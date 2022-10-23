Newton fiziği ile simgelenen 400 yıllık dünyanın artık son demlerini yaşıyoruz. Dünyamız bilim, sanat, tıp, siber güvenlik ve dijitalizme dayalı modern bilişim teknolojisi başta olmak üzere hemen her alanda kritik bir dönüm noktasında bulunuyor. Dijital çağ kapanıyor. Kuantum veya kuantik çağı başlıyor.
Küresel güçler, jeopolitik hedeflerine ulaşmak için şimdiden kuantum fiziğine dayalı bu yeni teknoloji alanında amansız bir rekabet içinde.
Bu bağlamda her ne kadar yöneticiler şu an Ukrayna cephesindeki savaşa, enerji krizine, gıda tedarikindeki sorunlara ve hayat pahalılığına kilitlense de geleceğin dünyası için asıl mücadele kuantum fiziği alanında veriliyor.
Özellikle de prototipleri şimdiden denenen kuantum bilgisayarlarının gündelik yaşamdan ulusal savunmaya, ekonomiden kültüre, tıptan teolojiye, şehirleşmeden astronomiye, modadan siber güvenliğe, uluslararası ilişkilerden biyo-teknolojiye ve turizmden yapay zekâya kadar hayatımızın hemen her alanında köklü bir değişime yol açacağı vurgulanıyor.
Kuantum bilgisayarları cephesinde ABD ile Çin arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Öyle ki birçok analist, 16 Ekim'de başlayıp dün sona eren Çin Komünist Partisi'nin 20'nci ulusal kongresinden veya Joe Biden'ın 12 Ekim'de açıkladığı ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesindeki jeopolitik teranelerden ziyade bu iki ülkenin kuantum bilgisayarları alanındaki nefes kesen yarışına daha çok odaklanıyor.
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Zira geçen Kasım IBM'in 127 kübitlik Eagle
isimli kuantum
bilgisayarı, Çin'in 113 kübite sahip
Jiuzhang'ını geçerek dünyanın
en hızlı bilgisayarı oldu.
Zaten 11 gün evvel yayımlanan 48 sayfalık strateji belgesinde Joe Biden
, temel hedeflerinin ileri teknoloji başta olmak üzere her cephede Çin ve Rusya'yı saf dışı etmek
olduğunu yineledi. Bunun yolu da kuantum teknolojisinde tek hegemon
olmaktan geçiyor.
Bu nedenle ABD, Rusya ve Çin'e karşı 2009'dan bu yana sürdürdüğü savaşın merkezine ileri teknoloji alanındaki yaptırımları
koyuyor. Ve ABD son olarak 7 Ekim'de aldığı kararla Çin'e her türlü yarı iletkenlerin
transferini yasakladı.
Böylece ABD, Çin'in ihtiyaç duyduğu yarı iletken
materyalleri engelleyerek kauntum bilgisayarları projesini sekteye uğratmak istiyor. Haliyle Çin'in yapay zekâ
alanındaki hamleleri de baltalanacak.
ABD benzer bir stratejiyi Rusya'nın siber güvenlik ve hipersonik füze
teknolojisine karşı da izliyor.
Teknoloji savaşında net bir politika izlediklerini belirten ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
daha geçen ay, "Mikro elektronikler, kuantum bilgi sistemleri, yapay zekâ ve yarı iletkenler alanındaki rekabet geleceğimizi şekillendirecek. Temel hedefimiz rakiplerimizin bu teknolojilere ulaşmasını engellemek" demişti.
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Bu yüzden ABD kuantum teknolojisi alanında kuralsız bir savaş
yürütüyor. Bu teknolojinin bırakın küresel oyunu tamamen değiştirmeyi son dört asırlık dünyayı temellerinden sarsıp
yeni bir evren veya 'evren devleti'
kurma kapasitesine sahip olduğunu da gayet iyi biliyor.
Çünkü kuantum bilgisayarları bugünkü dijital teknolojiyi hükümsüz kılıyor. Yani 0 (sıfır) ve 1 (bir) bitleri
ile çalışan şu anki dijital bilgisayarlar rafa kalkacak. Mevcut bilgisayarların her türlü iletişimini güvence altına alan bütün şifreleme sistemleri aşılacak.
Bir bakıma dijital sistemi tarihe gömecek olan kuantum bilgisayarları belli başlı bütün kritik sektörlerde küresel çapta devrime
yol açacak.
İşte bu nedenle ABD'nin son strateji belgesine baktığımızda ulusal güvenlik riski ile jeopolitik tehdit algısının merkezinde
ileri teknolojiye sahip rakiplerden duyulan korkunun da en az geleneksel askeri ve ekonomik kaygılar kadar ağırlık kazandığını görüyoruz.
Hâsılı kelam, yeni dünyanın parametreleri
bir anlamda kuantum teknolojisine ve teolojisine
göre şekillenecek. İstikbali
öngörmek ve geleceğimizi şimdiden
inşa etmek için bütün varlığımızla
bu alana yatırım yapmak gerekiyor.