Batı'nın Türkiye'ye karşı devreye soktuğu bütün tuzaklar akamete uğruyor. Avrupa ve ABD kendi kazdıkları kuyuya düşmenin şaşkınlığı içindeler.

1980'lerdeki Avrasya projesi kapsamında devreye sokulan SSCB'ye yönelik kuşatmada Türkiye'yi cephe ülkesi olarak kullanmak isteyen Atlantik dünyası, bu stratejisini gerçekleştirmek için ülkemizin doğusunda PKK, batısında ise FETÖ terör örgütünü palazlandırdı.

Bunda başarılı da oldular. 1979'daki Afganistan işgali ve İran Devrimi sonrası paniğe kapılan ABD, Sovyet Rusya'yı çevrelemede İslam dünyasını yanına çekmek üzere Yeşil Kuşak projesini hayata geçirdi.

12 Eylül 1980 darbesi bu proje için yapıldı. Nitekim 12 Eylül darbesinden 10 gün sonra yani 22 Eylül 1980'de de İran-Irak Savaşı başlatıldı.

İki terör örgütü ve bir cunta idaresiyle Türkiye artık her açıdan kontrol altındaydı.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra biri muhafazakâr diğeri Marksist yapıdaki bu iki terörist yapılanmanın palazlandırılması tam da Atlantik dünyasının Türkiye'ye dair emperyalist projesinin ihtiyaçlarına göreydi. Bu vesayet düzeni 15 Temmuz 2016 işgal ve darbe girişiminden sonra darmadağın oldu.

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Geldiğimiz aşamada 12 Eylül cuntasından eser kalmadı. FETÖ terör örgütü kaçacak delik arıyor. PKK ise artık son demlerini yaşıyor. Türkiye'de hareket alanı kalmayan örgüt, Suriye'deyapıyor.Aslında küresel değişim ve dönüşüm gereğiçoktan dolmuştu. ABD'nin devreye soktuğu kuşatma projesi başarıya ulaşmış ve SSCB dağılmıştı. Fakathezimetle sonuçlanmasından sonra Rusya ve Çin'in yükselişi ABD'yi 1980'lerdeki Avrasya projesini yeniden raflardan indirmeye sevk etti.Batı içineskiden olduğu gibişimdi de Türkiye'den geçiyor. FakatTürkiye eski Türkiye değil. Artık teröreve terörist örgütlere endeksli vesayet projeleriyleTürkiye'nin kontrol edilmesininve Atlantik adına cephelere sürülmesinindevri geçti.Bu yüzden şu sıralarters tepiyor. Özellikle Türkiye'ye karşı devreye sokulan terör örgütlerionları vuruyor. Bunun son örneği PKK'nın 23 Aralık'taki ırkçı saldırıdan sonraçevirmesiydi. Diğer örnek de adeta PKK ve FETÖ'nün lojistik üssü haline gelenNATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını çalmasıdır.

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ABD ise Rusya ve Çin politikasında Türkiye'yi yanına çekememenin şoku içinde. Dolayısıyla bir bütün olarak Batı, teröre ve terör örgütlerine verdiği desteğin bedelini ödüyor bugünlerde.Nitekim"Koynunuzda yılan besliyorsunuz.Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir" diye Batı dünyasını uyarmıştı.Zamanlama açısından dikkat çekici bir ihtar dageldi. Paris'teki saldırıdan üç gün öncedüzenlenenAltun, salonda hazır bulunan"Türkiyetüm NATO müttefiklerinden olduğu gibiFransa'dan da terör örgütü PKK'nın veuzantılarının ülkesindeki tüm faaliyetlerineson vermesini istemektedir" çağrısındabulundu. Altun'un önemli bir vurgusuda Suriye ve Libya başta olmaküzerealtını çizmesiydi.Sayın Altun'un da işaret ettiği gibi Türkiye değil artık Batı dünyası kendine çekidüzen verip stratejilerini revize etmek zorunda.ZiraTürkiye'den çok Batı'nınkendisine zarar veriyor. Karşılarında eskiTürkiye yok.Rüzgâreken Batı artık fırtına biçiyor.