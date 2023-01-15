Rusya'ya Ukrayna üzerinden 2014'te saldıran ABD, o günden bu yana bir dantel gibi işlediği 'terörle savaş'ın ikinci aşamasını da başlatmış oldu. ABD liderliğindeki Atlantik dünyasının ve ondan önceki Avrupa merkezli modern küresel sistemin asıl hedefi 1800'lerden bu yana hep Anadolu coğrafyası ile Büyük Avrasya ve Hint- Pasifik bölgesinin hâkimiyetini ele geçirmeye dayanmıştır.

Çünkü sömürgeci Batılı devletler Türkiye, Rusya, Çin ve İran gibi ülkeler dışında dünyada neredeyse işgal edip emperyal sistemlerini kurmadığı bir yer bırakmadı.

Kaderin cilvesine bakın ki önceki asırlarda olduğu gibi 21'inci yüzyılda da emperyalist Batı'ya karşı yine aynı ülkeler direniyor.

Amerikan yönetimi bu ülkeleri bu nedenle hedef alıp küresel hegemonya niyetini açıkça dile getirmekten çekinmiyor. Nitekim ABD Başkanı Joe Biden Mart 2022'de yaptığı açıklamada, "Yeni bir dünya kurulmakta ve 1945 sonrası dünyayı kuran ABD nasıl o zaman liderlik ettiyse şimdi yeni dünyaya da liderlik etmeli" demişti.

Ancak bir sorun var. Batılı emperyalistler geçmişte karşıt cephedeki Türkiye, Rusya, Çin ve İran'ı birbirine karşı örgütleyip istedikleri sonucu rahatlıkla elde edebiliyordu. Fakat artık revizyonist cepheyi ve direnişçi güçleri eskisi gibi rahatlıkla parçalayamıyorlar.

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ABD bütün sabotaj, tehdit, yaptırım ve beşinci kol faaliyetlerine rağmen Türkiye, Rusya, Çin ve İran arasındaki iyi ilişkileri baltalayamadı. ÇünküKendi müttefikleri bile ABD'nin oyunlarını görüyor. En önemlisi deartık etki gücünün kalmadığınınortaya çıkması.Hemen herkes ABD'ninistediğinin farkında. Zira aynı ABD, jeopolitik hedeflerine ulaşmak içinçekinmedi.Büyük Avrasya projesi kapsamında Türkiye, Rusya, Çin ve İran'ın rehin alınıp küresel dünya egemenliği hedefinin gerçekleştirilmesi içingibi ülkeler askerimüdahaleler, iç savaşlar, terörörgütleri ve darbelerle birerölüm yurdu haline getirildi.Fakat 'terörle savaş'ta ağır bir yenilgi alsa da ABD amaçlarından vazgeçmiş değil. Bu nedenleistiyor. Avrupa ülkelerine baskı yaparak onları Ukrayna'ya silah ve finans desteğine zorluyor.

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Şimdiye kadar ABD'nin baskısından dolayısavaşın başladığıkadar Rusya'ya tamhayata geçirdi. Rusya bu yaptırımlarlageçerek dünyada en çok ambargo uygulanan ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti.Batılı yaptırımlarhemen her alanıkapsıyor. Bununla yetinmeyenABD, Rusya'nın etkisinekarşı koymak için aralarındaTürkiye'nin de bulunduğukararı da aldı.Milyarlarca doları bulanisimli yardımların amacı bu ülkelerdeki ABD çıkarlarını savunup Rusya karşıtı siyasi bir atmosfer oluşturulmasını temin etmek.Hâsılı kelam ABD hedef seçtiği ülkelerde,Ayrıca kamuoyundade oluşturmaya çalışıyor.Unutmayalım ki medya, siyaset, kültür, sanat, akademi ve ekonomidekikesimlerden oluşan buher yerde sabah akşam Amerikan çıkarlarının propagandasını yapıyor. Dolayısıyla birçok ülkede neredeyseile karşı karşıyayız.Bu bağlamda Ukrayna'da Rusya ile Ukrayna'dan ziyade; daha önce de dile getirdiğimiz gibivar. Eğer, sesimizin birer Amerikan gramofonuna dönüşmüş bu köle ruhlu uşaklardan daha fazla çıkması gerekiyor.