Bizim devşirme aydınlar ve yerli oryantalist kalemlerimizin havsalaları pek almasa da Batı dünyası, Recep Tayyip Erdoğan'a boşuna 'Yeni bin yılın Selahaddin'i demiyor. Çünkü Erdoğan, Kudüs Fatih'i Selahaddin-i Eyyubi gibi Haçlı saldırılarını altüst eden bir siyaset izliyor.

Kolay değil, son 20 yılda Türkiye'yi paranteze alınmış Anadolu ülkesinden bir cihan devletine dönüştürecek adımlar atan Erdoğan, aynı zamanda küresel emperyalist statükoya kazan kaldıran yeni ve daha adil bir dünyanın da en etkili kurucu siyasi liderinden biri olarak görülüyor.

İşte bu yüzden geçmişteki her seçim öncesinde olduğu gibi 2023 seçimleri yaklaştıkça Batılı siyaset, medya ve akademi dünyasındaki Erdoğan düşmanlığı; histerik hezeyanlar, en kirli beşinci kol faaliyetleri, her tür manipülasyon ve kolektif iftiralar şeklinde yeniden hortluyor.

Bugünlerde Batılılar ve kimi sömürge zihniyetli devşirmeler Erdoğan'ın şahsında ülkemizin değerlerine ve halkımızın kutsallarına küstahça saldırıyor.

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Kin ve nefretlerinin sınırı yok. Erdoğan'a oy verenleridiye aşağılamaktan çekinmeyecek kadar şirazelerini kaybedenler bile var.Halkımız Batı'nın ve yerli müstemlekecilerin hezeyanlarına aşina. Aziz milletimiz ABD güdümlü muhalefete deher sandıkta gereken tarihi cevabı misliyle verdi. Ve inanıyoruz ki 14 Mayıs'taki seçimlerde yine verecek.Unutmayalım kibu ülkeye ve halkına nefretduyanlarınAklını ve vicdanını bu ideolojiye kiralamış muhalefetin önerdiğisadece Batılı vesayet merkezlerine çıkar. O yüzden bu halk her seçimde Erdoğan'a destek vererek Batı'yla aynı frekanstan yayın yapanhevesini hep kursağında bıraktı.Bu nedenle Batı'nın asıl derdi bütün tezgâhları ve ezberleri bozan Erdoğan'ı sadece Türkiye için değilde bir seçenek ve umut olmaktan çıkarmaktır.

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Zira Erdoğan, Müslüman bir ülkeyi kalkındırıp onu bölgesi ve İslam dünyası için ilham kaynağı haline getirmehedef tahtasına dönüşmeyecekti.Çünkü Selahaddin'i aratmayan Erdoğan, Türkiye'yi ve İslam medeniyetinibütün küresel planlarını akamete uğratıyor.Ama gel gör ki düşman safına geçen Amerika güdümlü muhalefet ilelar bu sömürgeci zihniyetin ocağına odun taşımakta bir beis görmüyor. Hem dekarşılığında.Bu devşirmeler, girdiği bütün seçimleri kazanmasına rağmen hâlâ hayâsız ve sistematik bir şekilde Erdoğan'ıitham edebiliyorlar.Fakat ne yapsalar da hem Batı hem de onların devşirmesi konumundaki yerli oryantalist aydınlar ve Akbaba'lar, Erdoğan karşısında yine kaybedecek.Çünkübaşta olmaküzere varlığına ait her şeyi kirlenengiderek derinleşiyor.Bu nedenle hakikati çarpıtma ve yeniden kurgulama güçleri kalmadı. Zira Batı ve devşirmeleri artıkayak uyduramıyor.İşte bu yüzdenecel terleri daha daartıyor. İşte bu yüzdensaldırıyorlar. Fakat neyapsalar da o korktukları şeyyine başlarına gelecek.