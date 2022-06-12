Atlantik'in inşa ettiği küresel sistem kendiyle birlikte dünyayı ve insanlığı da dibe çekiyor. Korona pandemisi ile başlayıp ardından tedarik ve enerji krizleriyle derinleşen küresel statükonun sosyo-politik ve ekonomik rejimindeki bunalım bugün yüksek enflasyon, artan işsizlik ve hayat pahalılığı şeklinde hemen her ülkeyi pençesine almış durumda.

Öyle ki dünyanın en büyük enerji üreticisi ABD'de bile bir galon benzinin (3.78 litre) fiyatı 6.39 dolara kadar tırmandı. İstihdamdaki daralma, fiyatlardaki artış ve enerjideki yükseliş önlenemiyor.

Amerikalılar krizin faturasını kestiği Joe Biden'ın ismini 'bidenflation' diye değiştirdi.

Çünkü Amerikan devleti, halkı yerine üst gelir grubu ile petrol, silah ve teknoloji firmalarından oluşan lobileri koruyor. Ama deniz bitmek üzere. 'Corporate America' denilen vahşi şirketler ülkesi ABD'de askeri bozgunlar ve siyasi çalkantılar yanında salgının tetiklediği tedarik ve enerji krizlerinin yol açtığı ekonomik çöküş giderek hızlanıyor.

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Son kitabında ABD'deki orta ve alt kesimin gelirdeki payı 1970'te yüzde 70'ten 2020'de yüzde 48'e düşerken üst sınıfın gelir payının ise yüzde 29'dan yüzde 50'ye çıktını vurgulayan David Gelles "Bu gelir adaletsizliğinin ABD ekonomisine maliyeti her yıl 300 milyar dolara ulaşıyor" diyor.Benzer bir tablo kendini demokrasi, hukuk ve adaletin beşiği diye lanse eden Avrupa için de geçerli.Batılı orta sınıflar hızlasabit ve dar gelirliler deBu yüzden eğitimli kesimlerin gelecek umudu kalmamış durumda.Hatta işçi-emekçi anne babalarının refah düzeyini dahi yakalamada zorlanan Batılı okumuşlar,ezilen alt kesimler için kullanılan proletaryadan ilhamla kendilerinişeklinde tanımlıyor.Emperyalistsayılan ABD veAvrupa'nın ekonomik rejimleribu haldeyse varın siz dünyanıngeri kalan ülkelerini düşünün.Sonuçlar üzerinden değil de nedenlere inerek analiz yaptığımızda bugünkü küresel krizin asıl aktörünün ABD ve onun uyguladığı ekonomik faşizm olduğunu görürüz.

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Krizin gerçek nedeni ABD'nin enerji arzını kontrol içingibi ülkelere yönelik devreye soktuğurejimidir. Bu emperyalist strateji bugün Batı dâhil bütün dünyayı krize sürüklüyor.Ancak ABD vehâlâ manipülasyon peşinde.suçlarkenNe var ki bu iki liderinpropagandasınıyapan ABD'yeartık kendi halkı bile inanmıyor.Zira küresel krizin en büyük sorumlusuemperyal enerji stratejileridir.Bu nedenle küresel sistemin krizida çöküşüne yol açacaktır. Çünkü Batı'nınpropagandalarına kendi halklarıbile kanmıyor. Batılı kitlelerinbekçiliğiniyapan siyasete güvendibe vurmuş halde.Biden gibi Batılı siyasilerhem hezimetlerini perdelemeye hem de kendibedelini Şi ile Putin'e yıkma kurnazlığına başvuruyor.Geldiğimiz aşamadaBatı'da ise siyasetve kültür artık bir bıkkınlık gösterisişeklinde devam ediyor.Bu nedenle önümüzdeki süreçteçöküşe geçen Batı'nın kendiyle birlikte dünyayı da batırması olacaktır. Fakat Ankara, Pekin ve Moskova buna izin vermeyecektir.