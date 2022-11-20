Ukrayna'da 270'inci gününe giren savaşta ilginç gelişmeler yaşanıyor. Daha çok Anglo-Sakson tandanslı Batılılar ve bizim kimi yerli Batıcı kalemlerimiz Rusya'nın Herson'dan çekilmesine dayanarak sınır tanımayan bir cevvallik gösteriyor.

Alman filozof Hegel'in diyalektik anlayışını tanımlayan ifade ile dile getirirsek karşımızdaki tablo her açıdan 'Ne ise o olmamak ve ne değilse o olmak' gayreti içindeki insanların trajedisine işaret ediyor.

Ortada derin bir paradoks var. Eğer Rusya kaybediyorsa başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler neden Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'ye 'barış ve uzlaşı' baskısında bulunuyor.

Hatta Amerikan kartel medyasında Joe Biden'ın Zelenski'yi 'kavga taraftarı ergen' tavrını bırakması için perde arkasından tatlı-sert şekilde terbiye etmeye çalıştığına dair haberleri bile gördük.

Buna ek olarak G20, ASEAN ve APEC gibi son günlerdeki hangi uluslararası zirveye baksak bütün sonuç bildirgelerinde hep Ukrayna'daki savaşın artık sonlanması gerektiği ve bir uzlaşının sağlanmasının aciliyet arz ettiği yönünde kararlı bir tutum dikkat çekiyor.

Rusya karşıtlığında militan bir tavır sergileyen Polonya bile CIA Başkanı William Burns'ün ziyaretinden sonra esnemek zorunda kaldı. Sadece Estonya, Letonya ve Litvanya gibi üç küçük Baltık ülkesi, savaşın bir NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesini istiyor.

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Şahin cephenin diğer aktörleri ise kuşkusuz İngiltere ve Zelenski. Fakat ABD'nin geri adım atma kararı bu aktörleri de frenlemeye başladı. Nitekim ABD Başkanı Biden, Polonya'ya yönelikdeşifre etmek zorunda kaldı.Ne var ki bu şahin kesimleri durdurmak çok zor. Hâlâ küresel alandaki jeopolitik, askeri, ekonomik ve diplomatik dinamikleri yok sayarak zafer şarkıları söylüyorlar.Fakatartık dökülüyor. Rusya'nın Ukrayna çıkışı emperyal merkezi bozguna uğratmış durumda.Unutmayalım ki Putin'in Ukrayna'daki asıl hedefi askeri zafer veya toprak ilhakları değildi. Asıl amaç siyasi olarak Atlantik'in küresel hegemonyası ilesarsmaktı.Başardı da. Üstelikyaptı bunu. Dahadevreye sokmadan. Nitekimyazıyor.

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Dolayısıyla Rusya'nın silah stoku, insan gücü vekarşısında çaresiz kalan ABD ve müttefikleri cephedeki askeri bozgun yanındauğradılar.Rusya'yı izole etmeyi amaçlayanYaptırımlarAvrupa'dakihadsafhaya taşıdı.iktidarların geleceğini veABD'nin kıta ile ilişkilerini tehdit ediyor.yaptırımları tanımadığını açıkladı. Enerji krizleri derinleşenZelenski'nin fantezilerine artık prim tanımıyor. Herkes barış ve uzlaşı istiyor.Haliyle Rusya'ya karşı istediği ittifakı Avrupa'da sağlayamayan ABD benzer bir bozgunu Batı dışı dünyada da yaşadı.gibi ülkeler ABD'nin Rusya karşıtı hamlelerine destek vermedi.Ukrayna'daki savaşa desteğinuyarısında bulunan Batı dışı dünyaher platformda ABD'ye basıncı artırıyor.Ayrıca tahıl anlaşması ve Herson'dan çekilme gibi barışa kapı aralayan hamleler Anglo-Saksonlarında ağır darbeler indirdi.Netice itibarıyla dünyadan gelen ihtarı gören ve müttefiklerinden bile istediği desteği alamayan ABD şimdiYaniçalışan ABD eğer savaşta ısrar edersekarşı karşıya kalacak.