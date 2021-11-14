ABD liderliğindeki Atlantik dünyası kriz, çatışma ve yeni bloklaşmalarla güç kaybederken yeni dünyanın yeni merkezi olarak yükselen Avrasya ülkeleri arasındaki bütünleşme ve ittifaklar ise her geçen gün daha da perçinleniyor.

Bunun son örneği Çin ve Rusya yanında yeni küresel sistemin üç kurucu aktöründen biri diye gösterilen Türkiye'nin ev sahipliğindeki toplantıda Türk Konseyi'nin adının 'Türk Devletleri Teşkilatı' (TDT) şeklinde değiştirilmesidir.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin üye ülke olduğu TDT'nin 12 Kasım'daki kuruluş toplantısına Macaristan ve Türkmenistan da gözlemci olarak katıldı.

Bu hamle hem Avrasya'nın hem Avrasya'nın kalbinde yer alan Türk dünyasının hem de Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan coğrafyanın entegrasyon stratejisinde, Türkiye'nin ağırlığını daha da artıracaktır.

Böylece 21'inci yüzyılın Orta Asya'daki Büyük Oyun'un aktörleri İngilizler, Ruslar ve Amerikalılar değil bizzat Türkler olacaktır. Çünkü Yeni Büyük Oyun artık Türkiye, Rusya, Çin ve İran arasında geçecek gibi görünüyor. Bu aktörler bir yandan yeni dünyayı inşa ederken bir yandan da Avrasya'daki siyasi, ekonomik ve askeri nüfuz sahalarını genişletmeye çalışıyor.

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Bu bağlamdakadaruzanancoğrafyasındaDoğu-Batı eksenindeuzanan Orta Asya, GüneyKafkasya, Akdeniz, Karadenizve Türkiye'nin merkezinde yeraldığıhayati bir role sahip.Bu hattı bu kadar değerli kılan şey, ABD ve Avrupa'nın ekonomik ambargolarını ve yeni projeleri bloke etme stratejilerini ekarte edecek bütün ticari koridorlar ile enerji yollarının sadece Türk dünyası ile Hazar Havzası'ndan geçebilmesidir.Haliyleiçindeki Türkmenistan'ınİstanbul'daki toplantıda TDT'yekatılması bu anlamda tarihi birbaşarıdır. Zira Türkmenistankuruluşundan beri uluslararasıittifaklara kapalı bir aktördü.Yapımı Çin'indevam eden Trans-HazarKoridoru, böyleceve Orta Asya'danGüney Kafkasya'ya oradanüzerindenTürkiye'ye ulaşacak ve buradandabağlanacak.TDT hamlesiyle Türkiye ayrıcaüye olduğu Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği'nde de etkili bir aktör olacak.Buna ek olarak TDT,Azerbaycan'ıelimine edip Ermenistan'dangeçirmek istediği'nu da(INSTC) baskı altına alacaktır.

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Dolayısıyla Atlantik ile Pasifik arasında uzanan ticaret koridorları, ulaşım yolları ve enerji hatları üzerindeki Türkiye, sahip olduğu jeopolitik nüfuzla doğal olarakdönüşüyor.Şunu da hemen belirtelim ki Türkiye'nin TDT atılımınıgörenler yanılıyor. 121 maddelik bildiride de vurgulandığı üzere TDT,dayanıyor. Türkmenistan yanında Afganistan, Ukrayna, Macaristan, Kıbrıs, Bosna Hersek, Tacikistan, Arnavutluk ve Kosova gibi ülkelere de açık bir yapı arz ediyor.Hatta önümüzdeki yıllarda ortak para birimi, serbest dolaşım, gümrük vergilerinin kaldırılması ve ortak barış gücü benzeri stratejilerin hayata geçirilmesiyle TDT, Avrupa Birliği (AB) benzeri bir kuruluşa dahi dönüşebilir.İleride Rusya, Çin, İran ve Hindistan gibi Türk olmayan ülkelerin gözlemci sıfatı ile kabul edilmesi ise TDT'nin küresel gücüne güç katacaktır.Hâsılı kelamayarında küresel bir girişim olanTürk Devletleri Teşkilatı (TDT),yeni dünyada Türkiye'nin elinisadece Avrupa ve ABD karşısındadeğil Rusya, Çin, İran veHindistan gibi aktörler karşısındada kuvvetlendirecektir.İşte bu yüzden Türkiye'nin TDT hamlesini; yeni dünyanın muhtaç olduğu evrensel rasyonaliteye sahipyani düşten eyleme geçmesi olarak da görebiliriz.