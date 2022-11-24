Batı medyasında neredeyse hiç yer almasa da dünyanın bir kesimi bugünlerde ABD ve CIA'nın parlamenter monarşi ile yönetilen Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da gerçekleştirdiği yumuşak darbe mühendisliğini konuşuyor. CIA'nın 'Uzun Oyun' stratejisi ve ABD'nin yumuşak darbe mühendisliği çalışması Malezya'da 61 yıllık iktidarın el değiştirmesiyle sonuçlandı. 19 Kasım Cumartesi günü yapılan meclis seçimlerini ABD'nin fonladığı muhalefet kazandı.
Malezya'daki iktidarın yumuşak güç mühendisliğiyle devrilme gerekçesi ise Çin ile ilişkilerini daha üst bir aşamaya taşıma isteğiydi. Görüldüğü üzere küresel deniz ticaretinin şahdamarı konumundaki Malakka Boğazı üzerinde hegemonik bir etkiye sahip olan Malezya, sistemli bir siyasi mühendislik çalışmasıyla tamamen vesayet altına alındı.
***Malezya medyasında CIA'nın en yakın çalıştığı kurumlardan olan Demokrasi için Ulusal Bağış Vakfı NED ile USAID'in seçimlere karıştığına dair resmi dokümanlar yayınlandı. Belgelerde NED ve USAID'in milyonlarca dolarlık nakit rüşveti tamamen muhalefeti destekleyen bir dizi STK, medya, siyasi grup, hukuk firmaları ve 'insan hakları' savunucularına aktardığı görülüyor. USAID ve NED bu siyasi rüşvetleri CIA'nın taşeron kurumu olan Amerikan yardım şirketi DAI üzerinden aktarmış.
***Malezya'dakiler gibi bizim Amerikan yandaşı muhaliflerimiz de CIA'nın el kitabındaki talimatlara göre çalışıyor. Hâsılı kelam CIA'nın uzun oyun stratejisi ile yumuşak darbe mühendisliğinin en önemli faaliyet alanlarından ve hedeflerinden biri de Türkiye... Haziran 2023 seçimleri yaklaştıkça ABD'nin fonladığı medya, yandaş STK'lar, muhalefet, terör örgütleri ve diğer bütün düşman kardeşler "Erdoğan'sız Türkiye projesini" hayata geçirmek için el ele verip dört bir koldan gece gündüz daha fazla çalışacaklardır. Ve amaçlarına ulaşana yani Türkiye'yi yeniden rehin alana kadar da durmayacakladır.