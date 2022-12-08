Daha önce de vurguladığımız üzere Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki destansı direnişinden sonra ABD'den ülkemize yönelik klasik bir askeri darbe girişimi beklemek artık akıl kârı değil. O dönem ve yöntem tarihe karıştı. Zira Türk halkı ABD'ye gereken tarihi cevabı misliyle verdi.

Ne var ki ülkemizi rehin almaktan vazgeçmeyen Amerikan yönetimi artık yeni müdahale yöntemleriyle hareket ediyor. CIA'nın 'Long Game/Uzun Oyun' stratejisi kapsamında devreye sokulan bu müdahale biçiminin omurgasını ise 'yumuşak darbe mühendisliği' oluşturuyor.

ABD'nin Türkiye gibi ülkeleri rahat bırakmayacağının altını çizen Amerikalı uluslararası ilişkiler profesörü Monica Duffy Toft, bu darbe bağımlılığının iki nedeni olduğunu söylüyor...

İlki ABD'nin dünyanın dört bir yanına dağılmış askeri üslere yaptığı yatırım. İkincisi de bütün o askeri ve ekonomik müdahalelere rağmen ABD'nin istediği siyasi hedeflerine ulaşamaması. Bu nedenle ABD, yenilen pehlivan misali güreşe doymuyor. Her başarısızlık ister istemez yeni müdahale hazırlıkları ve senaryolarını tetikliyor.

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Haliyle 15 Temmuz yenilgisi, Türkiye'ye karşı yeni müdahale arayışlarını paradoksal olarak daha da artırdı. Zaten ABD'nin yeni dönemdediyebileceğimiz yöntemlere ağırlık vermesi de bunun kanıtı.Nitekim Haziran 2023 seçimleri öncesi Türkiye'deki muhalefetin icraatlarına baktığımızdaharfiyen uyguladıklarını görüyoruz.CHP'nin açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi, atanan yerli ve yabancı danışmanların seçimi ve en önemlisi de başınıçektiği muhalif bir kesiminBütün bu adımlar bizehayli mesafe kat ettiğini gösteriyor.Zirakullananmuhalif odaklar, ülkemizin millianlayışı ve bütünlüğüne yönelik saldırılarınıher geçen gün artırıyor.Örneğin daha öncecumhurbaşkanlığımakamının meşruiyetini sorgulayanKılıçdaroğlu daha sonra resmikurumları itibarsızlaştırma girişimleriylebu yıkıcı söyleminidönüştürdü.YPG'nin terör örgütü olmadığını savundu, Türk devletini uyuşturucu ticaretiyle suçladı ve son olarak dahakarete yeltendi.

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Kılıçdaroğlu dışında TSK'ya yönelik kimyasal silah iftirası ile Taksim'deki saldırının PKK/YPG tarafından yapılmadığını ileri sürenküstah çıkışlarını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir.Görüldüğü üzere her şey CIA'nın el kitabına uygun yapılıyor.başta olmak üzere bütün resmi kurumların meşruiyetini sorgulayan bu kaotik dilin asıl hedefi devlet ve millet bütünlüğünü temelden sarsmaktır.Muhalefeti istediği şekilde dizayn eden CIA özellikle de CHP taşıyla iki kuş birden vurmayı planlıyor.ülkemizin milli anlayışından, hedef ve çıkarlarından uzaklaştırılması...yumuşak darbe projesiyle milli iradeyi temsil eden şu anki yönetimin iktidardan uzaklaştırılması...Dolayısıyla seçimlere kadar önümüzde zorlu bir dönem var. Bakalım kim kazanacak? Milli irade mi yoksa CIA ve ideolojik aparatları mı?