Dünya pandemi sonrası döneme hazırlık yaparken Joe Biden'ın 13 ay önce iktidara gelmesinden sonra derin ABD oligarşisi ile stratejik ortağı İngiltere'nin sistemli provokasyonuyla Ukrayna krizi yeniden tedavüle sokuldu.

Geldiğimiz aşamada Ukrayna'yı işgal etmesi için Rusya'ya adeta yalvaran bir Anglosakson anlayışı var karşımızda.

Birçok Batılı ülke elçiliklerini boşaltırken Ukrayna'daki vatandaşlarına da ülkeden ayrılma çağrısı yapıyor. Rusya şimdiye kadar savaş çığırtkanı Batı'nın oyununa gelmedi.

Nitekim ABD Başkanı Biden'ın önceki gün "Rusya'nın işgali her an başlayabilir" çıkışına en sert tepki yine Kremlin'den geldi.

'Anglosaksonların savaşa ihtiyacı var' diyen Rusya, "Batı ülkeleri medyanın da yardımıyla Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etme planları yaptığına yönelik yanlış bilgiler yayıyor" tepkisinde bulundu.

Yanlış bilgi yayan Batılı organların başında ise ABD'nin en etkili ideolojik aygıtlarından olan ve bu niteliğini Gezi kalkışmasında Türk halkını isyana davet eden Türkçe manşetleriyle gösteren Alman dergisi Der Spiegel geliyor.

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Der Spiegel 'in ABD'nin propagandasında yine en ön safta mevzilenmesi bu nedenle şaşırtıcı değil.iddiasında bulunan dergi, haberini "Biden'a verilen son CIA brifinglerine" dayandırdı.Rusya Dışişleri Bakanıda Amerikalı mevkidaşıile yaptığı görüşmeden sonra ABD'nindikkat çekti.Kremlin'in ifadesiyle sorarsak, peki Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası Ukrayna gerilimini tırmandırmak için nedenbaşvuruyor? Bunun en büyük nedeni Ukrayna krizinin aslında Kiev ile Moskova arasında bir sorun değil ABD ve Rusya arasında küresel bir mücadele olmasıdır.Lavrov'un işaret ettiğide ABD'nin Ukrayna kriziniBaltık, Doğu Avrupa ve Karadeniz'e deyayılan bir savaşa dönüştürerek Avrupa ve Türkiye 'yi bu çatışmalara müdahil etmesidir.Eğer ABD bu gayesine ulaşırsa o zaman hemolacak hem Avrupa'yı yeniden denetimi altına alacak hem deimkânına kavuşacaktır.

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Fakat'nun sabah akşam 'savaş çıktı çıkacak' propagandası işe yaramadı.Hatta savaş çıksa da ABD için istenen sonucu vermeyecektir.Zira daha şimdiden ABD'nin Ukrayna senaryosu çökmüş durumda.Tam tersine Rusya karşıtı yekpare bir cephe inşa edemeyen ABD'nin yanlış stratejileriTürkiye, Almanya, Fransa, İtalya, Macaristan ve Hırvatistan gibi ülkeler Ukrayna krizinin bir NATO-Rusya savaşına dönüştürülmesine karşı çıkıyor. Haliyleplanının çökmeside ölümcül darbeler indirecektir.Bu bağlamda Ukrayna krizi aslında ABD için bir ölüm kalım savaşı niteliğinde.Bu kriz, ABD'nin son çırpınışının da fayda etmeyeceğini gösterecek. 21'inci yüzyıla hezimetlerle başlayandaha da derinleşecektir.Çünkü hem Ukrayna krizinde hem desöz konusu.Dünyanın jeopolitik arka planıdüzeyde değişiyor.İşte her kontrolden çıkan kriz gibi Ukrayna krizi deZira kontrol edilemeyen krizlerde her şey başka bir şeye ve daha çok da karşıtına dönüşür.