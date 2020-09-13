Batı medyasının "Doğu Akdeniz'in jet ski'li Don Kişot'u" sıfatını verdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a son günlerdeki sonuçsuz kalan Türkiye karşıtı çırpınışlarından sonra yeni bir sıfat daha verildi... 'Çakma Napolyon.'

39 yaşında cumhurbaşkanı olan Macron, aslında siyasete atıldığından beri şamar oğlanı muamelesi görüyor. Bunun temel nedeni de küreselcilerin projesi olması. Serbest piyasa sosyalisti Macron için kullanılan bazı sıfatlar şöyle... "Hiç bir yerden gelen adam, Soros'un altın çocuğu, liberallerin taşeronu ve Rothschild beslemesi..."

2019'da "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyerek Suriye politikamızı eleştiren Macron'a Sayın Erdoğan "Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir" uyarısında bulunmuştu. Boyundan büyük işlere kalkışan Macron son olarak ABD Başkanı Donald Trump'dan 'aptal' damgası yemişti.

Spectator yazarı Patrick Marnham ise daha 4 Şubat 2015'te küreselcilerin altın çocuğu Macron için 'hiçbir yerden gelen adam' ifadesini kullanmıştı. Haklı çıktı. Sahneye çıkarılır çıkarılmaz Macron konusunda Fransa'yı ve dünyayı uyaran Marnham'ın, "Bu adam, 1981'den beri Fransız siyasetinde lokomotif görevi gören Sosyalist Parti'yi çökertecek" tespiti de doğru çıktı.

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Zira çoğu analiste göre felsefe okuyup bankacılık yaparak zengin olan ve şimdi deMacron çok yakından incelenmesi gerekenFelsefe bitirdikten sonra 2000'lerin başında hermenötik çalışanSonra felsefeyi bırakıp Fransız yönetici elitlerin eğitildiği ENA akademisine yazıldı. Mezuniyetin ardından 2004'deolarak göreve başlayan Macron,çalışmaya başladı.Burada servet yaptı. Rothschild'deyken 2010'da François Hollande'ın yanına monte edildi. 2012'de Rothschild'den ayrılıp cumhurbaşkanı seçilen Hollande'ın genel sekreter yardımcısı,Bakan olunca, aynı zamanda iyi bir piyanist olan Macron için "Elysee'de bir Mozart" manşetini atmıştı. Ne var ki çalışma saatlerini artırıp ücretleri kısınca sosyalist partinin veBuna rağmen Ağustos 2016'dahareketini kurdu. Küreselci çevrelerin tam desteğini alan Macron, "diye lanse ediliyordu.

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