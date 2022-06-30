Dünya literatürüne 'psikolojik harp' olarak giren yumuşak güç mücadelesinin en etkili araçlarından olan algı yönetimi çalışmalarını İngiliz ekolü 'siyasi savaş' diye tanımlar. Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine dair süren müzakerelerde Türkiye'nin dediği oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan masadan her istediğini alarak kalktı.

Madrid'de imzalanan 11 maddelik memorandumda da bu talepler yazılı güvenceyle kayıt altına alındı. 15 Mayıs'tan bu yana devam ettirdiği 'siyasi savaş'tan zaferle ayrılan Sayın Erdoğan sadece üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya değil Avrupa, ABD ve NATO'ya da ülkemizin şimdiye kadar görmezden gelinen bütün haklı endişelerini kabul ettirdi.

Bu siyasi zafer, Sayın Erdoğan'ın şahsında ülkemizi hedef seçen Atlantik Paktı'nın kirli beşinci kol faaliyetlerini bundan sonra rahatlıkla devam ettiremeyecekleri anlamına da geliyor.

Bir bakıma 'Erdoğan'sız Türkiye' senaryosunu hayata geçirmek isteyen Batılı güçler ve onların taşeronları hakikatle yüzleşmek zorunda kaldı.

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Ayrıca Batı'nın taşeronu terör örgütleri de Türkiye'nin küresel sistemdeki ağırlığını gördü.şu aniçinde. Batı tarafından kullanılıp atılmanın ruhsal girdabında debeleniyorlar. Moral hezimetleri bundan sonra daha da derinleşecek.Zira bundan sonra Batı'da kolay kolay barınamayacaklar. Güvendikleri dağlara kar yağıyor artık. Kuşkusuz Türkiye'ninBatılı aktörlerin terör örgütlerine kol kanat germesini gelecekte daha da zorlaştıracaktır. Reel-politik mercektenTürkiye ve Batı ilişkilerindeve derin bir siyasi kırılmaya da işaret ediyor aslında.Bu anlamda Madrid mutabakatı,süreci yanındaortalarından bu yana devam eden sancılı ilişkilerdeelde ettiğimiz tarihi bir zaferdir. Önceleri Avrupa ve dahasonra da Atlantik olarak karşımıza çıkan küresel sistem,hep bizden taleplerde bulundu. Ülkemiz bir buçuk asırdır

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Unutmayalım kiBatı'nın siyasi ve askeri sistemine kabulü sorunubaşladı.(1815- 1871) kaleme aldığı barış şartnamesi Osmanlıların ittifaka diğer güçlerle eşit koşullarda dâhil edilmesini talep ediyordu. Fakat antlaşmanınAvrupalı büyük güçlerin Osmanlı İmparatorluğu'nunsaygı göstereceğini taahhüt ediyor ancak bu saygının hukuki bir bağlayıcılığının olmadığını vurguluyordu.Nitekimisyanlarıyla Rus savaşlarındaOsmanlı yıkılana kadar emperyalist saldırılara maruz kaldı. Bu durum Türkiye kurulduktan sonra da sürdü.BM ve NATO üyesi olarak Batı ittifakına girmemiz de ülkemize yönelik emperyal projeleri sonlandırmadı.Fakat 28 Haziran 2022'de yapılanBatı ile ilişkilerimizde yeni bir çığıraçan özellikte.Çünkü bu mutabakat, Türkiye'nin bir buçuk asır sonrayok eden bir mahiyete sahip. Boşuna "Dünya devran devrandır" dememişler. Bu kez Türkiye'ye olan aidiyetlerini ispatlamak ve bizim istediklerimizi yerine getirmek sırası Batı'da...