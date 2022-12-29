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BERCAN TUTAR
29 Aralık 2022, Perşembe BERCAN TUTAR

Devran değişti

Batı'nın Türkiye'ye karşı devreye soktuğu bütün tuzaklar akamete uğruyor. Avrupa ve ABD kendi kazdıkları kuyuya düşmenin şaşkınlığı içindeler.
1980'lerdeki Avrasya projesi kapsamında devreye sokulan SSCB'ye yönelik kuşatmada Türkiye'yi cephe ülkesi olarak kullanmak isteyen Atlantik dünyası, bu stratejisini gerçekleştirmek için ülkemizin doğusunda PKK, batısında ise FETÖ terör örgütünü palazlandırdı.
Bunda başarılı da oldular. 1979'daki Afganistan işgali ve İran Devrimi sonrası paniğe kapılan ABD, Sovyet Rusya'yı çevrelemede İslam dünyasını yanına çekmek üzere Yeşil Kuşak projesini hayata geçirdi.
12 Eylül 1980 darbesi bu proje için yapıldı. Nitekim 12 Eylül darbesinden 10 gün sonra yani 22 Eylül 1980'de de İran-Irak Savaşı başlatıldı.
İki terör örgütü ve bir cunta idaresiyle Türkiye artık her açıdan kontrol altındaydı.
12 Eylül 1980 darbesinden sonra biri muhafazakâr diğeri Marksist yapıdaki bu iki terörist yapılanmanın palazlandırılması tam da Atlantik dünyasının Türkiye'ye dair emperyalist projesinin ihtiyaçlarına göreydi. Bu vesayet düzeni 15 Temmuz 2016 işgal ve darbe girişiminden sonra darmadağın oldu.

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Geldiğimiz aşamada 12 Eylül cuntasından eser kalmadı. FETÖ terör örgütü kaçacak delik arıyor. PKK ise artık son demlerini yaşıyor. Türkiye'de hareket alanı kalmayan örgüt, Suriye'de YPG adıyla ABD'ye paralı teröristlik yapıyor.
Aslında küresel değişim ve dönüşüm gereği 1980'lerdeki ihtiyaca göre kurulan bu örgütlerin raf ömrü çoktan dolmuştu. ABD'nin devreye soktuğu kuşatma projesi başarıya ulaşmış ve SSCB dağılmıştı. Fakat teröre karşı savaş stratejisinin hezimetle sonuçlanmasından sonra Rusya ve Çin'in yükselişi ABD'yi 1980'lerdeki Avrasya projesini yeniden raflardan indirmeye sevk etti.
Batı için Rusya ve Çin'e karşı başarının yolu eskiden olduğu gibi şimdi de Türkiye'den geçiyor. Fakat Türkiye eski Türkiye değil. Artık teröre ve terörist örgütlere endeksli vesayet projeleriyle Türkiye'nin kontrol edilmesinin ve Atlantik adına cephelere sürülmesinin devri geçti.
Bu yüzden şu sıralar Batı'nın bütün silahları ters tepiyor. Özellikle Türkiye'ye karşı devreye sokulan terör örgütleri bir bumerang gibi onları vuruyor. Bunun son örneği PKK'nın 23 Aralık'taki ırkçı saldırıdan sonra Avrupa'yı savaş alanına çevirmesiydi. Diğer örnek de adeta PKK ve FETÖ'nün lojistik üssü haline gelen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını çalmasıdır.

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ABD ise Rusya ve Çin politikasında Türkiye'yi yanına çekememenin şoku içinde. Dolayısıyla bir bütün olarak Batı, teröre ve terör örgütlerine verdiği desteğin bedelini ödüyor bugünlerde.
Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan daha 2016'da "Koynunuzda yılan besliyorsunuz.
Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir" diye Batı dünyasını uyarmıştı.
Zamanlama açısından dikkat çekici bir ihtar da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Paris'teki saldırıdan üç gün önce 20 Aralık'ta düzenlenen Türkiye-Fransa İlişkileri: Fırsatlar ve Meydan Okumalar Paneli'nde Altun, salonda hazır bulunan Fransız akademisyen ve askeri personelin yüzüne karşı, "Türkiye tüm NATO müttefiklerinden olduğu gibi Fransa'dan da terör örgütü PKK'nın ve uzantılarının ülkesindeki tüm faaliyetlerine son vermesini istemektedir" çağrısında bulundu. Altun'un önemli bir vurgusu da Suriye ve Libya başta olmak üzere Batılı ülkelerin politikalarını Türkiye ile uyumlu hale getirmelerinin altını çizmesiydi.
Sayın Altun'un da işaret ettiği gibi Türkiye değil artık Batı dünyası kendine çekidüzen verip stratejilerini revize etmek zorunda.
Zira eski emperyal reflekslerin nüksetmesi Türkiye'den çok Batı'nın kendisine zarar veriyor. Karşılarında eski Türkiye yok. Devran değişti. Rüzgâr eken Batı artık fırtına biçiyor.

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