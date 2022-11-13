Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bercan Tutar 7 kelimelik kaos lügati
BERCAN TUTAR
13 Kasım 2022, Pazar BERCAN TUTAR

7 kelimelik kaos lügati

Küresel siyasetin ajandasındaki krizlere baktığımızda temel meselenin bir anlaşma ve iletişim aracı olan kelimelere farklı anlamlar yüklenmesinden kaynaklandığını görüyoruz. Derscartes'in de işaret ettiği gibi "Şayet filozoflar arasında kelimenin anlamı hakkında sürekli bilgi hâkim olsaydı onlar hemen hemen bütün anlaşmazlıkları ve tartışmaları bir yana bırakırdı."
Benzer bir durum şu anki yöneticiler için de geçerli. Fransız düşünür Buffon boşuna 'Le style est I'homme meme/üslup, insanın bizzat kendisidir" dememiş. Bu bağlamda özellikle ABD'nin stratejik lügatine, kullandığı kelimelere ve jeopolitik üslubuna bakınca nasıl bir emperyalist nobranlıkla karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya bile gerek yok.
Erasmus'un cesaret, erdem ve adalet mefhumlarının propagandasını yapan ABD gerçekte ise cinnete methiyeler düzen Makyavelist bir aktördür. Nitekim 12 Ekim'de yayımlanan 48 sayfalık Ulusal Güvenlik Stratejisi, ABD'nin amacı için her türlü aracı, ilkesizliği ve ahlaksızlığı meşru gören bir yöntem izleyeceğini de dünyaya ilan ediyor.

***

Hint-Pasifik Dış ve Güvenlik Politikaları Programı Başkanı John Hemmings, Pasific Forum sitesinde yazdığı analizde 1994'ten 2022'ye kadar yayımlanan ulusal güvenlik strateji belgelerinde ABD'nin kullandığı kelimeleri incelemiş. Yeni belgedeki kelimeler bir anlamda yeni soğuk savaşın da ideolojik silahları olarak öne çıkıyor.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 tarihli belgesi ile B. Clinton'ın 1994, G. W. Bush'un 2002 ve D. Trump'ın 2017'de yayımladığı ulusal güvenlik belgelerinde "Çin, Rusya, Avrupa, demokrasi, özgürlük, serbest ticaret ve terörizm" gibi kelimeler bazen rekor sayıda tekrarlanırken bazen de geri plana itilmiş görülüyor.
Örneğin, önceleri beş altı kez geçen 'Rusya ve Çin' kelimeleri son belgede birinciliği almış. Rusya 71 kez Çin ise 54 kez tekrar ediyor. 'Terörizm' kelimesi 1994'te 17, 2002'de 32, 2017'de 12 kez anılırken 2022 belgesinde 14 kez yineleniyor.
Diğer belgelerde 'Avrupa' sözcüğü başköşede yer alırken 2002 ve 2017 belgelerinde 16'ya kadar düşmüş. Son belgede 35 kez anılıyor. 'Demokrasi' kelimesi de 1994'te 57 ile rekor kırarken 2002'de 14, 2017'de 6 kez anılmış, 2022'de ise 38'e ulaşmış.
Yeni kelimelerden 'Hint-Pasifik' önceki belgelerde hiç yer almazken son belgede 43 kez tekrarlanıyor. 1994'te 6, 2002'de 9 ve 2017'de 25 kez anılan 'teknoloji' kelimesi 2022'deki belgede 41 kez geçmiş.
1994 ve 2002'de hiç anılmayan 'siber' kelimesi 2017'de 46, 2022'de ise 32 kez vurgulanmış.

***

Dolayısıyla 20 kez ve daha üzeri tekrarlanan kelimeleri temel aldığımızda yeni Amerikan grand stratejisinin lügati şöyle şekilleniyor... Hint-Pasifik (22), Siber (32), Avrupa (35), demokrasi (38), teknoloji (41) Çin (54) ve Rusya (71).
Son strateji belgesinde de görüldüğü üzere Amerika'nın yeni dünyası işte 7 kelimelik bu lügatten ibaret.
Yeni dönemde diğer bütün kavram ve ilkeler bu kelimelerle ilişkilerine göre değer kazanacak veya kaybedecek.
Haliyle 28 yıllık süreci kapsayan bu dört farlı belgedeki kelimeler bize ABD'de hangi parti olursa olsun devletin temel stratejisinin aynı kaldığını ve farklı siyasi kimliklerine rağmen bütün başkanların aynı stratejiyi harfiyen uyguladığını gösteriyor.
Yani partiler ve başkanlar değişse de Amerika'nın grand stratejisi değişmiyor. Değişen şey bu hedeflere hangi kelimelerle ulaşılacağına dair devreye sokulan Makyavelist üslup oluyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA