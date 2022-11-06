Almanya, ABD ve İngiltere'nin hazırlayıp servis ettiği yeni jeopolitik menüye itirazlarını sürdürüyor. Angela Merkel'in pasif başkaldırı mirasını devralıp aktifleştiren Olaf Scholz, Ukrayna krizine ve Kuzey Akım- 2 projesinin iptal edilmesine rağmen Rusya ile ipleri tamamen koparmadı.

Atlantik, Avrasya ve Pasifik arasında ince bir denge stratejisi izleyen Scholz, ABD'nin çıkarları yerine ülkesinin menfaatlerini önceleyen bir dış politika rasyonalitesi ile hareket ediyor. Almanya Başbakanı sık sık dünyanın bir dönüm noktasında bulunduğuna işaret ederek aslında dolaylı da olsa Atlantik merkezli küresel sistemin miadını doldurduğunun altını çiziyor.

Nitekim başta Alman muhalefeti ve medyası olmak üzere ABD ve AB'deki ülkelerden gelen uyarılara aldırmayan Scholz, 4 Kasım'da Pekin'e bir günlük çalışma ziyaretinde bulundu.

Devlet Başkanı Şi Cinping ile buluşan Scholz, Kovid-19 salgınından sonra Çin'i ziyaret eden ilk Batılı lider olarak tarihe geçti. Scholz'a başka bir uçakta Adidas, Deutsche Bank, Siemens, BioNTech, Volkswagen ve BMW gibi 12 tanınmış Alman şirketinin yöneticileri de eşlik etti.

***

Scholz'un Pekin çıkarması en çok darahatsız etti. 2 Nisan 1946'da Hamburg'daki işgal kuvvetlerince kurulangazetesi seyahatibaşlığıyla eleştirdi.CIA'nın sağladığı 7 milyon dolarla kurulan Die Welt ve Alex Springer grubundaki diğer medya organlarının iki kırmızı çizgisi vardır.de ziyaretidiye nitelerken Scholz'u da"Merkel'in taklitçisi" ilan etti.Ziyaret kararına köpüren muhalefet ise Scholz'u Amerikan teranesi olan 'diyerek topa tuttu.Ziyaretin Çin şirketi Costco'nun Hamburg limanının yüzde 25 hissesini satın almasından sonra gerçekleşmesine dikkat çeken Amerikancı vekiller" diye dert yandı.

***

Görüldüğü üzere Almanya'daki Amerikan lobisi ve vesayeti o kadar güçlü ki bir çalışma ziyaret için neredeyse Scholz'u bir kaşık suda boğacaklar. Fakat mandacılara aldırmayan Alman devleti, Merkel'den bu yana ABD'nin dayatmalarına karşı çıkanstratejisi izliyor. Merkel'in 16 yıllık iktidarındade bunun kanıtıdır.Dünyaya ABD'nin at gözlükleriyle bakanların farkındaki Scholz, ziyaretinden önce 2 Kasım'da bir makale yayımlamak zorunda kaldı.makalesinde "Ancak Çin değişirse bizim davranış biçimimiz değişir" diyerek hem kararlı konuştu hem de muhalefeti biraz olsun teskin etmeye çalıştı.Aslında Scholz kararını çoktan vermiş görünüyor. ABD ne kadar baskı yapsa da Almanya'nın Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelere yönelik stratejisini değiştirmesi bundan sonra çok zor. Zaten Scholz'un makalesindekiçıkışı her şeyi özetliyor.Çünkü Almanya, ABD ve İngiltere'de bulamadığını Çin, Rusya ve Türkiye'de buluyor. O daHaliyle Scholz da ülkesine dönüşte yaptığı açıklamada "Bu iki değer Çin ve Alman kültüründe önemli bir rol oynamaktadır" diyerek özetledi ziyaretini.İşte bu yüzdenhazırladığı yeni jeopolitik menüler artık kimseniniştahını kabartmıyor.Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Almanya'nın ABD'ye yönelikartarak devam edecektir.