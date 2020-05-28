27 Mayıs 1960 darbesinin dün 60'ıncı yıldönümüydü. Herkes ülkemizi büyük felaketlere sürükleyen bu hain saldırıyı modern Türkiye tarihindeki vesayet zincirinin ilk halkası sanır. Oysa yüreği memleket aşkıyla yanan Başbakan Adnan Menderes (1899-1961) ve arkadaşlarını idam sehpasına götüren bu kirli tezgâh milli irademizi rehin alan zincirin ikinci halkasıydı. Modern tarihimizdeki bütün darbelerin gerçek anası, 31 Mart 1325'te (13 Nisan 1909) başlayan ve 27 Nisan 1909'da dış politika dehası Abdülhamid Han'ı (1842- 1918) tahttan indiren emperyal saldırıdır.

Eğer Abdülhamid Han devrilmeseydi Osmanlı Devleti bir iskambil kulesi gibi kolayca yıkılmayacak ve Lozan parantezine alınan milli irademiz Anadolu'ya hapsedilemeyecekti. İlk darbe başarılı olduğu için daha sonraki 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ile 27 Nisan gibi muhtıra ve darbeleri bu nedenle engelleyemedik. İçeriden ve dışarıdan organize edilen bu 111 yıllık kirli kumpasları ancak 15 Temmuz 2016'da durdurabildik.

İktidara geçtiği 31 Ağustos 1876 tarihinden devrildiği 27 Nisan 1909'a kadar tam 33 yıl bir karış toprak dahi kaybetmeden Osmanlı Devleti'ni yöneten Abdülhamid Han, imza attığı reform ve kalkınma hamleleriyle de her alanda modern Türkiye'nin temellerini atmıştı.

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Nitekim, kendisinihal etmek için gelen darbecilerindört temsilcisine şu tarihi sözüsöyleyerekçıkmıştı:Ne acıdır ki 27 Nisan 1909darbesiyle Osmanlı'nın emperyalistlereteslim olduğu 31 Ekim1918 arasında sadece 9,5 yılgeçti,çöküşün eşiğine getirildi.Zaman ve coğrafya değişse de hain darbe stratejileri hep aynı kalır, hiç değişmez.hala çok diri. Geçen yüzyıldaen büyük amaçları Osmanlı'yıyıkmak olan emperyal güçlerşimdi de aynı gaye için çalışıyor. Batı'ya diz çökmeyen Türkiye'yi yeniden rehin almak.da tıpkı geçenasırda Osmanlı'yıçökertenler gibi yineişbaşında.aslavazgeçmiş değiller.Zira ittihatçı zihniyet Abdülhamid'i devirerek Osmanlı'nın yıkım sürecini başlatmıştı. Bu süreci hatırlamakta fayda var. Abdülhamid 1909'da tahttan indirildikten sonragirdi.konumundaki Libya aşılınca

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Libya düşer düşmezBirinci (1912) ve İkinci Balkan Savaşları (1913) sonundaArdından da Birinci Dünya (1914-18) savaşı ileII. Abdülhamid'i devirenlerinunutmayalım. Benzer şekilde günümüzde de Türkiye'yi tam yüzyıl sonra 2011'de Libya'da ve Suriye'de kurdukları tuzakla rehin almaya çalıştılar. Tabi bunu yapabilmeleri için Abdülhamid ve Menderes gibi Başkan Erdoğan'ı devirmeleri gerekiyordu.Ancak bu plan tutmadı. Liderleri Erdoğan' sahip çıkan bu millet, Osmanlı'nın düşürüldüğü tuzağı destansı direnişiyle tuzla buz etti. Eğer sadece Anadolu'ya değil cihana da hükmeden o tarihi ve milli irademizi yeniden ihya etmek istiyorsak,asla kaybetmememiz gerekiyor.