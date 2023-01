Rusya ve Batı arasında bir 'uygarlık savaşı'na dönüşen Ukrayna cephesinde, her iki taraf da tahkimatını sürdürüyor. Rus lider Vladimir Putin'in Belarus'tan bahara doğru yeni ve kapsamlı bir kara harekâtı hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor. Tam da bu süreçte Putin'in Ukrayna'daki Rus birliklerinin komutanı olan hava kuvvetleri generali Sergey Surovikin'in yerine karacı bir general olan Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u ataması dikkat çekti.

Mart 2014'te Kırım'ın ilhakına yol açan askeri operasyonu yöneten isim olan Gerasimov ayrıca 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgal harekâtının da baş mimarı olarak gösteriliyor.

Donetsk bölgesinde ele geçirilemeyen tek kent olan Bakhmut'u almaya yoğunlaşan Rus birlikleri karşısında silahları yetersiz kalan ve cephanesi tükenen Ukrayna'ya yardım eli ABD ve Almanya'dan geldi. Bu iki ülkenin Ukrayna'ya tank sevkiyatı kararı alması savaşta yeni bir aşamaya işaret ediyor.

ABD, Ukrayna'ya her tür desteği vereceğini tekrar ederken Kremlin'in barış şartı ise Kırım dışında Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un ilhakının da Batı tarafından tanınması. Yani ufukta bir uzlaşı imkânı çok zayıf.

***



Zaten iki tarafın cephedeki hamlelerinden savaşın bitmeyeceği anlaşılıyor. Büyük resim de bize bunu gösteriyor. Çünkü Putin her konuşmasında Ukrayna'daki savaşı Rusya ile Batı arasındaki bir 'medeniyet mücadelesi' olarak niteliyor.

ABD ve müttefikleri de Napolyon'un 1812'deki Moskova seferinden bu yana devam eden tarihsel bir refleksle Rusya'ya bakıyor. Unutmayalım ki tüm Avrupa'yı Rus İmparatorluğu'na karşı seferber eden Napolyon'un ardından 1941'de de Adolf Hitler işgal ettiği Avrupa ülkeleriyle Sovyetler Birliği'nin üzerine yürüdü.

Napolyon ve Hitler gibi ABD de Rusya'ya karşı neredeyse tüm Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerden bir ittifak kurmaya çalışıyor.

Bu koalisyon hamleleri ve ekonomik yaptırım furyası hem Rusya'nın Batı kaynaklı güvenlik endişelerini alarma geçirdi hem de Batı'daki 'Türk sorunu' ve 'Yahudi sorunu' gibi kadim meseleden biri olan 'Rus sorunu'nu yeniden alevlendirdi.

Çünkü Rusya'daki algı şu: "ABD, Batı'yı arkasına alarak Napolyon ve Hitler'in çözemediği 'Rus sorunu'nu nihayete erdirmek istiyor..."

***



Her ne kadar sahnede Rusya görünse de Batı, Türk ve Çin sorunu ile de yoğun bir mücadele içinde. Ancak Batı dünyası şimdilik küresel hegemonyası karşısında aktüel açıdan en büyük tehdit gördüğü 'Rus sorunu'na yönelmiş halde. Bu bağlamda eğer Batı 'Rus sorunu'nu kökten çözebilirse Türk ve Çin sorunlarını da daha fazla palazlanmadan kontrol altına alacağı kanısında.

Fakat cepheye tank gönderme kararı Ukrayna'daki krizin giderek NATO ve Rusya savaşına dönüşme riskini artırıyor.

Zira Rusya, Almanya ve Polonya'daki tank konvoylarını vuracağını açıkça söylüyor. Bu da Ukrayna'daki savaşın tam da ABD'nin istediği şekilde Baltık'tan Karadeniz'e uzanan hat üzerindeki ülkelerle Avrupa'nın içlerine kadar yayılmasını tetikleyecektir.

Çünkü Kremlin, Batı'nın nihai hedefinin Rusya'yı çökertmek ve parçalamak olduğuna inanıyor. Bu nedenle Rusya, Batı'ya karşı her tür hazırlığı yaptığını ve nükleer silah kartı dâhil her seçeneğin masada olduğunu ısrarla ve çekinmeden vurguluyor.

Bu gelişmeler bize Avrupa kıtasında II. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en ağır güvenlik krizine ve en büyük insani felakete yol açan Ukrayna Savaşı'nın daha da derinleşeceğine ve cephe hattının da yayılıp küreselleşeceğine işaret ediyor.