Rusya'nın Libya'daki çatışmalara dâhil olmasının ardından sivil can kayıplarının arttığını ve bölgesel gerilimi tırmandırdığını söylerken İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Libya krizine diplomatik bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Libya krizine ilişkin Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi yaparak yine siyasi çözüme vurgu yaptı.

***

Burada gözler özellikle Rusya ve Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Suriye 'de tarihi adımlar atarakkadar birçok alanda stratejik ortaklıklar kuran iki aktörün Libya'da karşı karşıya gelmesi dikkat çekiyor.17 Şubat 2011'de yapılan devrimin ardından istikrarın sağlanamadığı Libya'da,Zintan merkezli milis gruplarla başlattığı darbe girişimi devam ediyor. Hafter'in dış destekli saldırıları ülkeyi iç savaşa sürüklemişti.son olarak 12 Aralık'ta yineTrablus'a saldırıp meşru hükümeti devirmeyeçalışan Hafter güçlerinede yardım ediyor.Ancak Libya'daSuriye'dekine benzer bir uzlaşıylasonuçlanacak.Nitekimyaptığıaçıklamada, Türk heyetininMoskova'ya giderek Libyakonusunda görüşmeler yapacağınısöyledi.Kremlin de önceki gün Libya konusunun iki ülke arasında sık sık gündeme geldiğini teyit etti. Dolayısıylaöncesi büyük ihtimalle bir çözüm bulunacak.Siyasi çözümden yana olan Türkiye ve Rusya,olan devlet ve hükümet başkanları seviyesindeki Libya zirvesineda katılmasını istiyor.

***

En nihayetinde Libya ve Doğu Akdeniz'de de Rusya-Türkiye momentumu yeniden sağlanacak. Burada momentum ilk olarakakıllara getiriyor hemen.Ne var ki, çarpışma dışında çetrefil sorunlara rağmen iki güç arasındaki 'anlamlarına da geliyor.Bu bağlamda Rusya'nın sıcak denizlerdendan vurulmamasını sağlayabilecek tek ülke hâlâ Türkiye. Ve Moskova da bunun farkında.İşte bu yüzdenDoğu Akdeniz'ingeleceğini tıpkı Suriye'de olduğu gibi yinebelirleyecek.Büyük resim bunu gösteriyor.