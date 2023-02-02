ABD, Almanya ve Polonya'dan sonra İspanya ve İngiltere'nin de muharebe tanklarını göndermeye karar vermesiyle Ukrayna savaşı yeni ve tehlikeli bir aşamaya giriyor. Buna son olarak ABD'nin 2.7 milyar dolarlık askeri yardım paketine uzun menzilli füzeleri de eklemesiyle yakın dönemde cephenin hayli ısınacağını tahmin etmek zor değil.
Dolayısıyla bu mücadele öyle görünüyor ki Ukrayna ile sınırlı kalmayacak. Baltık'tan Akdeniz'e kadar Karadeniz ve Doğu Avrupa üzerinden uzanan hat ile Orta Avrupa'nın birçok bölgesi sıcak cephe hattına dâhil edilecek.
Ukrayna'ya önce obüslerle başlayan askeri yardım, sonra tanklar ve savaş uçaklarıyla sürdü. Şimdi de füzelerle devam ediyor. Nihai noktada ise ABD ve müttefiklerine ait askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi söz konusu olabilir.
Zira savaştaki tabular bir bir yıkılıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Almanya'nın kendine ait silahlarının asla savaş bölgelerine teslim edilmemesi gerektiğine dair politikasını rafa kaldırttı.
***ABD'nin baskısına dayanamayan Olaf Scholz, en gelişmiş savaş tanklarını Ukrayna'ya gönderme kararı aldı. 14 Leopard 2A6 tankı dışında Berlin ayrıca Polonya'ya kendi Leopardlarını gönderme izni de verdi.
***Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin cephaneliklerinde yaklaşık 2 bin Leopard tankı var ve bunların bakımı ABD'nin Abrams tanklarından çok daha kolay. Pentagon, yakında Abrams'ın jet yakıtı ve türbin motorlarıyla çalıştığını ve lojistiği çok karmaşık hale getirdiğini vurgulayarak cepheyi tamamen Alman tanklarına bırakmayı planlıyor.