Irak, Afganistan, Libya ve Suriye'deki hataların aynısını Ukrayna'da da tekrarlayan ABD ve müttefiklerinin ideolojik saplantılarından kaynaklanan yeni bir hezimetle daha yüzleşmeleri kaçınılmaz görünüyor.

Ortadoğu savaşlarında bütünüyle başarısızlığa uğrayan Amerikalılar, sadece etkisiz silahlarını değil yetersiz kalan düşünce ve stratejilerini de Ukrayna'ya sevk etti. Fakat ne yapsalar da Rusya karşısında kazanma şansları çok zor.

Bugün, 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın 330'uncu günü. Rusya, barışa fırsat vermek amacıyla kısa süreli bir geri çekilmeden sonra yeniden konuşlanmaya ve ardından da harekete geçmeye başladı.

Donetsk'te alınmayan tek yer olan Bakhmut'a yönelen Rus ordusu, kentin yakınlarındaki Soledar kasabasını ele geçirdi.

Ne var ki Rusya'nın Kiev kuşatmasından vazgeçerek Rusça konuşulan bölgeleri kontrol etmeye ağırlık vermesi, Ukrayna lideri Volodomir Zelenski ve ABD'yi yanlış hayallere sürükledi.

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Rusya'nın temkinli askeri harekâtından cesaret alan ABD, hemen terör ile savaştaki başarısız stratejisini Ukrayna'da da devreye soktu. Amerikalı Brandon J. Weichert ve diğer uzmanlara göre şu anki ABD yönetimi Ukrayna'da daha öncekilerin Afganistan ve Irak'ta başarısızlığı kanıtlanmış savaş propagandasının ölümcül ayak izlerini takip ediyor

Rusya siyasi amaçlarını önceleyen bir askeri strateji izlerken ABD'nin hem askeri hem de siyasi önderlikte yetersiz kaldığını görüyoruz. Ukrayna savaşı başlar başlamaz ABD'nin ilk hedefi, NATO'daki müttefiklerini Rus işgalini püskürtmek için bir araya getirmekti. Bu mantıklı bir stratejiydi ve işe yaradı. 160 bin askerden oluşan Rus gücü, Kiev'i alamadı.

Fakat Kiev güvence altına alınıp Zelenski hükümetinin hayatta kalması sağlandıktan sonra, rasyonel olan hareket tarzı müzakere masasına oturmaktı. En azından Batı Ukrayna'nın özgürlüğü garanti altına alınabilirdi. Doğu Ukrayna'nın Rusça konuşulan eyaletleri ile Kırım da Ruslara bırakılırdı

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Ancak ABD ilk hedefine ulaşınca beklentilerini daha da artırdı. Rusya'nın sadece Donetsk ve Luhansk'tan (Donbass) değil Kırım'dan da çıkması istendi. Hatta daha da ileri giden ABD, Moskova'da rejim değişikliği, Putin'in savaş suçlusu olarak yargılanması ve son üçü Polonya'da yapılan bazı toplantılarda görüldüğü üzere Rusya'nın parçalanması gibi maksimalist talepleri dillendirmeye başladı.

Oysa bu talepler ancak topyekûn bir dünya savaşı ile olabilecek şeyler. Onun bile garantisi yok. Sonuç olarak Amerikalı fanteziciler, bu ham hayallere dayanarak stratejik intihara kalkıştı. Hem kendilerini hem Avrupalıları hem de Ukrayna'yı kandırdılar.

Rusya'nın da kandırıldığını söyleyen Rus lider Putin dün, Leningrad Kuşatması'nın kırılmasının 80'inci yıldönümünde, "2014'ten beri sabrettik, uzun süre uzlaşmaya çalıştık. Şimdi kandırıldığımız ortaya çıktı. Bu başımıza ilk defa gelmiyor. Yine de bu durumu barışçıl yollardan çözmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Şimdi ise bunun kesinlikle imkânsız olduğu anlaşıldı" vurgusunu yaptı.

Hâsılı kelam ABD'deki bazı jeopolitik saflar, Zelenski'yi nükleer silahlı Rusya'ya karşı kazanamayacağı bir savaşa sürükledi. Şimdi dünya giderek imkânsızlaşan barış dışında iki seçeneğe odaklanmış durumda... Ya ABD ve müttefikleri Ukrayna'da bir mucizeyi başaracaklar. Ya da Ruslar Ukrayna'yı ezecek ve ardından NATO ittifakının belini kıracak. Böylece ABD'nin Avrupa'daki stratejik konumu sona erecek ve muhtemelen Amerika dışında birden fazla güç merkezinin bulunduğu yeni bir dünya düzeni doğacak...

Ukrayna'daki gidişat; barış dışındaki bu iki mucizevi ihtimalin özellikle de Rusya'nın arzuladığı seçeneğin önümüzdeki süreçte daha da güçleneceğine işaret ediyor.