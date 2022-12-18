ABD'nin rotasını Rusya ve Çin ile bu ülkelerin periferisi konumundaki Avrasya ve Hint-Pasifik bölgesine çevirmesinden sonra daha yüzyıl öncesine kadar Osmanlı'nın asırlarca yönettiği Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika gibi ülkemizin tarihi ve kültürel hinterlandında büyük bir jeopolitik boşluk oluşmuş durumda.

Son yıllardaki atılımlarıyla bu siyasi ve askeri güç boşluğunu dolduran Türkiye, dost ve düşman herkese vazgeçilmez, doğal ve tarihi bir istikrar unsuru olduğunu yeniden kabul ettirdi.

Öyle ki ABD ve Avrupa dahi Türkiye'nin yeni cazibe merkezi olarak yükselmesini takdir etmek zorunda kalıyor. Nitekim ABD'nin eski Ankara elçisi James Jeffrey, hedef aldıkları Türkiye'nin bölgesindeki hegemonyasının doğal olarak İran, Rusya ve Çin'in nüfuzlarını dengeleyip sınırladığının altını çiziyor.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin enerji denklemlerinde de kritik bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Haliyle Rusya dışında Almanya gibi Avrupalı ülkeler de Türkiye'nin 21. yüzyılın enerji merkezi olmasını kaçınılmaz görüyor.

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Avusturya'nın eski dışişleri bakanı, Ortadoğu uzmanı, enerji analisti ve yazar, Türkiye'nin vazgeçilmez bir enerji merkezine dönüşünü ve eski dünya ile yeni dünya arasındaki kilit olma konumunu, "Türkiye hâlihazırda küresel bir enerji üssü. Avrupa'ya enerji Türkiye'den akacak" sözleriyle itiraf ediyor.Rus lider Vladimir Putin ve enerji devi Gazprom uzmanlarının da işaret ettiği gibi Türkiye'de oluşturulacak gaz merkezi sayesindeGörüldüğü üzereKüresel sistemin aktörleri,Türkiye'ninedilemeyeceğinikavramış durumda. ZiraTürkiye krizlerde sergilediği performanslanasıl büyük bir devletolduğunu defalarca ispatladı.Boşuna 'Devletlerin asıl gücü krizlerde ortaya çıkar' denmemiş. Korona salgınının tetiklediğisonra 24 Şubat 2022'de başlayan, Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdi. Ukrayna savaşı ile tedarik zinciri sorunu küresel çaptadönüştü. Gıda krizinde çözüm üreten Türkiye, dünyanın takdirini kazandı. Türkiye şimdi de enerji krizindeolarak görülüyor.

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Küresel aktörler dışında Suudi Arabistan, BAE, Libya, Fas, Azerbaycan, Türk devletleri, Irak, Suriye, Mısır ve İsrail gibi ülkeler dehalde.bölgenin öneminin azalmasıOrtadoğu'da adetayol açıyor. Bölgeülkeleri hızla ABD'den uzaklaşıpçalışıyor. Her ülkekendi bekası, çıkarları ve geleceğinigarantiye alma yarışında.Dış güçlerin Ortadoğu'dan ve ülkemizin periferisindeki diğer bölgelerden çekilmesi, Türkiye'nin ağırlığını daha çok artırıyor. Çünküherkes sığınacak güvenli bir liman arıyor.Küresel aktörlerin kendi aralarındaki mücadeleye ağırlık vermesi dolayısıylave ister istemez bölge ülkeleri arasındakiartmasına yol açıyor. Bu da tarihi ve doğal lider konumundakiyükseltiyor.Bu bağlamda Suudi Arabistan ve BAE ile gelişen ilişkiler yanında Suriye, Mısır ve İsrail ile normalleşme atılımları Ortadoğu'da bir asır sonra yeniden esmeye başlayandaha da kuvvetlendirecektir.