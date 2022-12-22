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Haberler Bercan Tutar ‘Ukrayna’ yani ABD neden kazanamaz?
BERCAN TUTAR
22 Aralık 2022, Perşembe BERCAN TUTAR

‘Ukrayna’ yani ABD neden kazanamaz?

Ukrayna savaşının başlarında hep bir ağızdan Rus lider Putin'i şeytanlaştıran ve ekonomik yaptırımlarla Rusya'ya karşı küresel çapta sürek avı başlatan Anglosakson merkezli medya organları, düşünce kuruluşları ve akademi dünyası bugünlerde yani savaşın 10'uncu ayının sonlarına doğru giderek ayrışmaya başladı.
Son olarak Newsweek dergisinde 6 Aralık'ta çıkan ve ABD dışişlerinde 26 yıllık kariyere sahip Michael Gfoeller ile yine 30 yıllık diplomasi kariyerinin çoğunu Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Tunus ve Suriye'de geçiren David H. Rundell'in imzasını taşıyan 'Ukrayna neden kazanamaz?' başlıklı ortak analizde dikkat çekici itiraflar yer alıyor.
"Kışın gelmesiyle birlikte toprak, Rus tanklarının ilerlemesi için uygun sertliğe kavuşacak. Kritik geçiş noktasındaki Bakhmut düşerse Rus ordusu yönünü Harkov, Herson ve Donbas'ın diğer bölgelerine çevirecektir" deniliyor. Fakat en ilginç cümle şu: "Batı dünyası Vietnam, Afganistan ve Irak'takine benzer bir bataklığa Ukrayna'da da saplanacak..."

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Ukrayna'ya şimdiye kadar 97 milyar dolar askeri yardımda bulunan ABD ve müttefiklerinin geçmişteki hataları tekrar ettikleri görülüyor. Yazarlar bu çıkmazı 'açık uçlu askeri yükümlülükler' diye tanımlıyor.
Herkesin malumu. Cephedeki Ukrayna askerleri Avrupa'da eğitiliyor. Pentagon başta olmak üzere Batılı askeri kurumlar Ukrayna'daki savaşı organize ediyor. Askeri kurumlar gönüllü savaşçı ve silah sevkiyatı ile uğraşırken Batılı diplomatik misyonlar da Ukraynalı sığınmacıları farklı ülkelere yerleştirmekle meşgul.
Bir bakıma Batılı askeri birimler silah ve bomba, diplomatik kurumlar ise vize, vatandaşlık, yemek, ilaç ve battaniye dağıtıyor. Fakat şurası açık ki Batı dünyası, Rusya ile doğrudan bir mücadeleye girmeden bu savaşı kazanamayacağının farkında. Zaten kendileri de "Dünyanın en büyük nükleer gücü ile bir savaştan zaferle çıkamayız" diyor.
Batılı diplomat ve askeri uzmanlar da Rusya ile savaşmak istemediklerini açık açık söylüyor. Bahaneleri de Ukrayna'nın bir NATO üyesi olmaması. O zaman sormazlar mı insana? Madem doğrudan destek vermeyecektiniz, neden karşısına çıkmaya cesaret edemediğiniz Rusya ile savaşa ittiniz Ukrayna'yı?

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Bu çerçeveden bakınca Ukrayna hızla kaosa ve başarısız bir devlete doğru sürükleniyor. Peki, ne için? Sırf Rusya yıpransın diye mi? Batı medyası bu yüzden olsa gerek sabah akşam Putin'in sağlık sorunlarına dair asparagas haberler yapıyor. 'Günleri sayılı' dedikleri Putin sonrası Rusya'yı zorlu bir güç mücadelesinin beklediğine dair spekülatif çarpıtmalara yelteniyorlar.
Hatta daha da ileri gidip Putin'den sonra Rusya'nın da SSCB benzeri ikinci bir dağılma sürecine girip parçalanacağı tezviratında bulunuyorlar.
Hâlbuki uzlaşıya açık bir görüntü veren Putin, Batı'nın bu hedeflerine ulaşmak için savaşı olabildiğince uzatma arzusunda olduğunun bilincinde. Bu hakikatin altını dün bir kez daha çizdi.
Nitekim Foreign Affairs dergisi ile BBC'deki manipülatif analizlere baktığımızda Batı'nın Ukrayna'yı gerçekten de "Putin'siz Rusya hayali" için acımadan kurban verdiğini görüyoruz.
Yani hem Rusya ile savaşamayacak kadar korkaklar hem de kuru bir düş uğruna zayıf ve çaresiz bir ülkeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek kadar vicdan ve erdemden yoksunlar. İşte bu yüzden asla kazanamayacaklar. ABD ve yandaşları Ukrayna'da da Vietnam, Irak ve Afganistan'daki gibi sarsıcı bir hezimete uğrayacak.

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