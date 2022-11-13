Küresel siyasetin ajandasındaki krizlere baktığımızda temel meselenin bir anlaşma ve iletişim aracı olan kelimelere farklı anlamlar yüklenmesinden kaynaklandığını görüyoruz. Derscartes'in de işaret ettiği gibi "Şayet filozoflar arasında kelimenin anlamı hakkında sürekli bilgi hâkim olsaydı onlar hemen hemen bütün anlaşmazlıkları ve tartışmaları bir yana bırakırdı."

Benzer bir durum şu anki yöneticiler için de geçerli. Fransız düşünür Buffon boşuna 'Le style est I'homme meme/üslup, insanın bizzat kendisidir" dememiş. Bu bağlamda özellikle ABD'nin stratejik lügatine, kullandığı kelimelere ve jeopolitik üslubuna bakınca nasıl bir emperyalist nobranlıkla karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya bile gerek yok.

Erasmus'un cesaret, erdem ve adalet mefhumlarının propagandasını yapan ABD gerçekte ise cinnete methiyeler düzen Makyavelist bir aktördür. Nitekim 12 Ekim'de yayımlanan 48 sayfalık Ulusal Güvenlik Stratejisi, ABD'nin amacı için her türlü aracı, ilkesizliği ve ahlaksızlığı meşru gören bir yöntem izleyeceğini de dünyaya ilan ediyor.

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Hint-Pasifik Dış ve Güvenlik Politikaları Programı BaşkanıPasific Forum sitesinde yazdığı analizde 1994'ten 2022'ye kadar yayımlanan ulusal güvenlik strateji belgelerinde ABD'nin kullandığı kelimeleri incelemiş. Yeni belgedeki kelimeler bir anlamdaolarak öne çıkıyor.ABD Başkanıbelgesi ileyayımladığı ulusal güvenlik belgelerindegibi kelimeler bazen rekor sayıdatekrarlanırken bazen de geri plana itilmişgörülüyor.Örneğin, önceleri beş altı kez geçenkelimeleri son belgede birinciliği almış. Rusya 71 kez Çin ise 54 kez tekrar ediyor.kelimesi 1994'te 17, 2002'de 32, 2017'de 12 kez anılırken 2022 belgesinde 14 kez yineleniyor.Diğer belgelerdesözcüğü başköşede yer alırken 2002 ve 2017 belgelerinde 16'ya kadar düşmüş. Son belgede 35 kez anılıyor.kelimesi de 1994'te 57 ile rekor kırarken 2002'de 14, 2017'de 6 kez anılmış, 2022'de ise 38'e ulaşmış.Yeni kelimelerdenönceki belgelerde hiç yer almazken son belgede 43 kez tekrarlanıyor. 1994'te 6, 2002'de 9 ve 2017'de 25 kez anılan 'kelimesi 2022'deki belgede 41 kez geçmiş.1994 ve 2002'de hiç anılmayankelimesi 2017'de 46, 2022'de ise 32 kezvurgulanmış.

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Dolayısıyla 20 kez ve daha üzeri tekrarlanan kelimeleri temel aldığımızdaşöyle şekilleniyor... Hint-Pasifik (22), Siber (32), Avrupa (35), demokrasi (38), teknoloji (41) Çin (54) ve Rusya (71).Son strateji belgesinde de görüldüğü üzere Amerika'nın yeni dünyası işte 7 kelimelik bu lügatten ibaret.Yeni dönemde diğer bütün kavram ve ilkeler bu kelimelerle ilişkilerine göre değer kazanacak veya kaybedecek.Haliylebu dört farlı belgedeki kelimeler bize ABD'de hangi parti olursa olsun devletin temel stratejisinin aynı kaldığını ve farklı siyasi kimliklerine rağmengösteriyor.Yani partiler ve başkanlar değişse de Amerika'nın grand stratejisi değişmiyor. Değişen şey bu hedeflere hangi kelimelerle ulaşılacağına dair devreye sokulanoluyor.