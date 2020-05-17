Modern dillere 15. yüzyılda giren kriz (crisis) kelimesi Yunanca 'krisis'ten geliyor. Krisis, 'ayırt edici güç, karar, tercih, seçim, hüküm, çatışma, mücadele ve ayrıştıran kuvvet' gibi birçok anlama sahip.

Ancak kelimenin en ayırt edici özelliklerinden biri hem iyileşme hem komaya girme bakımından 'hastalıkta dönüm noktası' anlamında da kullanılması.

Bu bağlamda tanımı gereği her kriz köklü bir değişimin de adı aynı zamanda. Kuşkusuz korona da kriz niteliğiyle yapıcı veya yıkıcı gelişmelere yol açacaktır.

Zira tarihte büyük kırılmalara yol açmayan bir kriz yok. Örneğin 6. yüzyıldaki Justinianus Vebası, Bizans ve Sasani imparatorluklarını sarstı. Tarihin mecrasını değiştiren 14. yüzyıldaki Kara Veba da (1347-1351), Orta Çağ'ı kapatıp modern çağın kapılarını araladı.

Avrupa'nın sosyal, siyasi ve ekonomik temellerini alt üst eden veba, kilise ve feodalizmin gücünü kırdı. Bu sayede feodal yapılar yerini modern ve merkeziyetçi kapitalist devletlere bıraktı. .

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1347'de İtalya ve Mısır'ı sarsan salgın Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da nüfusun üçte birinin ölmesine neden oldu.Örneğin günümüzün New York'u olan dönemin Kahire'sinde nüfusun yarısı öldü.hikâyelerinde Floransalı yazar(1313-1375), salgının dehşetinisözleriyle ifade ediyor.Anne babasını bu salgında kaybeden modern tarih biliminin kurucusuise eşsiz eseri(1377) Kara Veba'dan şöyle bahseder:İngiliz tarihçide salgınınsöyler. Vebanın tetiklediği sosyalve ekonomik krizleryol açtı.

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Kara Veba'nın etkisiyleortaya çıktı.Salgın Avrupa dışında Mısır'daneden olurkengirdaba soktu.Oluşanve budeğişimsonuçlandı. OsmanlılarınBalkanlar, Kuzey Afrika, Ortadoğuve Akdeniz'e egemen olmasıylaAvrupa ülkeleri Hindistan'a ulaşmakiçinvebu da köle ticaretine yol açtı. Buarayış daha sonra Amerika'nınkeşfiyle sonuçlandı.Bu anlamda Kara Veba'nınkısa dönem etkilerinden daha fazla dönüştürücü olduğunu görüyoruz.Peki, korona nasıl bir değişime yol açacak? Kuşkusuz korona da bitecek ama etkilerinin daha uzun süre devam edeceği kesin.Zira sosyal hareketlerin seyri yanındahemen olmasa bile tıpkı Kara Veba'da olduğu gibi uzun vadede statükoyu sarsarak yeni bir düzenin oluşmasına yol açacaktır.Bu kaçınılmaz bir sonuç gibi görünüyor. Başta da söylediğimiz gibi koronadaki iyi ve kötü etkiye sahip kriz potansiyelitamamen yok edecektir.