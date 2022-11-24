Batı medyasında neredeyse hiç yer almasa da dünyanın bir kesimi bugünlerde ABD ve CIA'nın parlamenter monarşi ile yönetilen Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da gerçekleştirdiği yumuşak darbe mühendisliğini konuşuyor. CIA'nın 'Uzun Oyun' stratejisi ve ABD'nin yumuşak darbe mühendisliği çalışması Malezya'da 61 yıllık iktidarın el değiştirmesiyle sonuçlandı. 19 Kasım Cumartesi günü yapılan meclis seçimlerini ABD'nin fonladığı muhalefet kazandı.

Malezya'daki iktidarın yumuşak güç mühendisliğiyle devrilme gerekçesi ise Çin ile ilişkilerini daha üst bir aşamaya taşıma isteğiydi. Görüldüğü üzere küresel deniz ticaretinin şahdamarı konumundaki Malakka Boğazı üzerinde hegemonik bir etkiye sahip olan Malezya, sistemli bir siyasi mühendislik çalışmasıyla tamamen vesayet altına alındı.

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Malezya medyasında CIA'nın en yakın çalıştığı kurumlardan olan Demokrasi için Ulusal Bağış Vakfıyayınlandı. Belgelerde NED ve USAID'in milyonlarca dolarlık nakit rüşveti tamamen muhalefeti destekleyen bir dizigörülüyor. USAID ve NED bu siyasi rüşvetleriüzerinden aktarmış.organizatörlerinin uzmanlık alanları, gösteriler yoluyla ve yapısal değişim stratejisi çerçevesinde bazı STK'ların rejimden ve hedef alınan ülkenin milli anlayışından uzaklaşmasını içeriyor. Bu bağlamda DAI'nineylemleriyle gerekirse paralelbir hükümetin kurulması da dâhil olmaküzere bir dizi etkili sivil direniş taktiği konusundaprofesyonelleşmiş bir Amerikan ideolojikaygıtı olduğunu görüyoruz. Öyle ki DAIuzmanlarışeklinde değerlendiriyor.DAI'nın çalışma sistemi,ileileri sürerek Türk devletini töhmet altındabırakmaya çalışan ABD yandaşı operasyonelodakların küstah çıkışlarını hatırlatıyor.

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Malezya'dakiler gibi bizim Amerikan yandaşı muhaliflerimiz de CIA'nın el kitabındaki talimatlara göre çalışıyor. Hâsılı kelam CIA'nın uzun oyun stratejisi ile yumuşak darbe mühendisliğinin en önemli faaliyet alanlarından ve hedeflerinden biri de Türkiye...ABD'nin fonladığı medya, yandaş STK'lar, muhalefet, terör örgütleri ve diğer bütün düşman kardeşler" hayata geçirmek için el ele verip dört bir koldan gece gündüz daha fazla çalışacaklardır. Ve amaçlarına ulaşanada durmayacakladır.Her ne kadarda görüldüğü üzere milletimizin CIA'nınstratejisiyle'Uzun Adam'ı devirmesine asla izin vermeyeceğinedair inancımız tam olmasına rağmenyine de tedbiri asla elden bırakmamak lazım. Atalarımız boşunadememiş.