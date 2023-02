Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta kazanma ihtimali güçlenince ABD tarafından kurgulanan ve yönetilen Batı'daki histerik hezeyan ve sistematik saldırı furyası yeniden alevlendi. Anketlerde Erdoğan'ın sandıkla yenilmeyeceğinin anlaşılması, ABD'nin 'master projesini' revize etmesine yol açtı.

Bu çerçevede CIA'nın 'Uzun Adam'ı devirmeye yönelik 'Uzun Oyun' adını verdiği 'Yumuşak darbe mühendisliği' projesi yerine, silahlı güç ve çatışmalar dâhil her tür 'hard diplomasi' ve askeri müdahale seçeneğinin kullanılması kararı alındı.

Kronolojik sırayla gidersek eğer devreye sokulan bu kirli tezgâhın hem planlanması hem de nasıl derinleştirildiği adım adım daha net görülecektir. 2023'ün başlamasıyla birlikte Atlantik'in her iki yakasında da düğmeye basan ABD, kıyıda köşede bekletilen sicili bozuk ne kadar Erdoğan karşıtı tescilli darbeci isim ve odak varsa hepsini eşzamanlı olarak aktive etti.

The Economist, BBC, FT, WSJ, CNN, NYT, Die Welt, Der Spiegel ve WP gibi birer ideolojik aygıt olarak hareket eden Batı medyası ve düşünce kuruluşları kolektif şekilde Erdoğan'a yönelik sistematik manipülasyona başladı.

***

İlk çatlak sesitiraf edenABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanlığı ve BMTemsilciliği gibi görevlerde bulunmuş eski neoconJohn Bolton'dan geldi.TheDaily Telegraph ve 16 Ocak'ta da WSJ'yeyazan Bolton, "çağrısıyla kinini kustu.Darbeci Bolton'dan sonra sahneye bu kezgibi pejmürdeler sürüldü. Danimarkalı ırkçı Paludan,İsveç'in Türkiye konsolosluğu önündeyönelik aşağılık yakma eyleminigerçekleştirdi. Paludan'a destek için hareketegeçen ABD, Almanya ve FransaTürkiye'deki vatandaşları için ''ndabulundu.Ardındanİstanbul Başkonsolsoluğu'nu kapatma kararıaldı. 1 Şubat'ta dave son olarak İsveç aynı yolu izledi.

***

Bu hamleler Türkiye'yi hedef alan operasyonların psikolojik harbi çoktan geçip diplomatik, siyasi ve askeri savaş aşamasına geldiğine işaret ediyor.Bunun bir kanıtı da mimli Erdoğan düşmanlarından ve 15 Temmuz darbesinin baş şüphelilerinden Henri Barkey'indergisinde çıkan yazısı.ABD Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Dairesi eski görevlisi olan Barkey,başlıklı makalesinde Erdoğan'ın sandıktan zaferle çıkmaması için ekonomik, siyasi ve diplomatik saldırı mekanizmaları yanındade hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor.Görüldüğü üzere Erdoğan'ın yeniden seçilme ihtimali arttıkçaBu saldırılar bize Türkiye'ye düşman en büyük organize yapının hâlâ 'olduğunu da gösteriyor. Unutmayalım ki ABD, CIA'nın 'Uzun Oyun' stratejisiylepartiyi alt etti. Bu seçimde olmazsa diğer seçimlerde kaldıkları yerden devam edecekler.Yani işyok etmekle veya seçimlerde kazanmakla bitmiyor.de dönüştürecek çok sistematik birverilmesi gerekiyor.Parçalara değil büyük puzzle'a odaklanıp bataklığı tamamen kurutmak lazım. Yoksa içeride ve dışarıdaki Amerikan örgütü militanları Türkiye'yi rehin alana kadar durmayacaklar.