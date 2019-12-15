Milli Mücadele karşıtı olduğu için linç edilen Osmanlı'nın son içişleri bakanlarından Ali Kemal'in (1867- 1922) torununun torunu olan Boris Johnson, İngiltere'de perşembe günü yapılan seçimlerde tarih yazdı.

Halktan hükümeti tek başına kurma yetkisi alan Johnson'un başarısı sadece İngiltere ve Kıta Avrupası'nda değil ABD'de de büyük yankı uyandırdı. İngiliz lideri ilk kutlayan isim ise ABD Başkanı Donald Trump oldu.

Ve dünya daha şimdiden Johnson'ın iktidara gelmesinin bölgesel ve küresel siyasette yol açacağı sarsıntıları tartışmaya başladı.

İlk sarsıntı Avrupa Birliği'nde (AB) yaşanacak.

Johnson, 31 Ocak'ta 'eğer'i ve 'ama'sı olmaksızın AB'den ayrılma sürecinin (Brexit) hayata geçeceğini açıkladı.

İkinci sarsıntının ise İngiltere iç siyasetinde yaşanması bekleniyor. Seçim sonucuyla Brexit garantilenirken sandıklarda İngiliz, İskoç, Galler ve İrlanda milliyetçilerinin rakiplerine fark atması Birleşik Krallık'ın (UK) birliğine de ağır bir darbe indirdi.

İskoçya ve Galler'de yeniden bağımsızlık sesleri yükselirken Kuzey İrlanda Cumhuriyetçileri de İrlanda ile birleşme referandumu talep ediyor.

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Burada elbettebakmakgerekiyor. Bir yandayer alırken bunun karşısındaise Atlantik ittifakını bölenvar.Johnson'ın kazanması, ilk çıkışlarını Trump ile yapan anti-liberal ve anti-küreselci yeni Anglo-Sakson cephesinin ikinci başarısı olarak görülüyor.su alan Atlantik gemisinikurtarma şansı oldukçazayıf. İki liderin güç birliğiyapması en fazlaliderliğindeki KıtaAvrupası'na zarar verecektir.Nitekim Douglas Murray'ın(2017) ile(2019) adlı çalışmalarında da dile getirdiği gibi sadece Avrupa değil bir bütün olarak Batı'nın varoluşsal krizi daha da derinleşecektir.Burada, Avrupa'yı kaderine terk eden Trump yönetimistratejisi ile ABD'yi yaklaşan çöküşten korumanın yollarını arıyor.İngilizler de Johnson'ı seçerek, aslında Justin Welby'nin(2018) önerisi ekseninde Trump benzeri bir yola gireceklerini dünyaya deklare etmiş oldular.Ancak ne yapsalar dayeniden inşası çok zor olacak.Çünkü bu saatten sonra Asya'nın yükselen güçlerini durdurmak artık muhaldir.

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Zira Batıçöküşte. Batı'yıBatı yapan piyasa ekonomisi,sınırlı hükümet, hukukunüstünlüğü, ifade özgürlüğü,malların ve insanlarınserbest dolaşımı, demokrasive sosyal refah devletigibi emperyal donanımasahipiçi birer birerboşalıyor.Hemhem deolarak Batıdüşüncesi gelipdurumda.Geldiğimiz aşamada(1944) kitabında işaret ettiği felaket Batı dünyası için adım adım gerçekleşiyor.Haliyle Johnson'ın seçilmesiyle biraz daha palazlanan yeni Anglo-Sakson cephesi de bu gidişatı durduramayacaktır.Aksine Johnson ve Trump ile nitelenen bu yeni cephe, Atlantik'teki çatlağın derinleşmesine hizmet ederekdaha da hızlandıracaktır.Bu bağlamda,Trump-Johnson ikilisiBatı'nın Gorbaçov'ları olaraktarihe geçebilirler.