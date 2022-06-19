ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'da Rusya üzerinden çok kutuplu yeni dünyaya karşı açtığı savaş hüsranla sonuçlandı. 17 Haziran'da St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada bu gerçeğe işaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek kutuplu sistemin sonunun geldiğini ilan etti.

Atlantik'in dogmalarına dayanan küresel sistemin sürdürülebilir olmadığına vurgu yapan Rus lider, "Tek kutuplu dünya düzeni dönemi, her türlü araçla onu kurtarma çabalarına rağmen sona erdi. Dünyanın çok kutuplu olması kaçınılmaz ve ne pahasına olursa olsun küresel liderlik hayaline sarılanlar büyük bir hata yapıyor. Bu onlara pahalıya mal olacak" çıkışında bulundu.

Dünyanın dönüm noktasında bulunduğuna değinen Putin, "Hiçbir şey eskisi gibi olayacak!" dedi. Forumdaki teknik sistemleri hedef alan siber saldırılar nedeniyle konuşmasına 1 saat 45 dakika gecikmeyle başlayan Putin'in yaptığı tespitler, 2007'deki Münih Güvenlik Konferansı'ndaki isyanı kadar tarihi bir öneme sahip.

Yeni dünyanın manifestosu niteliğindeki konuşmasında Putin, ABD'nin Soğuk Savaş'ın ardından kendisini Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi ilan ettiğine dikkat çekerek, Batı'nın şu an izlediği politikaların geçmişteki talancı sömürgeciliğin aynısı olduğunun altını çizdi.

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Bu çerçevede ABD ve AB'nin Rusya'ya karşı devreye soktuğu ekonomik yaptırımlara da değinen Putin, 1 saati aşan konuşmasında"Soğuk Savaş'ta zafer ilan eden ABD kendi çıkarlarının kutsal olduğunu öne sürdü. ABD bir şeyden hoşlanmazsa her anDiğer ülkelerin varlıklara el koyabilir" dedi.Batı'nın Rus ekonomisini küstahça yok etme planlarının işe yaramadığına ve ambargonun bumerang gibi dönerek Rusya'dan çok Batı'yı vurduğuna işaret etti.En kritik tespitlerinden biri desöylemesiydi. Rus lider,"AB'nin bürokratik elitleri başkasının dansınaeşlik ediyor. Batı'daki partnerlerimiz, kendijeopolitik sanrıları nedeniyle uluslararasıtemelleri kasıtlı olarak yıktı" diye konuştu.da değinen Putin, krizinsorumluları olarak ABD'nin mevcut yönetimiile sistematik hatalarından vazgeçmeyenAvrupa bürokrasisini gösterdi.

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Rus liderin meydan okumasından da anlaşılacağı üzereönümüzdeki dönemde daha da artacak. Zira sadece Ukrayna'nın sınırlarının değilda aynı kalamayacağı görülüyor.Nitekim beka kaygısına düşen Batı, Ukrayna'dan yüz çevirmeye başladı bile. Zaten Batı medyasında Avrupalı liderlerin önceki günkü Kiev çıkarması için yapılan "Ukrayna'ya AB üyeliği ve eski havan toplarını vermeyi vaat ettiler.sonra da tıpkı yüzyıl önce yaptıkları gibi trene atlayıp evlerine döndüler..." yorumu yeni dönemin özeti mahiyetinde.Her ne kadarhâlâ kuyruğu dik tutsa da kuşku yok kiPutin, Ukrayna operasyonu ile tek kutupluküresel düzene ağır bir darbe daha indirdi.Bu aşamada Avrupa ve ABD, Ukrayna girdabından çıkmanın mücadelesini veriyor.ABDyapmanın bedeliniile ödüyor. Ayrıcada maruz kalan ABD'nin jeopolitik pozisyonundaki erozyon önümüzdeki süreçte giderek hızlanacaktır.Bu bağlamda Ukrayna krizinin devam ettiği bir dönemde Putin'in açıkladığı yeni dünya manifestosu hem küreselhemhem deaçısından kritik uyarılarla dolu hayati önemde bir yol haritası niteliği taşıyor.