Türkiye'nin Suriye'den sonra Doğu Akdeniz'de küresel düzeyde dengeleri değiştiren ikinci hamlesi Libya'dan son günlerde güzel haberler geliyor.

Ramazan ayında bile kadın ve çocuk ayırımı yapmadan masum sivillere saldıran darbeci general Halife Hafter ve destekçisi ülkeler, Türkiye'nin sahada ağırlığını koymasıyla büyük bir bozgun yaşamaya başladı. ABD liderliğindeki BAE, Suudi Arabistan, Fransa, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Mısır ve İsrail'den oluşan gaz ve petrol çetesinin eli kanlı taşeronu Hafter, meşru Libya hükümetine bağlı birlikler karşısında her geçen gün mevzi kaybediyor.

Libya Başbakanı Fayiz Serrac ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım 2019'da imzaladıkları anlaşmadan sonra giderek güçlenen Trablus merkezli meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), mafyatik ülkelerin Doğu Akdeniz'deki devasa kaynaklara el koyma planlarını alt üst etti. Bu ülkelere ek olarak Rusya'nın da son bir yıldır her tür paralı asker ve en modern silahlarla desteklediği Hafter'in bütün Libya'ya egemen olma senaryosu Türkiye'nin müdahalesiyle akamete uğradı. Amerikan pasaportlu general Hafter'i Rusya'nın ileri silah ve paralı askerleri de kurtaramadı.

Böylece 'Hafterli Libya tezgâhı' üzerinden Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama ve Antalya kıyılarına hapsetme projesi çökertildi.

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Türk SİHA'larının desteğiyle Hafter'e karşıbaşlatan Libya ordusugeri aldı.Operasyonlarda sahil şeridindeki üç bin kilometrekarelik alan Hafter milislerinden temizlemişti. Önceki gün ise Trablus'un güneybatısında stratejik öneme sahipardından iki kasaba daha isyancılardan alındı. Dün deoperasyon başlatıldı. OperasyonlardaLibya sahillerindekivarlığı yanında Türk SİHA'larınınhem Hafter güçlerininelindekiüstünlüksağlaması hem deRus Pantsir hava savunmasistemlerini işlevsizbırakması cephede oyundeğiştirici en önemli faktörolarak görülüyor.şimdi birer birerLibya ordusunun elinegeçiyor. Örneğin sonharekâtta Vatiyye Üssü 'ndekısa menzillihava savunma sistemi Libya askerlerinceTrablus'a götürüldü. İki Pantsirhava savunma sistemi de daha önceimha edilmişti.Libya ordusunun harekâtı,Hafter milislerinden temizlenene kadar devam edecek.

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Hezimete bahane uyduran Hafter'in sözcüsüdiyor. Darbeci Hafter sivilleri katlederken ses çıkarmayan AB ve ABD ise meşru hükümetten ateşkes ilan edip durmasını istedi ve insani krizden endişe ettiklerini açıkladı. Paniğe kapılanMuhammed Bin Zayed de ilk iş olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u aradı.Hizaya gelen BAE bile krizin çözümü için tek yolunolduğunu bildirdi.Zira Hafter'in Nisan 2019'daVatiyye Üssü'nün düşmesiyle fiilen kırılmış oldu. Hafter'in Libya'nın batısındaki son üssü olan Tarhun hedefte şimdi.DolayısıylaABDliderliğindeki gaz ve petrol mayfasıülkelerin artıkde sonunugetirecek.