Yarın, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşının birinci yıldönümü... Savaşta ikinci yıla girerken ABD ve Rusya arasındaki küresel restleşme daha da sertleşti. Batı'nın Ukrayna krizini bir dünya savaşına çevirerek Rusya'yı ortadan kaldırmak istediğini vurgulayan Vladimir Putin, önceki gün yaptığı açıklamada Rusya'nın 'savaş meydanında yenilgiye uğratılamayacağını' kaydetti.

Rus lider, ABD ile imzalanan 'Yeni START' isimli nükleer silahları azaltma anlaşmasını askıya aldıklarını duyururken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev de nükleer dâhil her silahı kullanabileceklerinin altını bir kez daha çizdi.

ABD Başkanı Joe Biden ise Polonya'dan "Ukrayna, Rusya için asla bir zafer olmayacak. Ancak Rusya işgali durdurursa savaş hemen biter" sözleriyle meydan okudu.

Görüldüğü üzere taraflar geri adım atmak niyetinde değil. Bu da küresel çatışma riskini daha da artırıyor. Bütün bu meydan okumalar Ukrayna'daki savaşın şiddetlenerek daha da uzayacağını ve yayılacağını gösteriyor.

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Çünkü ABD, Ukrayna savaşı ile birlikte küresel sistemdekipozisyonunu terk ederekpolitikasına yöneldi. Ancak bunda dikiş tutturması çok zor. Mecburen daha önce olduğu gibibataklığına yeniden savrulacak. Bunun en büyük kanıtı da ABD'nin 'Benden sonrası tufan' diyen adımlarıdır.Haliyle biraz sıkışan ABD her türsoyunmaktan çekinmeyecektir.ABD'nin bu kirli siyaseti ilk denediği bölgeİslam coğrafyasıydı. Türkiye'nin yükselişiylealtüst olan Washington, bu tarihten sonra bölgededevreye soktu.12 Şubat 2015'tekida itiraf edildiği üzere ABD'nin inşa ettiği 'küresel düzen çökmüş' durumda. Bu sorunadöneminden beri çare bulmak isteyen ABD başkanlarının hepsi de başarısız oldu. Nitekimçöken Obama'nın ardından iktidara gelen(2016-2020),ilekurtarmaya çalıştı ama başaramadı.

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Trump'ın halefiise küresel kaos stratejisini dahada derinleştirerek dünyayı Ukrayna cephesiüzerinden neredeyse nükleer savaşıneşiğine getirdi.için son bir gayretle yeltendiğiUkrayna savaşı da bir kurtuluş reçetesindençok bir bataklığa dönüşüyor.Bu bağlamda isteristerse yükselişe geçenbakılsın;seyrediyor.Özellikle de büyük güçler ile yükselişegeçen Türkiye gibi bölgesel aktörlerarasındabaşlıyor. Sadece Türkiye değil diğer güçmerkezleri de iç ve dış siyasetlerini yenidendizayn ederek ittifak sistemlerini tekrargözden geçiriyor.Bakmayın siz ABD'nin afra tafralarına... Batı'nın emperyalsistemi çöküyor. Dünya yeniçağın ihtiyaçlarına seslenendüzenine doğru ilerliyor.