Amerikan yönetiminin süfli çıkarları için 'demokrasiler ve otokrasiler arasındaki savaş' adıyla askeri bir aşamaya getirip Ukrayna'da sahnelediği kaos stratejisi de adım adım yeni bir hezimete doğru ilerliyor.

Çünkü savaşın daha sekizinci ayında Batılı ülkelerin 'demokrasi cephanelikleri' iflasın eşiğine gelmiş durumda. Bu bağlamda savunmasına 800 milyar dolar ayıran ABD ile savunmasına 200 milyar euro harcayan AB ülkeleri ve savunma harcamaları 53 milyar doları aşan İngiltere bloğuna karşı tek başına savaşan 70 milyar dolarlık savunma bütçesine sahip Rusya, her açıdan güçlü bir portre çiziyor.

Batı ise şimdiden 250 bin Ukrayna askeri ile 400 bin gönüllüye istediği silah ve cephaneliği sağlamada yetersiz kalmaya başladı. Ukrayna'da 200 bin askeri bulunan ve dün 218 bin asker daha sevk etme kararı alan Rusya'nın ise lojistikte herhangi bir sıkıntı yaşamadığını görüyoruz.

Batılı analistlere göre ABD ve İngiltere'nin stoklarında birkaç haftalık mühimmat kalırken Rusya gerekirse yıllarca savaşacak silah ve mühimmat stokuna sahip durumda.

Böylece sekiz aylık savaşta ABD ve müttefiki Batılı ülkelerin uzun süreli bir savaşı sürdürecek askeri endüstriyel kapasiteye sahip olmadıkları anlaşılıyor.

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Bu nedenle olsa gerek askeri uzmanlar, "ABD eğeristiyorsa önceliklesil baştan yeniden dizayn etmek zorunda" diye çağrıda bulunarak ABD'nin yıllık topçu mühimmat üretiminin, Ukrayna'daki savaşta ancakAynı sorun, taşınabilen lazer güdümlüile taşınabiliriçin de geçerli. ABD sekiz ay içinde stoklarındaki sayının üçte birine denk gelenUkrayna'ya gönderdi. Oysafirması yılda sadece 2 bin 100Javelin üretebiliyor.Açıklamalara göre Ukrayna savaştakullanıyor. Stinger füzeleri için ise Çin'den sağlanan nadir element ambargosu nedeniyle üretimin tamamen durduğu ve gerekli parçaların eksikliği gibi bazı diğer zorluklar yüzünden Stinger füzelerinin üretiminin 2026'ya kadar tamamlanamayacağı kaydediliyor.Benzer tabloiçin degeçerli. Rusya şimdiye kadarABD ise savaşbaşladığından beri Ukrayna'yafüzesigönderdi. Yani Rusya, UkraynaSavaşı'nda ABD'nin verdiğifüzelerdenfüzekullanmış. ABD'nin füze rezervlerierirken Rusya'nın stoklarıhâlâ dolu.

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AyrıcaDolayısıylayedi yıllık bir füze stoku var. Rusya'nınolduğu sanılıyor. Üstelik yaptırımlara rağmen Rusya bu üretim kapasitesini artırabiliyor.Ukrayna Savaşı'ndayanındade görüyoruz. Rusyagerektiren her tür mühimmat üretiminde Batı'dan çok daha avantajlı bir konumda.Ancak eğer ABD gerekli mühimmatı sağlamak içinyeniden dizayn edip Rusya'yı zorlarsa o zaman dadevreye girecektir. Haliyle henüz tek başına Rusya ile baş edemeyen Batı'nın darboğazı Çin'in denkleme girmesiyle daha da artacaktır.Bırakın silah ve cephaneliği Batı dünyası temel lojistik hizmetlerini bile sağlayamıyor. Nitekim yaklaşan kış ile birlikte paniği artan Kiev yönetimi dün yaptığı çağrıda ABD ve Avrupa'yadiye adeta yalvardı.Bu tablo hem Ukrayna'yı ateşe atıp seyreden Batı cephesindekihem debütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor zaten.Batı tam da budur işte!Ukrayna'yı savaşa sürüklediler. Çünkü istedikleri savaş değil kaostu. Başardılar da.için bir ülkeyi dahadönüştürdüler.