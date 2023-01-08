Eskiler boşuna 'Dünya dârü'l-hikmet, âhiret dârü'l-kudret'tir dememiş. Yani dünyada hikmet, ahirette ise kudret hâkimdir. Bu nedenle eski veya yeni bütün emperyal devletlerin dünyadaki kudret arayışları ve yeryüzünün tek hâkimi olma gayretleri hep hüsranla sonuçlanmıştır.

Bunun son örneği ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra 'terör ile savaş' bahanesiyle hayata geçirmeye çalıştığı Yeni Roma siyasetinin maruz kaldığı hezimettir. ABD'nin tek küresel hegemon olma fiyaskosu, paradoksal olarak Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kaotik tabloların sona ermesine ve dengelerin yeniden rayına oturmasına yol açtı.

Küresel jeo-politikada merkez aktör konumundaki ABD'nin sahneden çekilmesi birçok bölgede güç boşluğuna ve ikincil aktör konumundaki Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin hinterlantları başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde nüfuzlarını maksimum düzeye çıkarmasını sağaldı.

Özellikle ABD'nin yeni süreçte ulusal güvenlik stratejisinin ana hedefini 'terör ile savaş' yerine 'Rusya ve Çin gibi küresel aktörlerle mücadele' şeklinde tanımlamasından sonra Ortadoğu'nun çehresi hızla dönüşmeye başladı.

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Bu yeni transformasyondan en fazla çıkar sağlayan ve etki alanını artıran ülkelerden biri de Türkiye oldu. Dünyanın gidişatını iyi okuyan Türkiye yaptığı hamlelerledönüştü.Ortadoğu'da yenidenstratejisini devreye sokanTürkiye, düşmanlarını azaltıp dostlarınıartırmaya girişti. Bunun sonucuolarak da İsrail, BAE, SuudiArabistan, Körfez ülkeleri, Mısır veSuriye ile diplomatik ilişkiler yenidenhareketlendi. Bu bağlamda sonpürüz noktaları olan Mısır ve Suriyedosyalarında da yeni sayfalar açıldı.bir bakımahaline geliyor. Türkiye'ninattığı her adım Orta Asya, Kafkaslarve Kuzey Afrika'daki ağırlığı ileUkrayna krizinde de gördüğümüzüzere Avrupa veher geçen gün daha daartırıyor.Bu nedenle bugün küresel güç politikasının en önemli aktörleri olan Avrupa, Rusya, ABD ve Çin için en kilit ve kritik ülke olarak Türkiye'yi görüyoruz.

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Avrupa ve ABD'nin başta Ukrayna ve NATO olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya'da birolarak Türkiye'ye oldukça ihtiyacı var. Karadeniz'i kontrol eden Türkiye, Rusya için deyim yerindeysekonumunda. Ayrıca Orta Asya, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Ortadoğu'da da Rusya için en hayati ve güvenilir ortak Türkiye.zaten Ankara'nınMoskova için nasılolduğunun da göstergesidir.Bu nedenle iki ülke birçok stratejik başlık yanında Mısır, Libya ve Suriye'de de yakın temas halindeler.Çin için ise Türkiye,projesinin en hayati aktörlerindenbiri. Ukrayna savaşı ile Rusyagüzergâhının bazı noktalarda tehlikeyegirmesinden sonra Pekin nazarındabir kez dahatescil edildi.Dolayısıylave modernTürkiye'nin maruz bırakıldığımücadele etmeninkazandırdığı tecrübe, dünyanınkritik bir aşamadan geçtiği bu yenisüreçte ülkemize tarihi bir stratejiksıçrama imkânı sunuyor.