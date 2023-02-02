ABD, Almanya ve Polonya'dan sonra İspanya ve İngiltere'nin de muharebe tanklarını göndermeye karar vermesiyle Ukrayna savaşı yeni ve tehlikeli bir aşamaya giriyor. Buna son olarak ABD'nin 2.7 milyar dolarlık askeri yardım paketine uzun menzilli füzeleri de eklemesiyle yakın dönemde cephenin hayli ısınacağını tahmin etmek zor değil.

Dolayısıyla bu mücadele öyle görünüyor ki Ukrayna ile sınırlı kalmayacak. Baltık'tan Akdeniz'e kadar Karadeniz ve Doğu Avrupa üzerinden uzanan hat ile Orta Avrupa'nın birçok bölgesi sıcak cephe hattına dâhil edilecek.

Ukrayna'ya önce obüslerle başlayan askeri yardım, sonra tanklar ve savaş uçaklarıyla sürdü. Şimdi de füzelerle devam ediyor. Nihai noktada ise ABD ve müttefiklerine ait askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi söz konusu olabilir.

Zira savaştaki tabular bir bir yıkılıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Almanya'nın kendine ait silahlarının asla savaş bölgelerine teslim edilmemesi gerektiğine dair politikasını rafa kaldırttı.

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ABD'nin baskısına dayanamayan, en gelişmiş savaş tanklarını Ukrayna'ya gönderme kararı aldı. 14 Leopard 2A6 tankı dışında Berlin ayrıcakendi Leopardlarını gönderme izni de verdi.Şunu da belirtelim ki bu kararından dolayı Alman halkı Scholz'adiye bakıyor.Şimdi gözler Rusya lideribu tank hamlesiyle gelenkilitlenmişdurumda.Örneğinsıraladığı bazı ürperticisenaryolar şöyle...kritik altyapıyı felç edebilecek siber ataklar,Norveç'ten Almanya'ya gaz taşıyan hatlarayönelik sabotajlar ve sevk edilen tank konvoylarınaAlmanya ile Polonya'dayken yapılacakbombardımanlar....

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Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin cephaneliklerinde yaklaşıkvar ve bunların bakımıtanklarından çok daha kolay. Pentagon, yakında Abrams'ın jet yakıtı ve türbin motorlarıyla çalıştığını ve lojistiği çok karmaşık hale getirdiğini vurgulayarak cepheyi tamamen Alman tanklarına bırakmayı planlıyor.Böylecezaman ABD ve İngiltere'nin krizin en başındanberi planladıkları senaryo da hayatageçmiş olur.Çünkü NATO şimdiye kadarsayesindesavaşın dışında kaldı. Bu nedenle artıkolacak.Zira son birkaç ay içinde NATO'da tüm ittifak bölgesi içinhazırlandı. Çok sayıdaki ekiyle telefon rehberi kalınlığındaki planlar,11-12 Temmuz 2023'te yapılacak zirveye sunulacak. Hedef, NATO'yu Rusya ile savaşa ikna etmek.Ancak bunun içingerekiyor.İşte bu yüzdenhayli sıcak ve çetin geçecek.de etkisindeki Türkiye'ye yönelik hertür senaryo, sabotaj, saldırı, suikast, kumpasve beşinci kol faaliyetleri devrede olacaktır. Her şeye hazırlıklı olmak lazım.