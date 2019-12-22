Amerikan Kongresi'nin önceki gün kabul ettiği 738 milyar dolarlık 2020 'savunma/savaş bütçesi' yasasında en dikkat çekici unsur Türkiye'nin dört bir koldan hedefe konulmasıdır.
Doğu Akdeniz'deki hamlelerimiz, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alımı ve Türk-Akımı anlaşması nedeniyle Türkiye'ye adeta savaş ilan eden yasa, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı.
"ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA)" stratejisi kapsamında ülkemize her türlü keyfi ambargonun uygulanması gerektiği belirtilen yasada, F-35 savaş uçaklarının teslimatı durdurulurken Türkiye'nin şimdiye kadar aldığı 4 uçağa destek teçhizatının transferi bile yasaklanıyor.
Özellikle Doğu Akdeniz'deki kazanımlarımızı yok etmeyi amaçlayan Pentagon bütçesinde Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ABD'nin Türkiye'ye karşı birer savaş karargâhı olarak finanse edilecek.
Savaş yasası her açıdan ABD'nin Doğu Akdeniz'deki temel stratejisinin bundan sonra kaosu daha da derinleştirmeye endeksli olacağına işaret ediyor.
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Bu çerçevede Rum kesimine 1987'den bu yana uygulanan 32 yıllık silah ambargosu
kaldırılırken 'Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji İşbirliği Yasası'
da resmen yürürlüğe konuluyor.
Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltacak Güney Hattı ve Adriyatik Boru Hattı'nın
inşasına dikkat çekilen yeni yasayla ABD yönetimi Yunanistan, GKRY ve İsrail ile 'ortak enerji merkezi'
kuruyor.
Zira enerji savaşına merkezlik edecek bu yapı için Pentagon bütçesinden yaklaşık 31.2 milyar dolarlık bir fon ayrıldığını görüyoruz.
Yasada dikkat çeken detaylardan biri de Akdeniz, Ege ve Orta Doğu'da 'tek taraflı, uluslararası hukuku ihlal eden ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyen davranışlara karşı olunduğu'
belirtilerek doğrudan doğruya Libya ile imzaladığımız anlaşmanın hedefe konulmasıdır.
Ayrıca Yunanistan'a 3 milyon, Rumlara ise 2 milyon dolar askeri destek
vaat eden ABD, GKRY'nin illegal münhasır ekonomik bölgeleri
ile Yunanistan'ın hava sahasının
koruyucusu
olacağını da ilan ediyor.
Bütün bu patronaja karşı ABD'nin Rumlardan istediği tek şey Rus askeri gemilerinin adaya bakım ve yakıt ikmali için demirlemesine
izin vermemesi.
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Ne var ki Pentagon'un savaş bütçesindeki en tehlikeli kalem 71.5 milyar doları bulan Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonudur.
Bu fon ile Türkiye gibi hedef ülkelerde darbe, kaos, sokak hareketleri, medya ve ekonomi merkezli manipülasyonların finansı sağlanacak. Ancak 10 bin kilometre öteden gelip Mavi Vatan'ımızı
işgal etmeye kalkışanlara Türkiye seyirci kalmayacaktır.
Nitekim Libya anlaşmasıyla Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki enerji jeo-politiğinde Atlantik kuşatmasını yaran Türkiye, yeni Sevr tuzaklarını da ters yüz etti. Bu hamleyle Türkiye bölgemizde deyim yerindeyse kuantum sıçraması
yaptı.
Ve dünya Suriye'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin 'by-pass' edilemeyeceğini
gördü.
İşte bu yüzden Pentagon'un Türkiye'yi hedef alan savaş yasası tıpkı bir bumerang gibi
yine ABD'yi vuracaktır.