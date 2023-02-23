Yarın, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşının birinci yıldönümü... Savaşta ikinci yıla girerken ABD ve Rusya arasındaki küresel restleşme daha da sertleşti. Batı'nın Ukrayna krizini bir dünya savaşına çevirerek Rusya'yı ortadan kaldırmak istediğini vurgulayan Vladimir Putin, önceki gün yaptığı açıklamada Rusya'nın 'savaş meydanında yenilgiye uğratılamayacağını' kaydetti.
Rus lider, ABD ile imzalanan 'Yeni START' isimli nükleer silahları azaltma anlaşmasını askıya aldıklarını duyururken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev de nükleer dâhil her silahı kullanabileceklerinin altını bir kez daha çizdi.
ABD Başkanı Joe Biden ise Polonya'dan "Ukrayna, Rusya için asla bir zafer olmayacak. Ancak Rusya işgali durdurursa savaş hemen biter" sözleriyle meydan okudu.
Görüldüğü üzere taraflar geri adım atmak niyetinde değil. Bu da küresel çatışma riskini daha da artırıyor. Bütün bu meydan okumalar Ukrayna'daki savaşın şiddetlenerek daha da uzayacağını ve yayılacağını gösteriyor.
***Çünkü ABD, Ukrayna savaşı ile birlikte küresel sistemdeki 'pivot' (oyun kurucu) pozisyonunu terk ederek 'rebalance' (yeni denge arayışı) politikasına yöneldi. Ancak bunda dikiş tutturması çok zor. Mecburen daha önce olduğu gibi 'imbalance' (dengesizlik) bataklığına yeniden savrulacak. Bunun en büyük kanıtı da ABD'nin 'Benden sonrası tufan' diyen adımlarıdır.
***Trump'ın halefi Joe Biden (2020- 2024) ise küresel kaos stratejisini daha da derinleştirerek dünyayı Ukrayna cephesi üzerinden neredeyse nükleer savaşın eşiğine getirdi. Amerika'nın tek kutuplu dünya projesini çöküşten kurtarmak için son bir gayretle yeltendiği Ukrayna savaşı da bir kurtuluş reçetesinden çok bir bataklığa dönüşüyor.