Ukrayna savaşının başlarında hep bir ağızdan Rus lider Putin'i şeytanlaştıran ve ekonomik yaptırımlarla Rusya'ya karşı küresel çapta sürek avı başlatan Anglosakson merkezli medya organları, düşünce kuruluşları ve akademi dünyası bugünlerde yani savaşın 10'uncu ayının sonlarına doğru giderek ayrışmaya başladı.

Son olarak Newsweek dergisinde 6 Aralık'ta çıkan ve ABD dışişlerinde 26 yıllık kariyere sahip Michael Gfoeller ile yine 30 yıllık diplomasi kariyerinin çoğunu Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Tunus ve Suriye'de geçiren David H. Rundell'in imzasını taşıyan 'Ukrayna neden kazanamaz?' başlıklı ortak analizde dikkat çekici itiraflar yer alıyor.

"Kışın gelmesiyle birlikte toprak, Rus tanklarının ilerlemesi için uygun sertliğe kavuşacak. Kritik geçiş noktasındaki Bakhmut düşerse Rus ordusu yönünü Harkov, Herson ve Donbas'ın diğer bölgelerine çevirecektir" deniliyor. Fakat en ilginç cümle şu: "Batı dünyası Vietnam, Afganistan ve Irak'takine benzer bir bataklığa Ukrayna'da da saplanacak..."

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Ukrayna'ya şimdiye kadarbulunan ABD vemüttefiklerinin geçmişteki hataları tekrar ettiklerigörülüyor. Yazarlar bu çıkmazıdiye tanımlıyor.Herkesin malumu. CephedekiPentagonbaşta olmak üzere Batılı askeri kurumlarUkrayna'daki savaşı organize ediyor. Askerikurumlar gönüllü savaşçı ve silah sevkiyatıile uğraşırken Batılı diplomatik misyonlar daUkraynalı sığınmacıları farklı ülkelere yerleştirmeklemeşgul.Bir bakımaFakat şurası açık ki Batıdünyası, Rusya ile doğrudan bir mücadeleyegirmeden bu savaşı kazanamayacağınınfarkında. Zaten kendileri dediyor.Batılı diplomat ve askeri uzmanlar da Rusya ile savaşmak istemediklerini açık açık söylüyor. Bahaneleri deO zaman sormazlar mı insana? Madem doğrudan destek vermeyecektiniz, neden karşısına çıkmaya cesaret edemediğiniz Rusya ile savaşa ittiniz Ukrayna'yı?

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Bu çerçeveden bakıncadoğrusürükleniyor. Peki, ne için? Sırf Rusya yıpransındiye mi? Batı medyası bu yüzden olsagerek sabah akşam Putin'in sağlık sorunlarınadair asparagas haberler yapıyor.Rusya'yızorlu bir güç mücadelesinin beklediğine dairspekülatif çarpıtmalara yelteniyorlar.Hatta daha da ileri gidip Putin'den sonragirip parçalanacağı tezviratında bulunuyorlar.Hâlbuki uzlaşıya açık bir görüntü veren Putin, Batı'nın bu hedeflerine ulaşmak içinarzusunda olduğunun bilincinde. Bu hakikatin altını dün bir kez daha çizdi.Nitekim Foreign Affairs dergisi ile BBC'deki manipülatif analizlere baktığımızda Batı'nın Ukrayna'yı gerçekten deiçin acımadan kurban verdiğini görüyoruz.Yani hem Rusya ile savaşamayacak kadarhem de kuru bir düş uğruna zayıf ve çaresiz bir ülkeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek kadar. İşte bu yüzden asla kazanamayacaklar. ABD ve yandaşları Ukrayna'da da Vietnam, Irak ve Afganistan'daki gibi sarsıcı bir hezimete uğrayacak.