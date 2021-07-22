Demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve serbest ticaretin havariliğini yapan Batı dünyasının neo-liberal ve kapitalist değerlerle yüklü 'piyasa uygarlığı' isimli transatlantiği, gücünü kaybeder kaybetmez hemen ırkçılık limanına demirledi.

Gün yok ki Avrupa ülkeleriyle Atlantik'in öte yakasındaki ABD ve Kanada'dan batılı yaşam tarzını, kültürel değerleri ve laikliği koruma bahanesiyle Müslümanların ve diğer göçmenlerin en temel insani ve dini özgürlüklerini ayaklar altına alan sistematik bir 'devlet ırkçılığı' vakasına şahit olmayalım.

Fransa, Avusturya ve Almanya'da çıkarılan 'İslam yasaları' bu ülkelerdeki Müslümanlara yönelik devlet terörünün yeni formu olarak uygulanan devlet ırkçılığının her geçen gün sistematik hale geldiğinin işaretidir.

Bunun son örneği Avrupa Adalet Divanı'nın 15 Temmuz 2021'de verdiği kararla Avrupa Birliği'ndeki şirketlerin çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine ve başörtülülerin işten atılabileceğine hükmetmesi oldu.

Kuşku yok ki bu karar insan ve kadın haklarına saldırının önünü açarken dini özgürlükleri yok sayan sistematik ırkçı uygulamalar için de emsal olacak.

***

İslam ülkelerinigibiörgütler bahanesiyle işgal edenBatı emperyalizmi şimdi de ülkelerindekiMüslüman ve göçmenlerincan güvenlikleri dâhil bütüninsani haklarını 'laikliği koruma'bahanesiyle yok sayıyor.Bu bağlamda Batı dünyasıyöneliyor. Hatta bir bütün olarakgeri dönüyor.Irkçı hareketler giderek merkezdeki siyasi partileri sahneden silmeye başladı. Bir zamanlar marjinal görülen faşist ve neo-nazi gruplar bugün Batı'daki siyasetin ana aktörlerine dönüşmüş durumda.Buradaki temel sorun Batı dünyasının halkları ve yönetimleriyle beraberterörü de geçendiyebileceğimizbir aşamaya gelip dayanmasıdır.Dolayısıyla bırakın Müslümanlarla göçmenleri, sosyo- ekonomik sistemleri temelden sarsılan Batılı devlet ve toplumların birbirlerine bile tahammülleri kalmamış durumda.Nitekim en ufak bir sorunda dahi farklı kesimler birbiriniitham ediyor.

***

Yabancılar içinpolitikalarınıdevreye sokan Batı dünyasıgeçti. Şimdi ise yoketme siyaseti devrede. Asimileolanları bile istemiyor.Bu yüzden başta Müslümanlar olmak üzere farklı olan herkese karşı 'ultra ırkçılığa' dayalı birsiyasi ve kültürel soykırım uygulanıyor.Batı'da hemhem deolanyenidensistemleşiyor. Artık devletırkçılığının yeni sancağı olarakher yerde fanatik laikliğin göndereçekildiğini görüyoruz.Bu da bizeırkçı ve soykırımcırejimlerin Batı için gelecekte birernorma dönüşeceğini gösteriyor.Günümüzün neo-nazileri şimdiden ülkelerindeki Müslümanlarla diğer yabancılarayapıyor. Daha tehlikeli olanı iseBatı'daki bu ultra laik devlet ırkçılığının bir salgın gibi dünyanın diğer ülkelerine de yayılmasıdır.