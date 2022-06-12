Atlantik'in inşa ettiği küresel sistem kendiyle birlikte dünyayı ve insanlığı da dibe çekiyor. Korona pandemisi ile başlayıp ardından tedarik ve enerji krizleriyle derinleşen küresel statükonun sosyo-politik ve ekonomik rejimindeki bunalım bugün yüksek enflasyon, artan işsizlik ve hayat pahalılığı şeklinde hemen her ülkeyi pençesine almış durumda.
Öyle ki dünyanın en büyük enerji üreticisi ABD'de bile bir galon benzinin (3.78 litre) fiyatı 6.39 dolara kadar tırmandı. İstihdamdaki daralma, fiyatlardaki artış ve enerjideki yükseliş önlenemiyor.
Amerikalılar krizin faturasını kestiği Joe Biden'ın ismini 'bidenflation' diye değiştirdi.
Çünkü Amerikan devleti, halkı yerine üst gelir grubu ile petrol, silah ve teknoloji firmalarından oluşan lobileri koruyor. Ama deniz bitmek üzere. 'Corporate America' denilen vahşi şirketler ülkesi ABD'de askeri bozgunlar ve siyasi çalkantılar yanında salgının tetiklediği tedarik ve enerji krizlerinin yol açtığı ekonomik çöküş giderek hızlanıyor.
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Son kitabında ABD'deki orta ve alt kesimin gelirdeki payı 1970'te yüzde 70'ten 2020'de yüzde 48'e düşerken üst sınıfın gelir payının ise yüzde 29'dan yüzde 50'ye çıktını vurgulayan David Gelles "Bu gelir adaletsizliğinin ABD ekonomisine maliyeti her yıl 300 milyar dolara ulaşıyor" diyor.
Benzer bir tablo kendini demokrasi, hukuk ve adaletin beşiği diye lanse eden Avrupa için de geçerli. Servetleri eriyen
Batılı orta sınıflar hızla proleterleşirken
sabit ve dar gelirliler de prekaryalaşıyor.
Bu yüzden eğitimli kesimlerin gelecek umudu kalmamış durumda.
Hatta işçi-emekçi anne babalarının refah düzeyini dahi yakalamada zorlanan Batılı okumuşlar, Marksist terminolojideki
ezilen alt kesimler için kullanılan proletaryadan ilhamla kendilerini yeni prekarya sınıfı
(eğitimli köleler)
şeklinde tanımlıyor.
Emperyalist kapitalizmin mabedi
sayılan ABD ve
Avrupa'nın ekonomik rejimleri
bu haldeyse varın siz dünyanın
geri kalan ülkelerini düşünün.
Sonuçlar üzerinden değil de nedenlere inerek analiz yaptığımızda bugünkü küresel krizin asıl aktörünün ABD ve onun uyguladığı ekonomik faşizm olduğunu görürüz.
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Krizin gerçek nedeni ABD'nin enerji arzını kontrol için Venezuela, Libya, Irak, İran ve Rusya
gibi ülkelere yönelik devreye soktuğu işgal, kaos ve yaptırım
rejimidir. Bu emperyalist strateji bugün Batı dâhil bütün dünyayı krize sürüklüyor.
Ancak ABD ve kırık plakları
hâlâ manipülasyon peşinde. Tedarik krizinden dolayı Çin lideri Şi Cinping'i
suçlarken enerji krizinden dolayı da Rus lider Vladimir Putin'i hedef gösteriyorlar.
Ne var ki bu iki liderin dünyayı kaosa sürüklediği
propagandasını
yapan ABD'ye
artık kendi halkı bile inanmıyor.
Zira küresel krizin en büyük sorumlusu ABD'nin işgal, savaş, ambargo ve kaosa dayalı
emperyal enerji stratejileridir.
Bu nedenle küresel sistemin krizi reel kapitalizm ile tanımlanan piyasa uygarlığının
da çöküşüne yol açacaktır. Çünkü Batı'nın kültürel ve ideolojik endoktrinasyon
propagandalarına kendi halkları
bile kanmıyor. Batılı kitlelerin emperyal sermayenin
bekçiliğini
yapan siyasete güven
dibe vurmuş halde.
Biden gibi Batılı siyasiler yeni söylem stratejileriyle
hem hezimetlerini perdelemeye hem de kendi devletlerinin işlevsizliğinin
bedelini Şi ile Putin'e yıkma kurnazlığına başvuruyor.
Geldiğimiz aşamada Çin, Türkiye ve Rusya'nın öncülük ettiği yeni bir dünya kurulurken
Batı'da ise siyaset
ve kültür artık bir bıkkınlık gösterisi
şeklinde devam ediyor.
Bu nedenle önümüzdeki süreçte insanlığın en büyük problemi
çöküşe geçen Batı'nın kendiyle birlikte dünyayı da batırması olacaktır. Fakat Ankara, Pekin ve Moskova buna izin vermeyecektir.