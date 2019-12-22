Amerikan Kongresi'nin önceki gün kabul ettiği 738 milyar dolarlık 2020 'savunma/savaş bütçesi' yasasında en dikkat çekici unsur Türkiye'nin dört bir koldan hedefe konulmasıdır.

Doğu Akdeniz'deki hamlelerimiz, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alımı ve Türk-Akımı anlaşması nedeniyle Türkiye'ye adeta savaş ilan eden yasa, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı.

"ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA)" stratejisi kapsamında ülkemize her türlü keyfi ambargonun uygulanması gerektiği belirtilen yasada, F-35 savaş uçaklarının teslimatı durdurulurken Türkiye'nin şimdiye kadar aldığı 4 uçağa destek teçhizatının transferi bile yasaklanıyor.

Özellikle Doğu Akdeniz'deki kazanımlarımızı yok etmeyi amaçlayan Pentagon bütçesinde Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ABD'nin Türkiye'ye karşı birer savaş karargâhı olarak finanse edilecek.

Savaş yasası her açıdan ABD'nin Doğu Akdeniz'deki temel stratejisinin bundan sonra kaosu daha da derinleştirmeye endeksli olacağına işaret ediyor.

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Bu çerçevedekaldırılırkenda resmen yürürlüğe konuluyor.Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltacakinşasına dikkat çekilen yeni yasayla ABD yönetimi Yunanistan, GKRY ve İsrail ile 'kuruyor.Zira enerji savaşına merkezlik edecek bu yapı için Pentagon bütçesinden yaklaşık 31.2 milyar dolarlık bir fon ayrıldığını görüyoruz.Yasada dikkat çeken detaylardan biri de Akdeniz, Ege ve Orta Doğu'dabelirtilerek doğrudan doğruya Libya ile imzaladığımız anlaşmanın hedefe konulmasıdır.Ayrıcavaat eden ABD,ilekoruyucusuolacağını da ilan ediyor.Bütün bu patronaja karşı ABD'nin Rumlardan istediği tek şeyizin vermemesi.

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Ne var ki Pentagon'un savaş bütçesindeki en tehlikeli kalem 71.5 milyar doları bulan Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonudur.Bu fon ile Türkiye gibi hedef ülkelerde darbe, kaos, sokak hareketleri, medya ve ekonomi merkezli manipülasyonların finansı sağlanacak. Ancakişgal etmeye kalkışanlara Türkiye seyirci kalmayacaktır.Nitekim Libya anlaşmasıyla Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki enerji jeo-politiğinde Atlantik kuşatmasını yaran Türkiye, yeni Sevr tuzaklarını da ters yüz etti. Bu hamleyle Türkiye bölgemizde deyim yerindeyseyaptı.Ve dünya Suriye'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de degördü.İşte bu yüzden Pentagon'un Türkiye'yi hedef alan savaş yasasıyine ABD'yi vuracaktır.