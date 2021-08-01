ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelir gelmez 'savaş baltalarını' gömüp dört bir koldan 'diplomasi ve diyalog' atağı başlattı. Biden, farklı nüfuz alanlarında 'Quad İttifakı' adı verilen dörtlü blok stratejisiyle hem ülkesinin çekildiği bölgelerdeki kaybını en aza indirmeyi hem de yeni hedef olarak seçtiği Asya-Pasifik'te Çin'e karşı müttefik yelpazesini genişletmeyi planlıyor.

ABD Başkanı'nın yeni Quad sisteminde sadece Çin yok. Rusya yanında hedef ülkelerden biri de Türkiye. Biden yönetimi bu kapsamda Türkiye'ye yönelik hem yeni bir kuşatma harekâtı hem de yeni bir işbirliği hamlesi içinde görünüyor.

Hindistan, Japonya, Avustralya ve ABD'den oluşan ilk Quad sistemi Pasifik'te Çin'e karşı kuruldu. Dörtlü Güvenlik Diyaloğu adı verilen ve "Asya'nın NATO'su" diye nitelenen bu ittifak, ilk liderler toplantısını 21 Mart 2021'de yaptı. İkinci Quad, Biden'ın 10-16 Haziran'daki Avrupa turunda ortaya çıktı. 15 Haziran'da masaya oturan ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, Euro-Quad'ı (Avrupa Dörtlüsü) ilan etti.

Ardından Afganistan, Pakistan, Özbekistan ve ABD'den oluşan üçüncü Quad yapılanması geldi. 16 Temmuz'da Dörtlü Diplomasi Platformu adı altında Quad 3'ün kurulduğu açıklandı. Eli kulağında olan dördüncü Quad'ın ise Ortadoğu merkezli olacağı belirtiliyor. Biden'ın yakın zamanda Irak, Ürdün, S. Arabistan ve ABD ile Quad 4'ü ilan etmesi bekleniyor.

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Çin'e yönelik küresel kuşatmayı hedef alan bu dört ayrı Quad yapılanmasının en büyük dezavantajı, Rusya ve Türkiye gibi boyun eğmeyen aktörlerin varlığı.

Bu gören Biden öncellikle Barack Obama döneminin hatalarını tekrar etmemeye özen gösteriyor. Zira 2008-2016 arasındaki Obama yönetiminde Başkan yardımcılığı yapan Biden, o dönem Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya lideri Vladimir Putin ve Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan eski Veliaht Prensi Muhammed Bin Nayif'e karşı yanlış politikalar izlendiği kanısında

Şimdi bunu düzeltecek adımlar peşinde Biden. Yani Çin'e karşı Almanya, Rusya ve Türkiye'yi ABD'nin yanına çekecek her tür stratejiyi devreye sokmaya kararlı.

Bu kapsamda Biden, Almanya ve Rusya arasındaki Kuzey Akım II projesine vetoyu kaldırdı. Suudi Arabistan ile İsrail'in Türkiye karşıtı politikalarına artık yeşil ışık yakmayacağını ilan etti. Riyad'ı da İran, Katar ve Yemen politikalarını değiştirmeye zorladı.

Biden, benzer bir baskıyı Türkiye'ye düşmanlıkta yarışan Fransa, Yunanistan, Mısır, BAE ve diğer müttefiklere de yapıyor.

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Kuşkusuz bunu kara kaşımız ve gözümüz için yapmıyor. Mecbur olduğu için yapıyor. Bu yüzden şu sıralar Batı medyasında "Biden, kampanyası sırasında devirme sözü verdiği Erdoğan'ı şimdi en büyük can simidi olarak görüyor. Hatta Biden kendini Erdoğan'a sevdirmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor" yorumları göze çarpıyor.

Fakat unutmayalım ki Biden'ın asıl stratejisi diplomasi ve diyaloğa dayalı Quad sistemi değil. Quad, vitrindeki A planı. Joe Biden'ın gerçek stratejisi CIA ve Pentagon merkezli hazırlanan küresel kaosa ayarlı B Planı'dır. B Planı'na göre yeni sonsuz savaşlar hem Çin ile hem de Çin ile savaşmak istemeyen Türkiye ve Rusya gibi ülkelerle olacak. Bu anlamda Afganistan ve Irak'taki çekilmelerle ABD'nin sonsuz savaşlarının bittiği yönündeki açıklamalar sadece bir illüzyondan ibaret.