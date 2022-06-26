'Erdoğan'sız Türkiye', 'Putin'siz Rusya' ve 'Şi'siz Çin' projeleriyle yola çıkan ABD bugün muhtaç kaldığı bu üç lidere karşı küresel çapta bir bozgun yaşıyor.

ABD, 2008'de Barack Obama başa geldikten sonra 2016'ya kadar Türkiye, Rusya ve Çin'e yönelik grand stratejisini 'pivot Asia/ Asya'da oyun kurmak' diye niteledi.

ABD'nin temel hedefi, yeni dünyanın üç kurucu aktörü arasındaki derinleşen ilişkileri baltalamak, sonra da bu aktörleri birbirlerine karşı cepheye sürmekti.

Asya'da Çin'i işaret etse de Obama ve yardımcısı Joe Biden, ilk olarak Türkiye ve Rusya'ya yönelik planları raftan indirdi.

2013'teki Gezi kalkışması ile startı verilen 'Erdoğan'sız Türkiye' projesi 15 Temmuz 2016'daki darbe ve işgal girişimi ile en üst aşamaya taşındı. Aynı dönemde Rusya'ya karşı da 2014'teki Ukrayna darbesi devreye sokuldu. Ardından 2015'te Suriye'de jet krizinde de gördüğümüz üzere Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirme senaryosuna ağırlık verildi. Fakat bu kirli tezgâh başarılı olmadı. 15 Temmuz'dan sonra bu kez 2016'da elçi suikastı üzerinden yeni bir provokasyon denendi. Bu da sonuçsuz kaldı.

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Bu nedenledöneminde (2016-2020) taktik değiştiren ABD, Rusya ve Türkiye'ye karşı sıcak savaşı soğutarakNe var ki Trump, Çin'e karşı ilan ettiği ekonomik savaşta istediğini alamadı.ABD'nin hezimetini daha da derinleştirdi.Çin'e savaş açan Trump bir yandan örtülü şekilde de olsa Türkiye ile Rusya arasındaki askeri ve siyasi yakınlaşmayı hedef alan saldırılarını sürdürmekten geri kalmadı.Trump'tan sonra iktidara gelen Joe Biden ise Çin, Rusya ve Türkiye'yi aynı anda hedef aldığını duyurdu. Bu üç ülkeyidiye yaftalayan Biden eski müttefiki Avrupa iledaha da güçlendirerek çok kutuplu yeni dünyaya fırsat vermeyeceğini açıkladı.Ama önceliği Rusya'ya verdi. Ukrayna krizi üzerinden Rusya'yı ekonomik savaş ile dize getirme projesini devreye soktu.Biden'ın Ukrayna krizindeki ana hedeflerinden biri de Türkiye ve Çin'in Rusya ile ilişkilerini baltalamaktı. Ancakyaptırımlara karşı çıkarak bu oyunu bozdu.Geldiğimiz aşamadaABD ve müttefiklerininRusya'yı hedef alan ekonomiksavaşı ters tepti. Bir bakımadiye nitelenen kriz bugün Batı ekonomilerinihalde.

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Çünkü amacı Rus liderolan ambargoların yol açtığı enerji vetedarik krizi, Avrupa ve ABD'de son yarımasrın en büyük fiyat artışlarına yol açtı.Ukrayna krizinin başlarındadiyen Biden kısasürede geri adım atarak Kiev'in uzlaşı içinbulunmasınıtavsiye etti. Fakat ABD bununla da kurtulamayacağınınfarkında. Yeniden yüzünüTürkiye ve Çin'e dönmeye başlayanBiden, petrol arzını artırmaları için dahaöncediye hakaret ettiğibile ayağına kadar gidiyor.ABD'nin hedef aldığıkonumunda. ABD artıksabah akşam ülkemize övgüler düzüyor. Aynı ABD, Rusya'ya yaptırım için tehdit ettiği Çin'e karşı da yelkenleri indirdi.Hattabaşlayan Biden, 18 Haziran'da Şi Cinping ile görüşmek istediğini söyledi.Velhasılıkelam, ABD maruz kaldığı darboğazdan çıkmak içinmuhtaç durumda. Trajiktir... ABD yönetimi devirmek istediği liderlere şimdi el açıyor.Ancak asılbundan sonra başlayacak.O da jeopolitik enflasyondur. Küresel sistemin çok kutuplu dünyaya evrilmesidir. Çünkü geldiğimiz aşamada ve önümüzdeki süreçte Türk, Rus ve Çin liderlerinin küresel sahnedeki nüfuzları daha da artacaktır.