ABD'nin akıl hocalığını yaptığı Yunanistan ve Fransa ile Türkiye arasında yüksek gerilime yol açan Doğu Akdeniz krizi asıl olarak Batı dünyasının içine hapsolduğu matrixdeki karanlığı artırıyor. Dolayısıyla korona sonrası yeni küresel sistem inşası için Batı ve Asya güçleri arasındaki amansız mücadele daha da kızışacak.

Kuşku yok ki Doğu Akdeniz'deki rekabet bu küresel mücadelenin hem seyrini hem de nihai sonucunu belirleyecek dinamiklere fazlasıyla sahip.

Bu nedenle bütün gözler, California Deniz Akademisi'nde ulusal güvenlik dersleri veren Profesör Ryan Gingeras'ın da ifade ettiği gibi sadece bölgenin değil aynı zamanda Akdeniz'in de en büyük gücü konumundaki Türkiye'ye yönelmiş halde.

Bu çerçeveden bakınca yeni dünya düzeninin geleceğinin Akdeniz merkezli krizin çözümüne bağlı olarak şekillenmesi kaçınılmaz görünüyor. Zira örgütler üzerinden devam eden 'terörle savaş' dönemi bitti. Yeni bir mücadele dönemine giriyoruz. Yöntem ve araçları tamamen değişen klasik vekâlet savaşlarının yeni aktörleri artık devletlerin bizzat kendileri.

***

NYT yazarıde 2015'te dile getirdiği gibiDeniz aşırı ülkelerde operasyon yapma gücü azalan ABD dünyadan çekiliyor. Şimdisöz konusu. Tarihçiler bunu 'Bizans stratejisi' diye niteliyor.Zira hegemonik ölümü gerçekleşen ABD liderliğindeki Atlantik bloku, tahtını bırakmamak için her tür haydutluk ve sabotaja başvurmaktan çekinmiyor.Zaten şu sıralar Batılı analist ve akademisyenlerin en büyük uğraşı daile ilgili konular.Bizans ve Roma'dan örnekler veren analizciler, özellikledikkat çekiyor.Örneğin"The Dragons and the Snakes:How the Rest Learned to Fight the West /Ejderha ve Yılanlar:Dünyanın Geri Kalanı Batı ile Mücadeleyi Nasıl Öğrendi" adlı kitabı, Atlantik'in yıkılış trajedisinden ne tür avantajlar elde edebileceğine yoğunlaşmış. Yazara göre ABD ve Avrupa'nıno da Bizans stratejisini devreye sokmak. Çünkü Bizans, izlediği kaotik siyasetle Roma'nın çöküşünden sonra bin yıl daha yaşayabildi.

***

Kilcullen'e göre 21'inci yüzyıldakiBatı dünyası da eğer Bizans'ıörnek alırsa ölümünü mümkünmertebe erteleyebilir.Ancak bu stratejiyi uygulamanınKirli yöntem yeni aktörlerin güçlenmesini siber savaş, ekonomik espiyonaj, medya manipülasyonu, siyasi suikast, terör saldırıları ve nükleer şantaj gibi her tür oyuna başvurarak geciktirmeye dayanıyor.gibi tarihçilerin teorize ettiğiise hegemonyanın devri için Atlantik içinden bir aktörün öne çıkarılmasını empoze ediyor.Ne var ki ABD'ninkarşı izlediği kirli stratejilerbir sonuca ulaşamadı. Kazdığıkuyuya düşen ABD'nin başvurduğuher sabotajyine kendisine yöneliyor.Özellikle deAncak zafer sarhoşluğuiçin daha çok erken. Batı,Türkiye'yi Bizans oyunlarıylakuşatma ve frenleme stratejisindenasla vazgeçmez.Unutmayalım kiüzerindengeçmesine rağmen hâlâ Haçlı zihniyetininBizans oyunlarıyla uğraşıyoruz.