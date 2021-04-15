Imperium Americana projesinin manivelası olarak kullandığı 'terör ile savaş' bahanesiyle Afganistan'ı işgal eden ABD, ülkeyi adeta bir ölüm ve kaos yurduna çevirdikten sonra şimdi çekiliyor. Günümüzün 'Yeni Roması' olmak isteyen ABD, 11 Eylül saldırılarından yaklaşık bir ay sonra 7 Ekim 2001'de Afganistan'a saldırdı. Gerekçesi 11 Eylül saldırılarını düzenleyen El Kaide'yi ve onun hamisi diye nitelediği Taliban'ı yok etmekti.

Oysa ABD'nin asıl gayesi küresel hâkimiyeti önünde engel olarak gördüğü Rusya ve Çin'i kuşatıp Orta Asya'nın enerji ve maden kaynaklarını kontrol altına almaktı. Afganistan'ın işgal edilmesiyle Rusya ve Çin'in Orta ve Güney Asya ile Pakistan üzerinden Hint Okyanusu'na, İran üzerinden de Basra Körfezi'ne ulaşması engellenecekti.

Bunun planları daha 1980 tarihli Carter Doktrini ile yapılmıştı. ABD'nin o dönemdeki başkanı Jimmy Carter, 23 Ocak 1980'de yaptığı konuşmada 1979'da Afganistan'ı işgal eden SSCB'nin Orta ve Güney Asya üzerinden Basra Körfezi'nde nüfuz tesis etme gayretlerine gerekirse silah kullanarak karşı çıkacaklarını ilan etti. ABD'ye göre Afganistan'ın düşmesi Basra Körfezi'nin Rusya ve Çin'e açılması demekti.

Nitekim bu plan çerçevesinde Sovyet işgalinin (1979-1989) sona erdirilmesinde büyük çabalar harcayan ABD, 2001'de kendisi Afganistan'a girdi. Şimdi de Rusya'nın maruz kaldığı hezimetin bir benzerini yaşıyor. NATO karargâhında dün bir basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Afganistan'daki güçleri eve geri getirme vakti geldi. Hep birlikte girdik, hep birlikte çıkıyoruz" mesajını vererek yenilgiyi müttefikleriyle paylaştı. Böylece ABD'nin en uzun savaşına yol açan 2001'deki işgal ve saldırganlık projesi, 20 yıl sonra 11 Eylül 2021'de resmen bitiyor.

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Peki ABD hedeflerine ulaşabildi mi?. Sovyetler Birliği'nin nükleer mirasının tehlikeli ellere geçmesini önlemede ABD başarılı oldu. Nükleer silahlar devre dışı bırakıldı veAyrıcaAncak ABD, Çin'in Orta Asya'yıüzerinden Afganistan ve Pakistan'a oradan da Güney Asya'ya bağlama projesini baltalayamadı. Üstelik Rusya'nın bölgenin enerji kaynakları üzerindeki tekelinin kırılmasından en fazla yararlanan da yine Batı değil Çin oldu.Dikkatini Ukrayna, Doğu Avrupa, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Asya-Pasifik ve Ortadoğu'dakiABD'nin Afganistan'da yenilmesi Orta ve Güney Asya'da da nüfuz kaybetmesi yani Carter doktrininin çökmesi demektir. Nitekim Rusya ve Çin yakın dönemde Pakistan ve İran ile imzaladıkları yeni stratejik anlaşmalarla bırakıninmeyi, buradakurmaya başladı. Ayrıca Rusya ve Çin, Suriye ve Irak üzerinden Doğu Akdeniz, Libya, Mısır ve Sudan'a kadar uzanıp ABD'nin bütün doktrinlerini adeta eleğe çevirdiler.ABD'nin Afganistan stratejisinin çökmesiyleBatılı devletlerin nüfuz kaybettiği bu bölgelerde deyim yerindeyseBölgenin başat ekonomik, siyasal ve güvenlik ortakları olarak Çin ve Rusya öne çıkıyor. Değişen bu dinamiklerden dolayı Orta ve Güney Asya, önümüzdeki süreçte ABD'nin nüfuzuna ve Batılı değerlere daha kapalı hale gelecektir.Bu küresel güç değişiminin en büyük sembollerinden biri de kuşkusuz ABD'nin Afganistan fiyaskosudur. ABD'nin Afganistan hezimetini böyle okumak lazım. Zaten tarih de böyle yazacaktır.